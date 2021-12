Te weinig geld voor Nationaal Veiligheidsplan

De procureurs-generaal waarschuwen de regering dat ze door een gebrek aan personeel en geld de nieuwe prioriteiten die de regering voor de politie naar voor schuift niet allemaal kunnen uitvoeren.

Het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat al vanaf 1 januari ingaat en de prioriteiten vastlegt voor alle politiediensten in ons land, dreigt een maat voor niets te worden. In dat plan werden onder andere de strijd tegen drugscriminaliteit en terrorisme en de verkeersveiligheid als topprioriteiten naar voor geschoven. De procureurs-generaal waarschuwen echter dat er te weinig middelen zijn om alle prioriteiten grondig aan te pakken. In de huidige situatie zullen de openbaar aanklagers ‘keuzes moeten blijven maken tussen de vastgelegde prioriteiten’, luidt het.

Het College van procureurs-generaal, de top van het openbaar ministerie dat de misdrijven vervolgt, heeft over het ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 een brief gestuurd naar de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Hij is samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevoegd voor het plan. De Tijd kon de hand leggen op de brief die op 13 december naar Van Quickenborne werd gestuurd.

De procureurs-generaal herinneren eraan dat de onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen van 22 maart 2016 de vinger al op de wonde heeft gelegd.

De procureurs-generaal moesten normaal een advies uitbrengen over de inhoud van het Veiligheidsplan. Maar in hun brief gaan ze amper in op de inhoud ervan, omdat het probleem volgens de topmagistraten elders ligt: het schrijnend gebrek aan personeel, middelen en budgetten bij de federale gerechtelijke politie die de georganiseerde misdaad in ons land moet bestrijden. De procureurs-generaal hekelen in hun brief dat in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan nergens ‘een formeel engagement terug te vinden is over de budgetten en de middelen die nochtans nodig zijn om alle vastgelegde prioriteiten af te handelen’.

Terreuraanslagen 2016

De procureurs-generaal herinneren eraan dat de parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in ons land de vinger al op de wonde heeft gelegd. ‘Ze zette al voldoende de problemen in de verf waarmee de gerechtelijke pijler geconfronteerd wordt en de noodzaak om daarvoor met hoogdringendheid een oplossing uit te werken. De onderzoekscommissie benadrukte al de noodzaak om het kader van de federale politie te versterken, te zorgen voor een modern personeelsbeleid dat rekening houdt met het specifieke karakter van de federale gerechtelijke politie en de aankoopprocedures te vereenvoudigen.’

We zijn een brandweerpolitie geworden. We grijpen in als er een acuut gevaar is voor slachtoffers. Maar proactief onderzoek? Dat gebeurt niet meer. We hebben daar geen tijd voor. Een bron

De procureurs-generaal hekelen ook het aanslepende probleem dat er geen apart budget bestaat voor de federale gerechtelijke politie, terwijl de politiewet daar wel in voorziet. ‘Dat is nodig om snel en met de nodige souplesse de prioritaire misdrijffenomenen aan te pakken, die in de praktijk steeds complexer, omvangrijker en tijdrovender worden.’ Maar ondanks 'herhaaldelijke verzoeken' om dat te regelen, is dat opnieuw niet voorzien in het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, betreuren de procureurs-generaal.

Een rondvraag van De Tijd bij speurders en hooggeplaatste bronnen in de federale gerechtelijke politie illustreert de kritiek die de procureurs-generaal in hun brief aanhalen. ‘We zijn een brandweerpolitie geworden’, zegt een hooggeplaatste politiebron. ‘We grijpen in als er een acuut gevaar is voor slachtoffers. Maar proactief onderzoek? Dat gebeurt niet meer. We hebben daar geen tijd voor.’

Fouten

‘Ik stel vast dat speurders zelfs geen tijd hebben om de ANG (de politiedatabank met belangrijke informatie, red.) in te vullen', zegt een andere hooggeplaatste bron. 'Ik ben bang dat we daardoor vroeg of laat fouten maken waardoor mensen in gevaar komen. De informatie-uitwisseling komt altijd opnieuw terug: bij de aanslagencommissie, de Bende van Nijvel, Dutroux … Wel, die cruciale taak kunnen we nu niet goed uitvoeren. Het gebeurt niet door tijdgebrek of mensen maken fouten door de tijdsdruk. Sorry, maar vroeg of laat kost dat mensenlevens.’

De Vivaldi-coalitie ruziede vorige week nog omdat fiscale fraude niet stond tussen de zeven fenomenen die ‘bijzondere aandacht’ van de politie zouden krijgen. Daarom wordt het plan nog aangepast.