Instagram, waar complotdenken mainstream wordt

Instagram was lang de hoek van het internet waar alles vooral leuk, lief en aardig moest zijn. Maar tijdens de coronapandemie doet het platform hoe langer hoe meer dienst als een plek waar dubieuze ideeën licht verteerbaar worden gepresenteerd. ‘We zijn een kantelpunt voorbij.’

Foto’s van indrukwekkende wolkpartijen, inspirational quotes in neonletters, tips over welke sapjes je ’s morgens een boost geven en de occasionele selfie. Op het eerste gezicht lijkt er weinig bijzonders aan het Instagram-profiel van een populaire Belgische lifestyle-influencer (*), goed voor tienduizenden volgers.

Maar wie wat dichterbij kijkt, merkt al gauw iets vreemds. Ingepeperd tussen de licht verteerbare esthetiek die eigen is aan Instagram, duiken hier en daar posts op met wat cryptische onderschriften over ‘ontwaken’, durven te denken ‘nu het nog mag’ en het redden van de toekomst van onze kinderen.

In de minder prominent aanwezige stories en highlights - populaire functies om op snackbare wijze foto’s, filmpjes en tekst te delen op Instagram - wordt duidelijk waar op wordt gehint. Daarin duiken de jongste maanden een resem bizarre posts op. Met covidscepsis en oproepen om bepaalde coronamaatregelen links te laten liggen, of over de snode plannen van de techmiljardair Bill Gates om de wereldbevolking te onderwerpen met vaccins. Er wordt zelfs aangeschurkt tegen QAnon, een extreemrechtse samenzweringstheorie over een duister netwerk van de mondiale elite om kinderen te verhandelen en te misbruiken. In een notendop pusht de influencer de idee dat duistere, verborgen krachten de coronapandemie opkloppen om er hun verborgen agenda mee te realiseren.

Het klinkt wat bizar, maar is verre van een unicum in de wondere wereld van Instagram. In binnen- en buitenland maken hoe langer hoe meer lifestyle- en wellnessinfluencers - elk met duizenden volgers - een gelijkaardige omslag naar complotdenken in alle vormen en kleuren. Het bekendste voorbeeld is het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes, die haar 6,4 miljoen volgers suggereerde dat overheden en farmabedrijven het coronavirus misbruiken om een door angst gedreven samenleving te kunnen beheersen. Maar mindere goden van Vlaanderen tot Nieuw-Zeeland zijn intussen op de kar gesprongen, en vinden elkaar via hashtags als #controlavirus en #TheGreatAwakening.

Het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes suggereerde haar 6,4 miljoen volgers dat overheden en farmabedrijven het coronavirus misbruiken om een door angst gedreven samenleving te kunnen beheersen.

Die hashtags, gelinkt aan een amalgaam aan complottheorieën, tieren weliger dan ooit. Nederlands onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat het gebruik van een resem complothashtags op sociale media is verviervoudigd sinds maart, toen de pandemie in Europa begon te woekeren. Op Instagram is de stijging het grootst en blijven ze het langste hangen.

Ideale voedingsbodem

Voor België zijn er geen cijfers beschikbaar. Maar Brecht Decoene, een moraalfilosoof die zich al jaren verdiept in complotdenken, ziet geen redenen om aan te nemen dat het hier anders zou zijn. ‘Mijn algemene indruk is dat het sinds de lockdown ontploft is in complotland. Voorheen had je wat langdurig kabbelende fora en Facebook-groepen die de brei warmhielden, nu staat de boel op koken.’

Dat er een opstoot in complotdenken is, hoeft niet te verbazen, zegt Decoene. ‘Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact geven altijd aanleiding tot complotdenken. Denk aan de aanslagen van 11 september, de dood van prinses Diana of de moord op JFK. De coronapandemie en de daarmee gepaard gaande lockdown passen perfect in dat rijtje. Je zit met een gebeurtenis die het leven grondig heeft hertekend, die een impact heeft op iedereen.’

Tel daarbij dat nog veel niet geweten is over het virus, wat zich toont in een soms zwalpend overheidsbeleid en tegenstrijdige expertenmeningen, en je hebt de ideale voedingsbodem voor de wildste theorieën.

Maar hoewel die dynamiek bekend voorkomt, lijkt het deze keer anders. Erger. ‘Complottheorieën zijn er altijd geweest’, zegt professor Marc Tuters, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek voert naar online subculturen. ‘Maar vroeger bleven ze al bij al beperkt tot de donkere krochten van het web. Dat is niet meer zo, we zijn een kantelpunt voorbij. Complotdenken is mainstream geworden.’

Instagram en zijn geradicaliseerde wellnessinfluencers spelen daarin een dubieuze rol. Vaak gaat het om accounts die een aanzienlijk publiek konden uitbouwen met een combinatie van de voor Instagram typische esthetische begeerlijkheid en meer persoonlijke, herkenbare en authentieke content - denk aan foto’s en anekdotes over de kinderen of de eigen onzekerheden. Dat net die accounts, waar mensen tips zoeken over gelukkig en gezond leven, complottheorieën en desinformatie beginnen te verspreiden, vinden experts zorgwekkend.

‘Influencers hebben dezelfde status die we vroeger aan een merk verbonden’, zegt Tuters. ‘Je schenkt ze een zeker vertrouwen. Zoals hun naam weggeeft, hebben ze een zekere invloed. Net zoals ze trends kunnen verspreiden en versterken, kunnen ze dat ook met complottheorieën en desinformatie.’

Links en rechts

Wat op Instagram gebeurt, is wat de Stanford-onderzoekster Becca Lewis, gespecialiseerd in de verspreiding van complottheorieën, het ‘witwassen’ van desinformatie noemt. ‘Door dubieuze ideeën te koppelen aan de esthetiek van Instagram wordt complotdenken op een heel specifieke wijze genormaliseerd’, zei ze daarover recent aan het magazine The Atlantic. ‘Instagram is daar een bijzonder geschikt platform voor.’

Experts vinden het zorgwekkend dat net accounts waar mensen tips zoeken over gelukkig en gezond leven desinformatie beginnen te verspreiden.

Hoe groot het potentieel van invloedrijke accounts op sociale media is in de verspreiding van desinformatie, maakt een onderzoek van de universiteit van Oxford duidelijk. Dat achterhaalde dat slechts 20 procent van de circulerende desinformatie gedeeld wordt door invloedrijke accounts van beroemdheden, politici en influencers. Maar die 20 procent is wel goed voor 69 procent van de interacties - denk aan likes, het posten van comments of het verder delen van de info.

De vraag is waarom veel van die ‘ontwaakte’ influencers zich in de wellness- en lifestylesfeer bevinden. Een deel van de verklaring is dat zij voor de pandemie al bovengemiddeld geïnteresseerd waren in gezond leven en welzijn. Regelmatig gaat dat gepaard met een niet altijd even wetenschappelijk onderbouwde visie op gezondheid - denk aan gehypete diëten of bepaalde vitamines of voedingssupplementen om ‘je immuunsysteem te boosten’. Dat zo’n wereldbeeld in tijden van een echte gezondheidscrisis onder druk komt te staan, kan leiden tot een tegenreactie in de vorm van complotdenken.

Toch verbaast Tuters zich erover hoezeer de van oudsher als eerder progressief en links-liberaal geklasseerde wellnesscommunity aanschurkt tegen complottheorieën die meer in het uiterst rechtse kamp worden geplaatst, genre QAnon. De professor haalt een recente demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn aan als voorbeeld. ‘Daar marcheerden nazi’s zij aan zij met extreemlinkse groeperingen als antifa. Dat is ongezien.’

Volgens Tuters is een ingebakken wantrouwen tegen de gevestigde autoriteit de verbindende factor. ‘Die strekkingen delen een diepgeworteld wantrouwen tegenover de overheid en gevestigde waarden als de traditionele media en de wetenschap. Dat wantrouwen, dat de Franse filosoof Michel Foucault ‘state phobia’ noemde, overstijgt in coronatijden de nochtans ver uit elkaar liggende ideologieën.’

Is dat allemaal gevaarlijk? Decoene twijfelt als we het hem voorleggen. ‘We mogen niet overdrijven’, meent de moraalfilosoof. ‘Complotdenken is misschien meer mainstream dan ooit, maar een minderheid van de mensen is ermee bezig. Bovendien vertekenen de radicale, luide stemmen het beeld. De meeste mensen die in complottheorieën geloven, zijn mensen als je bankdirecteur, je kapper of je nonkel. Het soort mensen die zonder problemen hun wereldbeeld kunnen combineren met de realiteit, zonder kwaad aan te richten.’

Maar middenin een gezondheidscrisis kan de twijfel die complotdenkers zaaien wel schadelijk zijn, meent Decoene. ‘Het gevaar is dat de mensen die ze bereiken misschien minder geneigd zijn om bepaalde maatregelen ernstig te nemen. Dat kan de strijd tegen de coronapandemie bemoeilijken, als die groep groot genoeg wordt. Dat is zorgelijk.’

Ook Tuters wijst op dat gevaar. ‘Stel dat straks een vaccin op de markt komt. Om het normale leven te hervatten hebben we een bepaalde groepsimmuniteit nodig en dus genoeg gevaccineerden. Dat lukt maar als die mensen overtuigd zijn van het nut. Complottheorieën helpen dan niet.’

Meme wars

De grote vraag is hoe je voorkomt dat het zover komt. Uit onderzoek blijkt dat wie in samenzweringstheorieën gelooft, nog moeilijk te overtuigen valt met feiten. ‘Het kan, maar dat is een heel moeilijk proces dat vaak maanden in beslag neemt’, zegt Decoene. ‘De energie die je daarmee verliest, kan je beter steken in het publiek dat die complotdenkers bereiken. Dat zijn de mensen die nog niet definitief aan de ene of de andere kant van het hek zijn beland.’

Ook Tuters gelooft in die aanpak. ‘Er zijn nog altijd veel meer influencers die niet in samenzweringen geloven dan zij die het wel doen. Als je hen - open en transparant - kunt overtuigen wel correcte informatie te delen, bereik je wellicht hetzelfde publiek, dat zo meer diverse bronnen aangereikt krijgt.’

Wie in samenzweringstheorieën gelooft met feiten overtuigen, is een heel moeilijk proces. Dat neemt vaak maanden in beslag. Brecht Decoene Moraalfilosoof

Volgens de mediaprofessor is het een goed idee om vuur met vuur te bestrijden. ‘Het valt op dat veel complotgroeperingen communiceren in memes (korte boodschappen die gemakkelijk gedeeld worden en vlot hun boodschap overbrengen, red.). Ik zou overheden dus aanraden te werken aan hun memegeletterdheid, om het publiek op gelijkaardige wijze te bereiken met de juiste informatie.’

De in online subculturen gespecialiseerde cybersecurity-experte Nathalie Van Raemdonck heeft dat plan intussen in de praktijk gebracht. Omdat ze zich zorgen maakte over de sluipende invloed van desinformatie spuiende Instagram-influencers riep ze eind juli de Instagram-pagina @anti_conspiracy_memewars in het leven. Daarop verzamelt ze memes die complottheorieën en desinformatie ontkrachten.

‘De bedoeling is niet de fervente complotdenkers te overtuigen van hun ongelijk’, zegt Van Raemdonck. ‘Maar ik wil een beetje tegengewicht bieden. Als je zes of zeven accounts volgt die de hele tijd desinformatie delen, is het nuttig eens een andere blik aangereikt te krijgen. Ik hoop dat mensen met een gelijkaardig publiek bereid zijn dat te doen. Mijn pagina is bedoeld om dat te faciliteren.’

Een andere manier van aanpak kan zijn om de verspreiders van desinformatie monddood te maken. Onder andere Facebook en Twitter treden ondertussen op tegen samenzweringstheorieën, onder andere door bepaalde hashtags eruit te filteren of accounts te verwijderen. Instagram - ook eigendom van Facebook - is op dat vlak terughoudender, wellicht omdat het platform lang het onschuldige broertje was in de familie van social media.

Van Raemdonck twijfelt of het bannen van bepaalde content - hoe problematisch die ook is - de oplossing biedt. Niet alleen dreigt dat mensen verder te radicaliseren, het is ook een hellend vlak, vreest ze. ‘Het gevaar van complotdenken is dat de grens tussen fictie en realiteit vervaagt. Dat is nefast voor een democratie. Maar vrije meningsuiting is ook een deel van onze democratie. In hoeverre wil je ze dan beschermen door je eigen democratische waarden uit te hollen? Die vraag moeten we ons stellen, voor we censureren.’

(*) Op aanraden van experts vermelden we geen namen, om geen platform te geven aan desinformatie.