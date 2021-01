Het jaar van de spagaat

Dé vaststelling van het bijzondere beursjaar 2020 is dat de aandelenmarkt en de economie elk een heel eigen leven kunnen leiden. Aandelen herstelden fluks van de coronaklap, met een glansrol voor tech en de bezemwagen voor Europa.

‘Een rollercoaster.’ Zo omschrijft Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management, het afgelopen beursjaar. Een wilde rit met diepe dalen, hoge pieken en gillende ‘Robinhood’-beleggers die met jeugdig enthousiasme hippe aandelen als autobouwer Tesla omhoog stuwden. Oprichter Elon Musk zag zijn privévermogen aandikken met een coole 150 miljard dollar. Het ellendige coronavirus bezorgde duidelijk niet iedereen een rotjaar.

Het was meer dan ooit een jaar van winnaars en verliezers. In het winnende kamp sprongen de grote techaandelen eruit. De pandemie zette een turbo op businessmodellen als die van e-commercegigant Amazon, dat profiteerde van massale bestellingen aan huis. Het aandeel won ruim 75 procent in 2020, deels vanuit het geloof dat we na de geleidelijke normalisering van ons leven in 2021 het ontdekte gemak van online shoppen niet meer zullen kunnen missen. Net die versnelling van digitale trends leverde de Amerikaanse techbeurs Nasdaq een jaarwinst van 43,4 procent op. Voor een Europese belegger bleef daar na omrekening van de (gedaalde) dollar naar euro 31,3 procent van over.

Schermvullende weergave

In het verliezende kamp vinden we aandelen uit de toeristische sector en de luchtvaart terug, naast Europese banken en de energiesector. Die laatste zag de olieprijs imploderen - zelfs even onder nul dollar, ook dat hoort erbij in een gek beursjaar - en ondervindt een aansterkende kopwind van de groene energietransitie. De banken zetten zich dan weer schrap voor kredietverliezen als gevolg van de coronarecessie en kampen met de extreem lage rentes.

Ook de economie als geheel is een verliezer, al was daar op de beurzen amper iets van te merken. Het is de ultieme spagaat van 2020: de wereldwijde aandelenmarkt was begin december voor het eerst meer dan 100.000 miljard dollar waard, en dat terwijl de wereldeconomie met een geschatte 4.000 miljard dollar is gekrompen in 2020. In de VS en Azië eindigden de beurzen het jaar in recordsferen - de Dow Jones voor het eerst boven 30.000 punten, de Indiase beurs op een record, de Japanse Nikkei-index op het hoogste peil in 30 jaar - terwijl de economie aan het infuus ligt.

Twee gaspedalen

‘Een wagen met twee gaspedalen’, zo omschrijft Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, het dubbele infuus dat de beurzen bleef aanvuren in weerwil van de economische malaise. Naast massale budgettaire stimulus - met op de valreep nog een extra pakket van 900 miljard dollar in de VS - doen ook de centrale banken hun duit in het zakje. De Europese Centrale Bank heeft haar balans zien aanzwellen tot een record van 7.000 miljard euro door aanhoudend staatsobligaties op te kopen. Dat drukt het rendement van al dat schuldpapier, waardoor aandelen een van de weinige alternatieven zijn voor beleggers die met hun spaargeld geen blijf weten.

Het leidt volgens Juvyns tot de vaststelling dat de financiële markten voorlopig meer dan de reële economie geprofiteerd hebben van de beleidssteun. De opmerkelijke dichotomie tussen beide wordt nog versterkt door het feit dat de zwaarst getroffen sectoren, zoals horeca en toerisme, amper op de beurs vertegenwoordigd zijn.

De achterblijvers in dit pandemiejaar, de cyclische waardeaandelen die meedobberen op het economische klimaat, kregen in november een welkome boost dankzij hoopvol vaccinnieuws en het vooruitzicht op een normaliserende economie in 2021. Het leidde tot een ‘rotatie’ van techgedreven groeiaandelen naar waardeaandelen.

In november snoeiden beleggers in hun winnende posities om te herbeleggen in de achtergebleven aandelen, maar het is voorbarig om te spreken van een heuse rotatie. VINCENT JUVYNS Marktstrateeg JPMorgan Asset Management

Al hoort daar nuance bij. ‘In november snoeiden beleggers in hun winnende posities om te herbeleggen in de achtergebleven aandelen, maar het is wat voorbarig om te spreken van een heuse rotatie’, aldus Juvyns. ‘Zo veerden de Europese banken op, maar hun winstgevendheid zal niet meteen verbeteren.’ Volgens Gijsels is er nog ruimte voor een verder herstel van waardeaandelen, maar hij raadt tegelijk aan in te zetten op de versnellende trends in groeiaandelen.

Ongemakkelijke herinneringen

Die groeiaandelen hielpen de Amerikaanse en Chinese beurzen het voorbije jaar aan mooie winsten. De Amerikaanse S&P500 klokte af op 15,6 procent winst, of 5,6 procent na omrekening in euro. De techeuforie straalde ook af op beursintroducties, die spectaculaire toppen scheerden in 2020. De kamerverhuurder Airbnb knalde 112 procent hoger op zijn eerste beursdag, de maaltijdkoerier DoorDash won 86 procent. Het riep het ongemakkelijke herinneringen op aan de dotcomjaren.

Blancochequebedrijven (SPAC) - lege beursschelpen die mikken op een overname - surften mee op het beleggersenthousiasme en haalden moeiteloos bijna 76 miljard dollar op. Mede daardoor was 2020 een topjaar voor beursintroducties: de 300 miljard dollar die wereldwijd werd opgehaald is op 2007 na de grootste buit ooit.

Europa, dat minder techaandelen in zijn rangen heeft én een grotere economische krimp kent, was de dissonant. Niet alleen bleven de beursintroducties onder het niveau van 2019 steken, de aandelenkoersen eindigden gemiddeld ook in het rood. De EuroStoxx50 met Europa’s grootste aandelen verloor 5,1 procent.

De door brexitperikelen achtervolgde Londense beurs incasseerde een verlies van 19,4 procent in euro. Voor de Brusselse Bel20 kwam de schade uit op een verlies van 8,5 procent, slechter dan de buurlanden Frankrijk (-7,1%) en Nederland (+3,3%). Europese bedrijven actief in duurzame energie presteerden wel sterk en gingen als groep 90 procent hoger, met een verdubbeling voor de windturbinemaker Vestas.

China, dat de virusuitbraak snel onder controle kreeg en zijn economie zowaar zag groeien, presteerde sterk. De CSI300-index won ruim 27 procent, of 24,4 procent in euro. De totale waarde van Chinese aandelen sloopte de grens van 10.000 miljard dollar. Techbedrijven als Tencent en JD.com trokken de kar, al injecteerde de Chinese overheid dit najaar volatiliteit in techkoersen door assertiever op te treden tegen de almacht van spelers als Alibaba.

Elders in Azië beleefde de beurs van Hongkong een moeilijk jaar met een verlies van 11 procent in euro. De veiligheidswet die China oplegde, creëerde onrust en de vrees voor een kapitaalvlucht, terwijl de Amerikaans-Chinese spanningen de koersen onder druk zetten. Japan deed het dan weer verrassend goed met een winst van 11,8 procent voor de Nikkei-index.