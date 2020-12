Dit zijn de zwarte zwanen voor 2021...

Wat als een succesvolle vaccinatie onze opgekropte consumptie doet exploderen en zo de inflatie - en de rente - aanjaagt? Krijgen techaandelen dan klappen? En veroorzaakt China een revolutie met zijn digitale munt? Ziehier de grijze zwanen voor 2021.

‘Revenge shopping’ zou wel eens de trend van 2021 kunnen worden. Denk aan een gefrustreerde consument die heel 2020 door het coronavirus aan de ketting werd gelegd, en nu ineens zijn opgespaarde geld kan laten rollen om weer met volle teugen van het leven te genieten. Als de coronavaccins erin slagen ons leven in 2021 weer geleidelijk te normaliseren is het uitkijken voor zo’n door ‘wraak’ gedreven consumptieboom. Voor je het weet veroorzaakt een oververhitte vraag oplaaiende inflatie en het einde van de bodemrentes waaraan de economie zo gewend is geraakt.

Een inflatieopstoot is voor alle duidelijkheid niet het basisscenario van marktwatchers, althans niet voor 2021. Het gaat hier om een ‘grijze zwaan’, een veeleer onwaarschijnlijk - maar zeker niet ondenkbaar - scenario dat een serieuze impact zou hebben op de financiële markten en de economie. Inflatie blijkt een populaire grijze zwaan voor 2021 te zijn, leert een rondvraag bij specialisten. Dit jaar zijn dat Deutsche Bank-strateeg Jim Reid, ING België-hoofdeconoom Peter Vanden Houte en Steen Jakobsen, hoofd beleggingen bij Saxo Bank.

Een voor de hand liggende deviatie van de consensusprognose voor 2021 is dat de coronavaccins niet de verhoopte verlossing bezorgen. ‘Alle economische voorspellingen voor volgend jaar staan of vallen met een succesvolle uitrol van de vaccins. Veel groeiramingen zijn gebaseerd op de terugkeer naar een normale samenleving. Ook beleggers zijn al in sterke mate gepositioneerd voor een heropleving’, zegt Vanden Houte.

Wat als de uitrol van de vaccins trager verloopt dan verwacht, of als te weinig mensen zich willen laten vaccineren, of als het virus muteert en het vaccin minder doeltreffend zou zijn? Kortom, het is niet uitgesloten dat we de pandemie niet onder controle krijgen. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING

‘Maar wat als de uitrol trager verloopt dan verwacht, of als te weinig mensen zich willen laten vaccineren, of als het virus muteert en het vaccin minder doeltreffend zou zijn? Kortom, het is niet uitgesloten dat we de pandemie niet onder controle krijgen.’ Een correctie van de vooruitgelopen aandelenbeurzen is dan heel goed mogelijk.

1.Inflatie

Als de opgekropte consumptie van 2020 volgend jaar dankzij de bezwering van het coronavirus een uitlaatklep krijgt, zou de dood gewaande inflatie sneller dan verwacht de kop kunnen opsteken. ‘Mensen snakken naar de terugkeer naar het normale leven met reizen, restaurantbezoekjes en andere vormen van ontspanning. We krijgen dus mogelijk te maken met ‘revenge shopping’, waarbij consumenten volop hun schade inhalen en alles doen wat niet kon in 2020’, zegt Reid.

‘Tegelijk kampt de economie nog met aanbodbeperkingen, omdat niet alle activiteiten volledig hersteld zullen zijn van de pandemie-impact’, vervolgt Reid. ‘Dan krijg je mogelijk forse prijsstijgingen in bijvoorbeeld de toeristische sector, wat de algemene inflatieverwachtingen zou kunnen aanwakkeren.’ Net de combinatie van een piekende vraag en een gekrompen aanbod zou hier de inflatie omhoog jagen.

Ook Jakobsen ziet inflatiegevaar, met een directe link naar de manier waarop de pandemie onze economie veranderd heeft. ‘De online economie is het voorbije jaar als reactie op het virus zo sterk gegroeid dat de fysieke infrastructuur om al die bestellingen geleverd te krijgen - autowegen, posterijen, scheepscontainers en luchtvervoer - onder druk komt te staan. Je riskeert serieuze knelpunten in de transportketen, met prijsverhogingen als gevolg. Containertransport van Los Angeles naar China bijvoorbeeld was nooit duurder.’ Europa ontsnapt evenmin: de tarieven voor scheepscontainers en luchtvracht van Azië naar Europa lagen in november ruim 170 procent boven het niveau van januari.

We kunnen ‘revenge shopping’ krijgen, waarbij consumenten volop hun schade inhalen. Omdat er tegelijk nog aanbodbeperkingen zijn, riskeer je forse prijsstijgingen. Jim Reid Strateeg Deutsche Bank

Voor centrale banken zou zo’n plotse aanbodschok vervelend zijn. Vandaag stimuleren ze massaal de economie in de overtuiging dat die onder haar productiepotentieel draait, zodat er niet meteen inflatiegevaar is. ‘Maar wat als het gekortwiekte aanbod de snelle consumptiestijging niet kan volgen? Dan krijg je opwaartse prijsdruk’, zegt Vanden Houte. ‘Bovendien doet de sterke groei van de Chinese economie nu al de grondstoffenprijzen stijgen, wat zich weerspiegelt in hogere productkosten.’ Ook stijgende voedselprijzen kunnen daartoe bijdragen, omdat ze in ontwikkelingslanden een grotere hap uit het gezinsbudget nemen en arbeiders ertoe kunnen aanzetten loonsverhogingen te eisen. Die kunnen dan doorgerekend worden in de exportketen.

De financiële markten zijn alvast niet ingesteld op een inflatieboost. Hun verwachting is dat de inflatie en de rente nog lange tijd laag blijven. Die overtuiging deed obligatiekoersen tot ongekende hoogten stijgen - en dus het corresponderende rendement kelderen - en heeft ook aandelenkoersen de hoogte ingejaagd. Plots opflakkerende inflatie zou even snel de langetermijnrente kunnen doen stijgen, met kelderende obligatiekoersen als gevolg. ‘Bij inflatie zouden de markten massaal in de uitverkoop kunnen gaan’, waarschuwt Reid.

Aandelenmarkten zouden mee onder druk komen, zeker de flink gestegen techaandelen. Als groeibedrijf is hun waardering extra gevoelig voor een rentestijging, omdat hun grote toekomstige bedrijfswinsten dan plots een pak kleiner uitvallen. Voor een e-commercereus als Amazon komen daar de gestegen logistieke kosten bij nu de transportketen naar adem hapt, signaleert Jakobsen. ‘Als je weet dat transport een tiende van de kosten van Amazon vertegenwoordigt, snijdt een verdubbeling van die kosten serieus in de winstmarges.’ Jakobsen tipt dan ook de aandelen van logistieke spelers, naast grondstoffenbedrijven die kunnen profiteren van de uitbouw van infrastructuur.

Er is overigens nog een grijze zwaan die de inflatieverwachtingen en obligatierendementen kan beroeren, specifiek in de VS deze keer. ‘Als de Democraten bij de verkiezingen op 5 januari beide Senaatszetels in Georgia veroveren en zo de controle over de Senaat verwerven, krijgen we een heel ander plaatje voor budgettaire stimulus en obligatierendementen in de VS’, stelt Reid. Toekomstig president Joe Biden kan dan rekenen op een Democratisch Congres om ambitieuze stimulus - inclusief voor een groene transitie - door te duwen. Met als verwacht resultaat extra groei en inflatie en stijgende obligatierendementen. Beide zetels binnenhalen zou een krachttoer zijn, maar volgens de peilingen is het zeker niet onmogelijk.

2. Technologiecrash

Technologieaandelen hebben de voorbije weken met enkele spetterende beursintroducties in de VS een orgelpunt gezet achter hun straffe jaarrally. Nieuwkomers als de kamerverhuurder Airbnb en de maaltijdkoerier DoorDash knalden in dezelfde week op hun eerste beursdag respectievelijk 112 procent en 86 procent hoger. Voldoende voor geroezemoes over een mogelijke techzeepbel op de beurs. Reid heeft het alvast over een ‘crazy’ week met ‘uitzonderlijke waarderingen’ voor beursintroducties.

‘De grootste grijze zwaan is wat gebeurt met de techzeepbel’, zegt de Deutsche Bank-strateeg. ‘Er was de jongste maanden veel te doen over een rotatie bij beleggers van groeiaandelen zoals techbedrijven naar cyclische waardeaandelen (zoals luchtvaart en autobouwers, red.) nu die laatste zouden moeten profiteren van de heropening van de economie.’

De digitalisering heeft een boost gekregen, maar daardoor is ook het risico dat er een kink in de kabel komt nadrukkelijker geworden. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

‘Maar er was helemaal geen rotatie’, vervolgt Reid. ‘Er is gewoon vers beleggersgeld naar cyclische aandelen gevloeid, terwijl de techbeurs Nasdaq nog altijd hoger staat dan toen het positieve vaccinnieuws bekend werd. De grootste tien beursgenoteerde bedrijven - met daarbij veel Amerikaanse tech - waren nooit groter in vergelijking met de rest van de markt.’ De koersen van Amazon en co. werden daarbij dit jaar gestuwd door de versnelde digitalisering van ons leven als gevolg van de pandemie.

Maar wat als onze noodgedwongen omarming van online shoppen, eten bestellen en vergaderen grotendeels teruggedraaid wordt zodra het virus getemd is? Het is volgens Reid maar een van de mogelijke triggers voor een forse correctie van techaandelen. ‘Het kan zijn dat we bij een normalisering van het leven weer evenveel als vroeger naar buiten komen. Maar ook regelgeving kan een trigger zijn, met het groeiende aantal monopolierechtszaken tegen Big Tech en een president die mogelijk agressiever zal optreden.’ Een afstraffing voor techaandelen dreigt bovendien de brede aandelenmarkt te besmetten door hun grote gewicht in allerhande portefeuilles en benchmarks, aldus nog Reid.

Er is nog een andere techcrash mogelijk, maar dan in de computerinfrastructuur die ons digitale leven ondersteunt. ‘De digitalisering heeft een bijkomende boost gekregen, maar daardoor is ook het risico dat er een kink in de kabel komt nadrukkelijker geworden’, zegt Vanden Houte. ‘Het coronavirus heeft de fysieke wereld lamgelegd. Wat als een computervirus het digitale leven tijdelijk stillegt? Of een technische panne, zoals enkele Google-diensten afgelopen week ondervonden?’

‘Het is een moeilijk kwantificeerbaar risico, maar je moet er wel rekening mee houden nu we almaar meer in de cloud en digitaal werken. Voorlopig situeert het risico zich niet zozeer op macro-economisch niveau maar eerder op bedrijfsniveau. Al kan het lamleggen van bijvoorbeeld Google bredere negatieve effecten hebben met een reactie op de beurzen, als die ook niet in panne liggen tenminste.’

3. Chinees computergeld

Het is een beetje onder de radar gebleven, maar de Chinese overheid werkt volop aan de uitrol van een eigen digitale munt. Een staatsvariant van de bitcoin zeg maar, gebaseerd op dezelfde computertechnologie. ‘Als die digitale munt in 2021 gelanceerd zou worden, betekent dat een paradigmashift voor het internationale muntsysteem. Het zou een rivaal creëren voor de status van de dollar als ’s werelds dominante reservemunt’, verzekert Jakobsen.

‘Een digitale yuan zou de Chinese overheid de mogelijkheid bieden haar kapitaalrekening te openen voor het buitenland. Nu is de toegang tot de yuan sterk beperkt voor buitenlandse partijen. Dat zet een rem op beleggingen in China, omdat grote beleggers zich moeten afvragen of ze hun geld weer makkelijk uit China kunnen weghalen. Met een digitale yuan is dat geen probleem, terwijl de overheid dankzij haar toezicht op de digitale munt nog altijd kan waken over het binnenlands gebruik van de munt om kapitaalvlucht door Chinezen te voorkomen.’

De lancering van China’s digitale munt zou een paradigmashift betekenen voor het internationale muntsysteem. STEEN JAKOBSEN Hoofd beleggingen Saxo Bank

Het gevolg laat zich volgens Jakobsen raden: een buitenlandse instroom van beleggersgeld. ‘Voor Chinese aandelen en obligaties betekent dat een boost. In beleggingsportefeuilles is China nog altijd onderwogen in verhouding tot zijn gewicht in de wereldeconomie en zijn verwachte groei in de komende tien tot vijftien jaar. Dat zou dan eindelijk gecorrigeerd kunnen worden.’