‘Relance kan de politiek verenigen'...

Jo De Wolf: 'Iedereen spreekt over wat ons verdeelt, terwijl de oplossing in het midden ligt.'

Dat het ongewone tijden zijn, weet je als de CEO van een beursgenoteerd bedrijf zegt dat de exploderende staatsschuld niet het grootste probleem van dit land is. ‘Een relancebeleid dat investeert in duurzame groei kan de politieke stilstand doorbreken’, denkt Montea-topman Jo De Wolf.

Een ‘vastgoedboer’ die oproept om eindelijk een einde te maken aan de politieke impasse loopt het risico weggezet te worden als de zoveelste roeper aan de zijlijn. Jo De Wolf, de CEO van de logistiekevastgoedbeheerder Montea, wil het risico nemen. ‘Omdat ook bedrijven maatschappelijke relevantie hebben’, zegt hij, maar ook om te waarschuwen voor de gevolgen van de stilstand. ‘Als er niets gebeurt en we dit najaar in een recessie terechtkomen, dreigen dramatische gevolgen voor dit land.’

Zes maanden geleden, net voor de coronacrisis uitbrak, schreven De Wolf en een dertigtal andere bedrijfsleiders al een brandbrief aan de Belgische politici, met de oproep een einde te maken aan de spelletjes en de ego’s te begraven. ‘Die nood aan leiderschap is alleen maar dringender geworden’, zegt De Wolf.

‘Nieuwe verkiezingen en nog langer talmen zijn geen optie’, schreef u in februari. Een halfjaar later lijken verkiezingen nog de enige uitweg uit de impasse.

Jo De Wolf: ‘Nee, dat zeker niet.’

We moeten er niet flauw over doen: verkiezingen zouden een hoogdag zijn voor de extreme partijen JO DE WOLF CEO MONTEA

Is dat niet de ultieme consequentie als de politici er niet uit raken?

De Wolf: ‘We moeten er niet flauw over doen: verkiezingen zouden een hoogdag zijn voor de extreme partijen. Als je 500 dagen lang alleen de extremen en de verschillen beklemtoont, moet je niet schrikken dat de kiezer voor die extremen kiest. Je had in het VK ook een regering die voor alles de schuld gaf aan Europa, en dan aan de bevolking vroeg of ze in de Europa wilde blijven. Je oogst wat je zaait.’

‘Mijn oproep is een oproep tot verantwoordelijkheid: kijk wat je verbindt in plaats van de handdoek in de ring te gooien. Iedereen spreekt over wat ons verdeelt, terwijl de oplossing in het midden ligt. Daar zijn alle ondernemers van overtuigd. En in dat midden zit ook een middenklasse die weer perspectief moet krijgen.’

Jo De Wolf Jo De Wolf (° 1974) staat al bijna tien jaar aan het hoofd van de logistiekevastgoedgroep Montea. De econoom bouwde zijn carrière uit in het vastgoed, met directiefuncties bij Leasinvest en Extensa Group, en als vastgoeddirecteur bij Brussels Airport. De Wolf is de voorzitter van de ontwikkelaar ION en bestuurder bij het Gentse Re-Vive. Hij is de Vlaamse vicevoorzitter van de beroepsvereniging UPSI-BVS en lector aan de KU Leuven.

Montea is actief in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. De groep beheert een vastgoedportefeuille van 1,2 miljard euro (cijfers van 30 juni), waarvan 33 sites in ons land. De schuldgraad is met 39,6 procent bij de laagste van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven.

Uw bedrijf Montea doet het ondanks de crisis erg goed. Toch waarschuwde u dat er dit jaar nog een negatieve impact kan komen. Verwacht u economisch onheil?

De Wolf: ‘Logistiek vastgoed doet het goed omdat bedrijven meer voorraden aanleggen en e-commerce door de coronacrisis een enorme groei kent. Maar ik verwacht dat we dit najaar nog een sterke economische impact zien. In het begin van de crisis hebben we de economie in de diepvries gestoken. In de horeca, de toeristische en de evenementensector moet de grote klap nog komen.’

Zijn we in slaap gewiegd door de overheidssteun en de lage rente?

De Wolf: ‘Die steun was de juiste oplossing om drama’s te vermijden. Maar intussen is het risico op een recessie veel groter dan zes maanden geleden, met mogelijk dramatische gevolgen voor de staatsfinanciën. De lage rente biedt ons wel de mogelijkheid om schulden te maken en te investeren in groei. Als die groei groter is dan de rentevoet, smelten de extra schulden vanzelf weg, dankzij een omgekeerde rentesneeuwbal. Daarnaast kunnen we de bedrijfsinvesteringen aanzwengelen door het spaargeld van de Belgen te activeren.’

Nog meer schulden maken? België heeft niet meteen een geschiedenis van productieve overheidsinvesteringen.

De Wolf: ‘Zoals elk bedrijf moet de overheid een onderscheid maken tussen ‘Opex’ en ‘Capex’ (operationele uitgaven en investeringsuitgaven, red.). Je moet streng zijn op je recurrente uitgaven. Van maatregelen zoals de recente verhoging van de mijnwerkerspensioenen zal de groei niet komen. Maar er is niets mis met investeren in grote infrastructuurprojecten die je economie klaarmaken voor de toekomst. Dat is als een gezin dat investeert in onderwijs voor zijn kinderen.’

Waaraan denkt u concreet?

De Wolf: ‘Er zijn nog veel missing links in mobiliteit. Niet zozeer nieuwe autostrades, maar bijvoorbeeld het stimuleren van watertransport en haventerminals in het binnenland. In Nederland hebben ze 15 jaar geleden al beslist de containers van Rotterdam verder landinwaarts te vervoeren over het water. Of neem een voorbeeld aan Duitsland, dat sterk inzet op de verduurzaming van economie en energie.’

‘Een quick win is het faciliteren van nachtarbeid voor de retailsector. We hebben in die sector al heel veel business verloren aan Nederland omdat we dat nachtwerk niet mogelijk hebben gemaakt.’

Read my lips: er komen in de e-commercesector nieuwe initiatieven aan die we weer gaan missen als er niets gebeurt. Jo De Wolf CEO Montea

Hebben we die oorlog al niet verloren?

De Wolf: ‘Nee, het is nooit te laat. Er zijn altijd nieuwe initiatieven en bedrijven, en e-commerce is door de coronacrisis in volle ontwikkeling. Read my lips: er komen nieuwe initiatieven aan die we weer gaan missen als er niets gebeurt. Er zijn ook bestaande bedrijven die hun distributiecentra elders vestigen als ze zich hier niet verder kunnen ontwikkelen. Een retailer met een opslagcentrum in België die door de coronacrisis plots van 10 naar 40 procent onlineverkoop gaat, vertrekt als hij geen nachtarbeid kan inzetten. We kunnen dus bedrijven aantrekken, maar er ook verliezen.’

Ziet u nog andere ingrepen die snel resultaat kunnen opleveren?

De Wolf: ‘De beroepsprocedures tegen bouwvergunningen moeten dringend korter. Een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen duurt gemiddeld 1,5 jaar, voor de Raad van State 2 à 3 jaar. Begrijp me niet verkeerd: ik heb niets tegen die procedures. Burgers moeten bezwaren kunnen uiten tegen projectontwikkelaars zonder het risico te lopen op een gigantische schadeclaim. Maar in een rechtsstaat moet zo’n procedure wel binnen zes maanden afgerond zijn. Er is door de lockdown al zeker drie maanden vertraging in het vergunningsbeleid. Als we die termijnen niet aanpakken, riskeert ook de bouwsector stil te vallen.’

Sommigen zullen zeggen: weer een CEO die pleit voor de eigen winkel. Begrijpt u dat links vooral wijst op zaken als sociale ongelijkheid en de lage pensioenen?

Schermvullende weergave Jo De Wolf: 'Er is een gebrek aan vrouwelijk leiderschap in de politiek.'

De Wolf: ‘Ja, absoluut. Maar je versterkt een economie niet door uit te delen wat je niet hebt. De eerste uitdaging is de activiteitsgraad verhogen, wat middelen oplevert voor sociale uitgaven. Dan kan het niet dat bedrijven naar Zuid-Nederland verhuizen omdat we zelf niets doen.’

Voor de crisis was krapte op de arbeidsmarkt het grootste probleem.

De Wolf: ‘Dat was ook omdat sommige groepen niet meer tot de actieve bevolking worden gerekend. Bij Brussels Airlines gaan mensen op 58 jaar met vervroegd pensioen, die misschien 88 jaar worden. Ik dacht dat we dat niet meer zouden doen.’

Waarom kunnen politici geen grote compromissen meer maken?

De Wolf: ‘Mijn vrouw haalde onlangs een mooie uitdrukking aan van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry: ‘Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.’ Van elkaar houden is niet elkaar bekijken, maar samen in dezelfde richting kijken. Onze politici kunnen alle tegenstellingen heel goed uitleggen, maar de vraag is wat het doel nog is. Volgens mij is dat het bestendigen van de groei. Daarrond moet je een meerderheid maken. Wie daarin zit, is minder relevant.’

‘Het ligt ook aan de politieke machocultuur. Er is een gebrek aan vrouwelijk leiderschap. Je kan er niet omheen dat vrouwen meer gericht zijn op consensus en minder op conflict. Het is geen toeval dat landen met vrouwelijke leiders zoals Finland of Nieuw-Zeeland tijdens de pandemie sneller juiste beslissingen namen.’

Is het een goed idee van de N-VA om een staatshervorming op tafel te leggen?

De Wolf: ‘Er is zeker nood aan het herbekijken van de staatsstructuur. Maar de prioriteit moet liggen bij een project voor groei. Als je die twee koppelt, dreig je twee keer te verliezen: dan krijg je een recessie en geen aangepaste staatsstructuur.’

De politieke impasse leidt bij velen tot woede en onverschilligheid. Wat ziet u het meeste bij uw klanten en collega-CEO’s?

De Wolf: ‘Het gevaarlijkste is dat velen de indruk krijgen dat we het federale niveau niet nodig hebben omdat alles goed lijkt te gaan. Maar zonder investeringen zal een recessie nog zwaarder wegen op ons land. De uitgaven die al beslist zijn, lopen gewoon door.’

Hoeveel tijd heeft de Wetstraat nog?