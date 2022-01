BASF geeft personeel opslag boven op loonnorm

Door de krapte op de arbeidsmarkt geven sommige bedrijven hun personeel meer opslag dan de afgesproken 0,4 procent. De chemiereus BASF verhoogt de lonen in 2022 met 1 procent en in 2023 met 2 procent.

Werkgevers en vakbonden zijn overeengekomen dat de lonen dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent mogen stijgen boven op de index. Maar een rondvraag van De Tijd leert dat de loonnorm door de krapte op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren onder druk staat. Sommige bedrijven geven meer dan de afgesproken 0,4 procent of proberen via baremaverhogingen de betere werknemers te belonen.

Vooral in de chemiesector wordt de loonnorm regelmatig overschreden. De chemiereus BASF in de Antwerpse haven geeft zijn personeel in 2022 een loonsverhoging van 1 procent en in 2023 van 2 procent. Dat blijkt uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van BASF voor 2022-2023, die De Tijd kon inkijken. Het bedrijf en de vakbonden hebben die cao intussen goedgekeurd. BASF wenst geen commentaar te geven op de cao.

In vakbondskringen is te horen dat nog andere chemiebedrijven in de Antwerpse haven meer loon geven dan afgesproken. In die sector is de continuïteit van de productieprocessen cruciaal, waardoor werkgevers als de dood zijn voor sociale onrust en stakingen. Dat geeft vakbonden meer marge om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

‘De lonen liggen in de farma- en chemiesector al 18 procent hoger dan in de rest van de industrie’, zegt Gert Verreth, de woordvoerder van de sectorfederatie Essenscia. ‘We moeten erover waken dat we onze loonhandicap tegenover de buurlanden niet verder laten oplopen.’

Bouw

Ook de bouw maakt zich zorgen over een loonopbod. ‘Met de loonnorm van 0,4 procent zijn bouwbedrijven onvoldoende gewapend nu er een enorm personeelstekort is’, zegt hr-directeur Herman Verwimp van de bouwgroep Mathieu Gijbels. ‘Veel bedrijven gaan er creatief mee om. Voor specifieke, schaarse profielen worden bedrijfseigen barema’s ontwikkeld. Door werknemers in die ‘tussenbarema’s’ onder te brengen proberen bedrijven personeelsverloop te verhinderen.’

‘De zenuwachtigheid in de bouw is groot’, zegt Niko Demeester, de directeur van de sectorvereniging Confederatie Bouw. ‘Terwijl de index de lonen al omhoog duwt, loopt het aantal vacatures op naar 18.500. Structurele oplossingen zoals opleidingen en wervingscampagnes moeten de instroom verhogen. Maar het zou onverstandig zijn om in een loonopbod te belanden.’

Boete

Voor inbreuken op de loonnorm riskeren bedrijven boetes tot 5.000 euro per werknemer. Maar de praktijk leert dat die de voorbije decennia amper zijn opgelegd. ‘De sectorale cao’s worden in principe gecontroleerd door de federale overheidsdienst Werk’, zegt KU Leuven-onderzoeker Sem Vandekerckhove. ‘Al blijven die controles door het personeelstekort bij de arbeidsinspectie vaak dode letter. En op bedrijfsniveau is controle niet verplicht.’

De loonstijgingen worden in ons land gereguleerd door de wet op de concurrentiekracht van 1996. Om de loonhandicap van de bedrijven tegenover de buurlanden niet te laten ontsporen, verstrengde de regering-Michel die wet. De vakbonden willen die verstrenging terugdraaien en pleiten voor vrije loononderhandelingen. Ook de socialisten zijn een koele minnaar van de wet.