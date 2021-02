Zijn er nog koopjes in het hippe Amsterdam?...

Amsterdam scoort al even beter dan de andere Europese beurzen. Dat dankt het Damrak aan de pijlsnelle groei van grote techbedrijven, de vele succesvolle beursgangen en de gunstige fiscaliteit. Zijn er nog goede beurszaakjes te doen?

Amsterdam is hipper dan ooit. Dit keer niet voor het bruisende nachtleven in de grachtenstad die wijlen Kris de Bruyne zo poëtisch bezong, maar voor de drukke activiteit op het Beursplein 5, waar de beurs gevestigd is. De AEX-index met 25 Amsterdammers steeg dit jaar al 8 procent. Daarmee overklast hij alle andere Europese beursgraadmeters. Sinds begin vorig jaar prijkt de AEX 12 procent hoger. Een groot contrast met de Bel20, die sinds Nieuwjaar 5 procent won en nog altijd enkele procenten lager noteert dan begin vorig jaar. De voorbije twee jaar deden de Nederlanders het met een spurt van 40 procent dubbel zo goed als de Belgen.

De Nederlanders maken zich op om het record van 701,56 punten uit 2000 te verbreken. ‘Dat staat in het geheugen van elke beurswatcher gegrift. Nog enkele procentjes en het is zover’, zegt Arend Jan Kamp, de bekende beurscommentator van de beleggerssite IEX. ‘Wist je dat de waardering van de beurs ongeveer even duur is als toen? Na 2000 werden de winstverwachtingen totaal niet waargemaakt. Laat ons hopen dat het ditmaal wel lukt.’

Zowel de koers, de omzet, de verwachte winst als het dividend van onze chipbedrijven gaan als een raket de hoogte in. Arend Jan Kamp Analist IEX

De AEX-index is tegen 20 keer de verwachte winst voor 2021 en 2 keer de boekwaarde niet veel duurder dan het Europese gemiddelde. De Europese Stoxx600 noteert tegen 18 keer de winst en 1,9 keer de boekwaarde. Het dividendrendement hinkt met 1,8 procent wat achterop tegenover het Europese gemiddelde van 2,3 procent. Exclusief de duurder gewaardeerde techbedrijven is de Nederlandse beurs echter goedkoper.

Het hoge technologiegehalte van de AEX is veruit de belangrijkste reden waarom de index uitblinkt. In 2019 maakten de specialist in onlinebetalingen Adyen en de internetholding Prosus, met de Chinese onlinegigant Tencent als de belangrijkste participatie, snel na hun beursintroducties hun entree in de beursbarometer. Vorig jaar volgden de maker van chipmachines ASM International en de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway bij de jaarlijkse herziening in maart. Samen met de chipmachinemaker ASML tekenen ze voor bijna 38 procent van de index. Met het medtechbedrijf Philips erbij wordt dat 43 procent.

‘Vroeger waren de oliereus Shell en de maker van consumentenproducten Unilever goed voor een derde van de AEX. Het gewicht is omgeslagen naar een dominantie van techbedrijven, die het uitzonderlijk goed doen’, zegt Kamp.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Chipmachines

Veruit het belangrijkste aandeel in de AEX is ASML, met een weging van 19,2 procent. Bij de indexherziening eind maart wordt dat teruggebracht tot 15 procent. De onderneming maakt lithografische chipmachines die alle grote producenten van halfgeleiders nodig hebben. ASML heeft met zijn toptechnologie voor miniatuurchips amper concurrentie. De koers rondde deze week voor het eerst de kaap van 500 euro. ASML zit dankzij zijn Amerikaanse notering ook in de Nasdaq100-index, waar het deze week met een beurswaarde van 209 miljard euro een plaats in de top 10 van grootste bedrijven veroverde.

‘Het gaat snel voor ASML, maar ook voor onze andere chipbedrijven ASMI en BESI, die het sinds kort nog beter doen. Toch denk ik niet dat onze ‘chippers’ aan het bubbelen zijn’, zegt Kamp. ‘Ja, ze zijn duur, met koers-winstverhoudingen van meer dan 40. Maar ook hun resultaten zitten in een stroomversnelling. Ik heb deze week enkele grafieken gemaakt. Daarin zie je dat zowel de koers, de verwachte omzet, de winst als het dividend samen als een raket de hoogte in gaan. Misschien gaat het nu wat te scherp naar boven, omdat de koersen gedreven worden door het wereldwijde chiptekort. Daardoor liggen zelfs autofabrieken stil. Om meer chips te maken heb je de drie Hollanders nodig.’

Een van de grote thema’s in de verkiezingscampagne is betaalbaar wonen. Daar kan de bouwgroep Heijmans van profiteren. Nico Inberg Analist deaandeelhouder.nl

‘Onze chipmakers zijn nu duurder dan de Nasdaq100. Een terugval op korte termijn is niet uit te sluiten’, waarschuwt Kamp. ‘Al vond iedereen ASML tien jaar geleden ook al duur. Intussen is de omzet verviervoudigd en noteert het aandeel nog aan precies dezelfde waarderingen als toen. De koersklim is dus gerechtvaardigd. Concurrentie is er amper. China wil zelf een soort ASML ontwikkelen, maar loopt jaren achter. De Chinezen spioneerden twee jaar geleden zelfs bij het bedrijf uit Veldhoven. Daarom sluit ik een overname door een Amerikaans consortium niet uit, al was het maar om de technologie uit Chinese handen te houden.’

Ook de andere techaandelen groeiden als kool tijdens de pandemie. Het betaalplatform Adyen profiteerde van de boom in e-commerce en de ondergang van de Duitse rivaal Wirecard. Adyen zit op een cashberg van 2,7 miljard euro, waarmee het grote overnames aankan. Prosus zit in de lift door het succes van e-gaming en online bestelde afhaalmaaltijden. Dat laatste is ook het metier van Just Eat Takeaway.

‘Iedereen had verwacht dat Takeaway na de fusie met het Britse Just Eat voor een notering in Londen zou kiezen, maar het werd Amsterdam’, zegt Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer. ‘De brexit speelt daarbij een rol. Maar Euronext Amsterdam heeft intussen zijn troeven bewezen. Alles is hier beschikbaar: de toegang tot kapitaal, hoge handelsvolumes en de beursuitbater, de regelgeving en de overheid die meewillen. Amsterdam heeft een ecosysteem gecreëerd dat gunstig is voor nieuwkomers. Bovendien lokken succesverhalen als Adyen en Prosus, tot het IJslandse Marel of het Poolse InPost, andere bedrijven naar hier. Ten slotte spelen fiscale aspecten mee.’

Volgens Kamp is de fiscaliteit een cruciale reden waarom Amsterdam zich opwerpt als een magneet voor internationale bedrijven. Dit jaar haalden nieuwkomers al 3,5 miljard op via een Nederlandse beursgang, meer dan in heel 2020. Het muzieklabel Universal Music, de elektronicaverkoper Coolblue en enkele spacs (Special Purpose Acquisition Company) of blancochequebedrijven staan te popelen om bij onze noorderburen te noteren.

‘In tegenstelling tot in het VK, Frankrijk, Italië, Spanje en zeker België, met zijn hoogste belasting ter wereld, betaal je in Nederland geen transactietaks’, zegt Kamp. ‘Dat leidt tot hogere handelsvolumes. Wie telkens moet betalen, handelt minder. Daarnaast heft Nederland een dividendbelasting van 15 procent, de helft van bij jullie. Voor een buitenlandse particuliere belegger scheelt dat een slok op de borrel. Nederland is ook fiscaal gunstig als vestigingsplaats. De fiscaliteit is een deel van de sleutel tot het succes.’

Monopolie

Bij de grote Nederlandse aandelen is Just Eat Takeaway de favoriet van Tehupuring. ‘Oprichter Jitse Groen gelooft heilig in een monopoliepositie als maaltijdbezorger. Hij is daar met de overnames van het Amerikaanse Grubhub, het Duitse Delivery Hero en het Britse Just Eat hard naar op weg. In 2020 steeg het aantal orders met 57 procent en groeide de omzet naar 2,4 miljard euro. De consument zal na de pandemie blijven gebruikmaken van dat gemak.’

Tehupuring ziet voorts potentieel in ASR Verzekeringen. ‘Je krijgt er voorspelbare cashflows, een dividendrendement van ruim 2 procent, en het is tegen acht keer de winst nog goedkoop.’

Hij tipt ook ESG Core Investments, een blancochequebedrijf dat vorige week naar de beurs trok. ‘We weten nog niet welk bedrijf de spac zal overnemen, maar de initiatiefnemer erachter, Infestos Sustainability, heeft in 2018 de specialist in energieopslag en laadpalen Alfen naar de beurs gebracht. Dat gezonde, snelgroeiende bedrijf is verachtvoudigd. Dit komt uit dezelfde koker.’

Voorts vindt hij de holding HAL koopwaardig. ‘De beursgang van de e-commercedochter Coolblue zal de waarde van dat belang ontbolsteren. Coolblue is zowat 5 miljard waard. Dat komt overeen met 28,70 euro per aandeel HAL, terwijl het in de boeken staat tegen 1,15 euro.’

De nakende notering van Coolblue is voor Nico Inberg van de website deaandeelhouder.nl een reden om Ahold Delhaize naar voren te schuiven. ‘De warenhuisketen bezit met Bol.com een ondergewaardeerde parel. Als analisten de waardering van Coolblue op dat onderdeel van Ahold Delhaize toepassen, zullen ze hun koersdoelen verhogen. Ahold Delhaize is zowat het goedkoopste AEX-aandeel, maar de koers wil tot nu toe niet mee, ondanks goede resultaten.’

Ahold Delhaize is zowat het goedkoopste AEX-aandeel, maar de koers wil tot nu toe niet mee, ondanks goede resultaten. Nico Inberg deaandeelhouder.nl

‘Ook PostNL is nog goedkoop en hervatte na enkele moeilijke jaren het dividend. Het dividendrendement van 7 à 8 procent is houdbaar. PostNL geniet van de structurele pakjesboom. Ik zie de winst de komende jaren toenemen.’

De puike prestatie van Nederlandse aandelen blijft niet beperkt tot de blue chips. Ook de Midcap-index met middelgrote aandelen en de ASCX met kleine bedrijven overtreffen met een klim van 8 procent dit jaar gelijkaardige indexen in Europa.

‘Het succes van de kleinere aandelen is deels te verklaren door de gestegen interesse van particuliere beleggers’, zegt Willem de Vlugt van EValuation Capital Management, een hefboomfonds gespecialiseerd in middelgrote Nederlandse, Belgische en Duitse aandelen. ‘Sinds de Nederlandse banken beslisten een vergoeding van 0,5 procent te vragen op spaargeld boven een bepaalde grens trokken veel meer particulieren naar de beurs. Bij de brokers FlatexDeGiro en BinckBank zijn er zelfs wachtrijen om een rekening te openen.’

‘Daarnaast presteren veel Nederlandse mid- en smallcaps ook operationeel sterk. Ook namen die nog niet zo lang op de beurs staan, zoals Alfen of het techbedrijf CM.Com, doen het uitzonderlijk goed. Dat creëert beleggersoptimisme bij andere nieuwkomers.’

Bij de favorieten van EValuation Capital zitten Just Eat Takeaway, de maritieme groep Boskalis en de zwaar getroffen horecaleverancier Sligro. ‘Boskalis is de voorbije jaren achtergebleven, maar we geloven in een winstherstel’, zegt De Vlugt. ‘Onlangs werden enkele grote baggercontracten aangekondigd, waar de hele sector van zal profiteren. Ze zullen tot een betere capaciteitsbezetting en hogere prijzen leiden. Daarnaast leidt de duurdere olie tot beterschap in deze belangrijke tak voor Boskalis. En vergeet ook de windenergie niet, die groei oplevert.’

‘Sligro is te veel afgestraft tijdens de pandemie. Het bedrijf kon zijn kosten fors terugdringen, waardoor het de crisis goed doorstaan heeft. Als alles weer draait, zien we niet in waarom de precoronakoersen van meer dan 40 euro niet kunnen terugkeren (de huidige koers ligt rond 19 euro, red.)’. Velen in de markt zijn echter sceptisch over Sligro door de hoge schuldgraad.

Verkiezingen

De verkiezingen in Nederland op 17 maart zullen volgens de analisten geen grote veranderingen opleveren. Al stipt Inberg wel een koopkandidaat aan die van de politiek kan profiteren. ‘Een van de grote thema’s in de campagne is betaalbaar wonen. Er is een politieke consensus om de komende tien jaar 1 miljoen woningen bij te bouwen. Heijmans zal daarvan profiteren. Het bedrijf zit op een omvangrijke grondbank. Na enkele moeilijke jaren heeft Heijmans zijn cijfers weer op orde. Het betaalt dit jaar opnieuw een dividend. Ook concurrent BAM zal erbij winnen. BAM is goedkoper, maar zijn trackrecord is een stuk minder, met veel misgelopen megawerven.’