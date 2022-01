Scheepvaart onderbroken en bedrijven dicht door hevige brand in Gent

Door een hevige brand in de haven van Gent moesten woensdagavond alle bedrijven in het Grootdok dicht. De brandweer meldt dat het vuur onder controle is.

In een loods van het Gentse havenbedrijf Stukwerkers in de Port Arthurlaan brak woensdagavond rond half zes een hevige brand uit. Een loods van 7.500 vierkante meter ging in vlammen op. Het vuur was te zien tot in het centrum van Gent.

Om kwart voor zeven meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Er vielen geen slachtoffers. De bluswerken zullen wellicht tot morgenvroeg doorgaan. De brandweer probeert de omliggende gebouwen te vrijwaren.

Het Grootdok werd afgesloten voor de scheepvaart. 'Het verkeer in het dok ligt stil, want het vuur geeft een enorme gloed', zegt Johan Bresseleers, de woordvoerder van North Sea Port. 'Ook alle omliggende bedrijven van het Grootdok zijn gesloten. We bekijken of ze vannacht of morgen hun activiteiten kunnen voortzetten.'