Goede bedoelingen zijn geen goede beleggingen

Door de snelle opmars van duurzaam beleggen dreigen goede bedoelingen ondergesneeuwd te raken in een wildgroei aan duurzaamheidsmetingen die alle kanten uitschieten. ‘Het is niet langer geloofwaardig. We hebben standaarden nodig.’

Duurzaamheid is een machtsfactor geworden op de beurzen. Dat ondervonden twee bedrijven die in Brussel noteren vorige week nog.

Twee keer was palmolie de boeman. Bij de plantageholding Sipef vertrok met het Noorse staatsoliefonds een erg invloedrijke belegger. De Noren trekken de handen af van palmolieproductie, die vaak in een adem met ontbossing genoemd wordt.

Sipef-CEO François Van Hoydonck is op 21 maart onze gast in de CEO Talks, onze reeks chatgesprekken tussen toplui van beursgenoteerde bedrijven en lezers van De Tijd. U kunt hem die dag zelf uw vragen stellen.

Sipef-CEO François Van Hoydonck reageerde vol ongeloof. In een open brief betreurde hij dat het fonds zonder voorafgaandelijke consultatie was opgestapt. Anders had hij kunnen uitleggen dat Sipef uitsluitend duurzame palmolie teelt en de certificaten heeft om dat te bewijzen.

Een andere palmolieproducent, Socfin, had geen certificaten voor al zijn plantages, wat de bank ING deed beslissen tijdelijk haar kredietverlening stop te zetten.

Beide voorbeelden tonen aan hoe cruciaal het voor een beursgenoteerd bedrijf is om duurzame credibiliteit op te bouwen bij beleggers, maar ook hoe onvoorspelbaar en haast arbitrair het er soms aan toe gaat.

De meting van het intussen alomtegenwoordige ESG-gehalte - Environment (milieu), Social (sociale impact) en Governance (goed bestuur) - van bedrijven is volgens critici een ondoorzichtig kluwen met weinig consistentie.

Gespecialiseerde ESG-ratingbedrijven werken dat in de hand door allemaal hun eigen criteria te gebruiken, waarbij moeilijk te ontsnappen valt aan subjectieve inschattingen en ellenlange vragenlijsten.

Tesla: top, flop én middenmoot

Neem Tesla. In de toonaangevende ESG-ranking van het ratingbedrijf MSCI stond de bouwer van elektrische wagens vorig najaar op de eerste plaats in de globale autosector. Een pluim. Maar op hetzelfde moment bengelde Tesla bij een ander belangrijk ratingbedrijf, FTSE, helemaal onderaan in de lijst. Pek en veren dus. Sustainalytics parkeerde Tesla dan weer in de grijze middenmoot.

Alles gaat door één molen, terwijl voor goede duurzaamheidsratings een aanpak per sector nodig is Rob Bauer Professor Maastricht University

Zulke capriolen zijn frustrerend voor genoteerde bedrijven die proberen de ESG-chaos het hoofd te bieden. Dezelfde frustratie leeft bij professionele beleggers die hun goedbedoelende klanten een betrouwbaar ESG-product willen aanbieden.

‘Ik heb schrik dat beleggers om de tuin geleid worden met producten die niet echt ESG-conform zijn en onvoldoende rendement genereren’, stelt Gina Miller, medeoprichter van de Britse vermogensbeheerder SCM Direct en actievoerder voor meer transparantie in de fondsensector.

‘Er is commerciële druk om duurzame portefeuilles te lanceren, maar als sector hebben wij de verantwoordelijkheid ons af te vragen of we al kunnen leveren wat de markt verlangt’, vindt Miller.

Ook bij academici zijn de alarmbellen afgegaan. Er heerst ongerustheid over de gebrekkigheid van de ESG-data die steeds grotere beleggingsstromen sturen, wat heeft geleid tot de oprichting van de ‘Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment’ (GRASFI). Die wil een wetenschappelijk verantwoorde onderbouw leveren voor een beleggingsuniversum waar in 2016 al 23.000 miljard dollar naar fondsen met een duurzame focus vloeide.

‘Meten is een kunst. En dan gaat het niet alleen over hoe ESG-conform een bedrijf is, maar ook over het bijhorende rendement en over wat beleggers zelf belangrijk vinden. Dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien’, zegt Rob Bauer, die als professor aan Maastricht University al 20 jaar onderzoek doet naar duurzaam beleggen en mee aan de wieg stond van GRASFI.

Dat ESG-metingen voorlopig te wensen overlaten, is volgens Bauer niet verbazend. ‘De ESG-ratingsector zit nog in de beginfase, hoewel er al een consolidatiegolf geweest is. Bovendien blijven zelfs gevestigde kredietratingbureaus moeite hebben om het wanbetalingsrisico van een bedrijf in te schatten. Terwijl het daar louter om financiële informatie gaat, die toch veel makkelijker te meten is dan al die ESG-data. De ‘E’ is intussen al beter meetbaar dankzij toenemende verplichtingen om te rapporteren over de milieu-impact. Het sociale luik blijft het lastigste omdat het subjectiever is. Hoe meet je de tevredenheid van werknemers?’

Een belangrijke handicap blijft de ontoereikende financiering van de ESG-ratingbedrijven, meent Bauer. ‘Als je duizenden bedrijven moet beoordelen op honderden criteria, kan je niet anders dan terugvallen op ongenuanceerde vragenlijsten. Alles wordt door één molen gedraaid, terwijl voor goede ratings een gespecialiseerde benadering per bedrijfssector nodig is’, zegt Bauer.

Dat betekent veel extra werk, weet hij uit ervaring. ‘Samen met enkele collega’s en pensioenfondsen hebben we een ESG-rating voor de vastgoedsector ontwikkeld, en dat alleen al was 7 tot 8 jaar hard werken.’ Volgens Bauer moet de ESG-ratingsector gefinancierd worden door institutionele beleggers, nu die zelf steeds meer hameren op duurzaamheid.

Immense druk

Dat laatste merken ze duidelijk bij WDP , de specialist in logistiek vastgoed die maandag een zitje in de Bel20-index krijgt. ‘De laatste 2 tot 3 jaar is er een enorme vraag van professionele beleggers om meer en beter te rapporteren over ESG, zeker over het sociale beleid’, zegt financieel directeur Mickael Van den Hauwe. ‘Wij hebben daar begrip voor, want die beleggers staan onder druk van hun klanten, maar tegelijk legt dat een immense druk op ons bedrijf.’

Het is hallucinant hoe duurzaamheidsbureaus als paddenstoelen uit de grond schieten Mickael Van den Hauwe Financieel directeur WDP

‘Wij hebben geen onbeperkte teams en kunnen niet zomaar twee mensen aanwerven om allerlei statistieken te produceren en ESG-enquêtes in te vullen’, gaat Van den Hauwe verder.

‘Ik hoor dat veel bedrijven dat wel doen, maar zo willen wij niet werken. Duurzaamheid is voor ons echt een belangrijk thema dat we willen verweven in het DNA van ons bedrijf en onze medewerkers. Dat vereist een andere, doordachte aanpak waarover we zullen rapporteren in ons jaarverslag.’

De aanpak waarvoor WDP past, is ingaan op de eindeloze enquêtes van steeds weer nieuwe ESG-ratingbureaus. ‘Het is hallucinant hoe die bureaus als paddenstoelen uit de grond schieten. Het is niet geloofwaardig meer.’

Sommige bureaus vullen zelf de enquête in en sturen die op zodat het bedrijf kan reageren, andere vragen het bedrijf zelf alles in te vullen.

‘Als een van de grote ratingbureaus jouw bedrijf een score geeft, moet je wel reageren’, stelt Van den Hauwe.

‘Ze doen dat eigenlijk bijna vanuit een ivoren toren. Wij maakten eens mee dat een belangrijke belegger in WDP ons een ESG-rapport voorlegde dat we nog nooit hadden gezien waarin wij een nul scoorden op een bepaald onderdeel, met de vraag om dat eens uit te leggen. Bleek dat over dat onderdeel niets in ons jaarverslag stond, zodat wij automatisch een nul kregen. We hebben dan in een conferencecall met die belegger heel ons ESG-beleid toegelicht. Vragenlijsten zijn vaak te binair: het is ja of neen, zonder mogelijkheid tot nuance.’

Standaarden

Om de inefficiënte wildgroei aan ESG-ratings tegen te gaan, pleit Van den Hauwe net als Gina Miller voor standaarden. ‘Sectororganisaties - zoals bij ons die voor Europees beursgenoteerd vastgoed (EPRA) - moeten een belangrijke rol spelen in het vastleggen van ESG-benchmarks waaraan bedrijven zich kunnen meten’, zegt Van den Hauwe.

Boven de sectorniveaus bestaan al enkele veelgebruikte toetsstenen, zoals de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, of het Europese Global Reporting Initiative (GRI). In België lanceerde de bankenkoepel Febelfin onlangs een kwaliteitslabel voor duurzame financiële producten. Die zijn allemaal nuttig als eerste houvast, maar blijven generiek.

756 Duurzaam kluwen Een voedingsbedrijf dat nu wil voldoen aan 12 veelgebruikte ESG-ratings moet voor 756 verschillende indicatoren verantwoording afleggen

Uit een recent onderzoek van New York University blijkt welke winst standaarden kunnen opleveren. Een voedingsbedrijf dat nu wil voldoen aan 12 veelgebruikte ESG-ratings moet voor 756 verschillende indicatoren verantwoording afleggen.

En dat alleen nog maar voor de S in ESG. NYU wil die overdaad terugbrengen tot een scoringsmodel met 12 indicatoren en meer aandacht voor concrete effecten in plaats van louter inspanningen door bedrijven, een ander euvel dat de NYU-onderzoekers vaststelden.

Ook Alan Miller, de echtgenoot van Gina Miller, dook in de ESG-soep. De medeoprichter en hoofdstrateeg van MSC Direct was in de jaren 90 een van de eerste hefboomfondsmanagers in de Londense City.

Nu bouwt hij beleggingsportefeuilles op basis van goedkope trackers die allerlei indexen schaduwen. Zijn nieuwste uitdaging is, op vraag van de klanten, een ESG-portefeuille. En dus onderzocht hij de ESG-betrouwbaarheid van allerlei aanbieders. Wat ontdekte hij? ‘Veel problemen.’

‘Het begint met fondsen die een duurzaam label hebben, maar dat helemaal niet zijn’, vertelt Miller. ‘Zo stootte ik op een fonds met ‘duurzaam inkomen’ in zijn naam, maar dat verwees naar bedrijven die trouwe dividendbetalers zijn. Of een grote Britse vermogensbeheerder die zijn eigen fondsen ethisch noemde op basis van bizarre beleggingscriteria, zoals het niet-illegaal verkopen van wapens. Legale wapenverkoop mag dus. En wie geeft nu toe dat hij illegaal wapens verkoopt?’

‘Een verwant probleem is dat de ESG-score bij de duurzame fondsen die grote spelers aanbieden vaak niet zoveel hoger ligt dan de score bij gewone fondsen. Terwijl je er als belegger wel meer kosten voor betaalt en vaak een zwak rendement voor in de plaats krijgt. Ik zag ook een ESG-portefeuille die 30 tot 40 procent in Brits of Amerikaans staatspapier belegd mag zijn. Dat verwacht je toch niet als belegger?’

Misverstand

‘Aanbieders moeten daarom volledig transparant zijn over hun beleggingen. Dat verkleint het gevaar dat de goede bedoelingen van beleggers door vermogensbeheerders meteen uit het raam gegooid worden in hun zoektocht naar snel gewin’, zegt Miller.

Bauer merkt al een positieve tendens waarbij portefeuillebeheerders zich niet langer tevredenstellen met de ESG-ratings die bureaus leveren, maar ook de achterliggende informatie willen zien. Dan zien ze bijvoorbeeld dat Tesla bij de ene slecht scoorde omdat oprichter Elon Musk tot voor kort de rol van CEO en voorzitter van de raad van bestuur combineerde, wat ingaat tegen de regels van goed bestuur. Beheerders kunnen zo duidelijker hun eigen ESG-prioriteiten stellen.

‘Een andere tendens is dat institutionele beleggers vaker in gesprek gaan met bedrijven om een duurzamer beleid af te dwingen. Dat kan hen meteen een extra rendement opleveren’, weet Bauer.

Over dat rendement van ESG bestaat volgens Bauer nog een groot misverstand. Het klopt dat een duurzaam bedrijf mogelijk minder risicovol is omdat er minder kans is op reputatieschade of dure rechtszaken. ‘Maar een goed bedrijf is niet noodzakelijk een goede belegging’, zegt hij.

‘Neem goed bestuur: in de jaren 90 werd in de VS duidelijk dat dat zich vertaalde in betere beursprestaties. Tien jaar later was dat effect helemaal ingeprijsd in de koersen. Een belegger betaalt dus meer voor die bedrijven, wat het verwachte rendement drukt. Dat geldt intussen voor zowat alle makkelijk meetbare ESG-factoren.’

Al is een onaangepaste koers tijdelijk mogelijk omdat ESG-ratings typisch maar één keer per jaar een update krijgen en dus achter de feiten aanhollen. Een tekortkoming waar het Californische Truvalue Labs op inspeelt met dagelijkse ESG-scores op basis van artificiële intelligentie.

WDP staat intussen voor een dilemma. Het houdt vast aan een eigenzinnige ESG-aanpak die volgens hem een wezenlijk verschil maakt, maar wordt daarvoor mogelijk niet beloond door de ratingbureaus en hun eigen meetmethodes. Wat dan weer beleggers kan afschrikken. Van den Hauwe erkent de patstelling. ‘Daarom zijn we ook genoodzaakt om ons beleid voldoende af te stemmen op de ESG-ratings.’