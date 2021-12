Historicus Adam Tooze: ‘Waar is het plan om de hele wereld te vaccineren?’

Hoewel de pandemie nog lang niet voorbij is, maakt de bekende Britse historicus Adam Tooze toch al een balans op. ‘Wetenschappers zeggen dat de klimaatverandering het risico op mutaties vergroot. Dit is dus nog maar het begin van onze uitdagingen.’

Adam Tooze (54) is stilaan dé specialist in een speciaal soort geschiedschrijving: die van recente crisissen, zo recent zelfs dat ze nog aan de gang zijn. In ‘Crashed’ boog hij zich over de financiële ramp die in 2008 en de jaren daarna over de wereld rolde. Afgelopen najaar volgde ‘Shutdown’, een ‘instant history’ over de coronacrisis, de economische stilstand en de globale schokgolven. ‘Het boek pretendeert op geen enkele manier compleet te zijn. Het is hoogst selectief. En uiteraard zitten we er nog middenin.’

Tooze is economisch historicus aan de gerenommeerde Columbia University in de Upper West Side van Manhattan. Hij is legendarisch productief als auteur van boeken, opinies, nieuwsbrieven, tweets en podcasts. Het is middag in New York als we zoomen. Als een echte Brit, weliswaar in Duitsland opgegroeid, zet hij met zijn vrije hand verse thee. Daarna legt hij zich in de zetel met zijn laptop op de borst, zodat het beeld mee beweegt met zijn stem. ‘Dat videobellen heeft enorme voordelen’, zegt hij lachend.

Eigenlijk was Tooze bezig aan een boek over die andere lopende crisis: de opwarming van de aarde. Maar toen Covid-19 ons collectief overviel, parkeerde hij dat project. De pandemie heeft ons veel meer verrast dan had gemogen, vindt hij. Hij noemt het coronavirus een ‘grijze neushoorn’, een verschijnsel waarvan we wisten dat het kon komen. In tegenstelling tot de compleet onverwachte schok van een ‘zwarte zwaan’. Toch laten we ons opnieuw overrompelen door varianten.

Twee jaar na de eerste Covid-19-gevallen in Wuhan rukt Tooze zich bijna de haren uit het hoofd vanwege de gemiste kans in de aanpak van de pandemie. ‘Waar is het plan om de hele wereld te vaccineren?’, vraagt hij uitdagend. ‘Dat is geen zaak van altruïsme, maar van puur zelfbelang. Als je als beleidsmaker wilt kunnen zeggen dat je alles hebt gedaan om het probleem aan te pakken, waar is dan het globale vaccinatieplan? Het bestaat niet. Of toch niet echt in de vorm dat leiders van de G20-landen er dagelijks voor verantwoordelijk worden gemaakt.’

‘Begin 2021 zaten de Europese Unie en de Verenigde Staten in een vaccinrace en namen ze elkaar als benchmark. Waarom doen we dat nu niet voor de wereld? Het is de enige manier waarop ze kunnen aantonen dat ze dit risico echt ernstig nemen. Al van voor we vaccins hadden, zeiden experts overal ter wereld: ‘Tenzij we iedereen vaccineren, is niemand veilig.’ We kunnen niet zeggen dat we verrast zijn.’

Waarom gebeurt het niet?

Adam Tooze: ‘Mijn meer cynische linkse vrienden zeggen: ‘Adam, je bent naïef. Big pharma dicteert de wet.’ Maar dat vind ik geen antwoord. Het Internationaal Monetair Fonds heeft het voor ons berekend: we spreken over duizenden miljarden dollars economische schade door corona, niet honderden miljoenen. Als Pfizer en Moderna zeggen dat ze het voor pakweg 40 miljard dollar kunnen oplossen, dan moeten we meteen op dat aanbod ingaan, hoe exorbitant het ook is. We kunnen hen achteraf nog altijd belasten. Als het nodig is om dit op te lossen, geef hen dan het geld. De schade die het virus veroorzaakt, is twee ordes van grootte meer dan elke denkbare winst die de farma-industrie kan maken.’

‘Op het hoogste toneel zouden rijke landen moeten zeggen: ‘Wij gaan x honderd miljoen vaccinaties doen. Hoeveel doen jullie er?’ Er zou een opbod moeten zijn in de collectieve inspanning, tot de 3 miljard - of hoeveel zijn het er? - dosissen die we nodig hebben. Het is veel geld, maar niet gigantisch. Ik vraag me af of die conversatie ooit echt is gevoerd of aan de gang is. Misschien niet. Of misschien heeft iemand de berekening gemaakt en beslist: we gokken gewoon dat groepsimmuniteit de way to go is. Het is een raadsel.’

Het maakt u boos dat de wereld het virus begin 2020 zo heeft onderschat. Hebt u enig vertrouwen dat we het volgende keer beter aanpakken?

Tooze: ‘Hoe kan je daar vertrouwen in hebben? Sommige vergissingen zullen we misschien niet meer maken. Leiders kunnen makkelijker grote luchthavens platleggen. En je kan verwachten dat in vaccinontwikkeling en -reserves wordt geïnvesteerd. Maar als je de investeringsprioriteiten van de EU bekijkt, zie je dat voor vaccinontwikkeling minder dan 10 miljard euro is voorzien. Dat is niet bepaald veel in vergelijking met het economisch herstelfonds Next Gen EU van 750 miljard.’

De sombere boodschap van uw boek is dat de volgende crisissen eraan komen. U sluit af met de donkere zin: ‘We ain’t seen nothing yet’.

Tooze: ‘Dat is wat de experts zeggen, en je kan niet anders dan daarop voortgaan. Ze voorzagen dat er een pandemie ging komen, en 2020 bracht de bevestiging. Als je bereid bent de klimaatwetenschap te geloven, wat we toch allemaal zijn, dan geldt dezelfde boodschap: dit is nog maar het begin. We zien nu een graad opwarming. Hoeveel meer willen we?’

U stelt dat corona de eerste crisis is van het Antropoceen, het tijdperk waarin de planeet impact ondervindt van menselijke activiteit. In die zin zijn de pandemie en het klimaat gerelateerd.

Tooze: ‘Je hoort veel mensen zeggen: ‘Als we klaar zijn met corona, gaan we ons met het echt grote probleem van het klimaat bezighouden. Maar zo werkt het niet. We moeten leren om te gaan met pandemieën terwijl we het klimaat aanpakken. Wetenschappers zeggen dat de klimaatverandering de risico’s op mutaties vergroot. Het is niet zo dat we het ene kunnen isoleren van het andere.’

‘Het is evenmin duidelijk wat ze opgeteld bij elkaar geven. Bij Covid-19 zagen we in de lente van 2020 een economische terugval van 20 procent. Er is geen enkel klimaatmodel dat die impact voorspelt. We denken dat corona 20 miljoen mensen heeft gedood. En opnieuw: alleen in de extreemste klimaatmodellen zitten gebeurtenissen die zo veel mensen doden. We gaan misschien die richting uit, maar we moeten duidelijk zijn over waar we nog middenin zitten.’

‘Er sterven dagelijks nog altijd 7.000 mensen aan corona. Er sterven geen 7.000 mensen aan de klimaatverandering per dag, of toch niet direct. Aan vervuiling misschien. De opwarming van de aarde manifesteert zich vooral regionaal, niet simultaan bij alle 7 miljard mensen, wat de pandemie wel doet. Gemeten over een heel lange periode zal de tol van de klimaatverandering nog groter zijn, maar dat is geen eerlijke vergelijking.’

Het grote verschil is: met corona hopen we op korte termijn klaar te zijn, terwijl de strijd tegen de opwarming de komende generaties overspant.

Tooze: ‘We leven niet langer in een wereld waarin we het klimaatprobleem overmorgen zullen oplossen. Het verschil tussen korte, middellange en lange termijn is er niet meer. Het is hier en nu. Ik zeg dat niet als een morele dictator of zo. Maar elke actie die je onderneemt, helpt de transitie of maakt ze erger. De voorbije klimaattop was een mislukking op veel vlakken, maar op zijn minst is er nu het besef dat we het vandaag en morgen en overmorgen moeten doen. En niet over tien jaar.’

‘Er zijn dingen om optimistisch over te zijn, zoals de transitie in de automarkt. Die gebeurt volop en onherroepelijk. We praten over het einde van de verbrandingsmotor in Europa. Dat is een geschiedenis van 150 jaar die we voor onze ogen zien eindigen. Dat is de snelheid waarmee alles moet veranderen nu.’

Het voelt als een overweldigende en peperdure transformatie.

Tooze: ‘Vergeleken met de industriële revolutie is de transformatie niet omvattend. In 1945 werkte 54 procent van de Italianen in de landbouw, tegen 1970 minder dan 10 procent. Dát is een revolutie. Nu praten we over zaken als het beter isoleren van alle Belgische huizen.’

Toch vragen velen zich af: hoe gaan we dat betalen?

Tooze: ‘Wel, het zal zichzelf terugbetalen want je zal veel minder uitgeven aan energie. Het is een shift, in mentaliteit ook. Maar economisch is het bijna pure winst. Het creëert goede jobs voor arbeiders. En als je de inspanning hebt geleverd, zakken je energiekosten drastisch. Ook de financiering is geen probleem.’

U citeert in dat opzicht de econoom John Maynard Keynes: ‘Alles wat we eigenlijk kunnen doen, kunnen we ons veroorloven.’ Is het een kwestie van prioriteiten?

Tooze: ‘We kunnen ons dit veroorloven. Het is gewoon een kwestie van lenen. Keynes stelt dat je het niet allemaal meteen kan krijgen, maar wel op zijn tijd. Financiering gebruiken als een argument om niets te doen is een manier om de moeilijke vraag ‘wil je dit wel doen?’ te omzeilen. Het is een beetje als zeggen tegen je gezin: ‘We kunnen niet op reis dit jaar.’ Eigenlijk bedoel je: we geven prioriteit aan iets anders. Maar het is gemakkelijker te zeggen: ‘We hebben het geld niet. Het past niet in het budget.’’

‘Wat wel of niet in het budget zit, is een kwestie van prioriteit. De financiering is triviaal, het komt neer op het vinden van het juiste financiële instrument. De problemen zijn eerder: vind je de arbeiders, de zonnepanelen, de plaatsen om de windmolens te zetten? Die vragen zijn echt.’

De schulden zijn toch ook echt?

Tooze: ‘Ze zijn echt in de zin dat ze beloftes zijn aan anderen, in de vorm van een contract. Ze zijn even echt als de wet echt is. Soms zijn de markten onstabiel, ontstaan zorgen over de terugbetaling van schulden en beginnen rentevoeten te schuiven. Maar dat is nu niet dringend aan de orde in Europa.’

Economisch hielden overheden en centrale banken het systeem de voorbije twee jaar overeind door er massaal geld in te pompen. Boven een van de recensies van uw boek staat de titel: ‘Centraal bankiers, de andere helden van deze crisis.’

Tooze: ‘Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Christine Lagarde en Jerome Powell stroken met geen enkel beeld van een held. Het zijn machinale mensen, operatoren, spelers in het spel. Advocaten allebei. En in zekere zin politici, toch zeker Lagarde. Ze zijn net niet de supermensen: de Draghi’s, Bernanke’s, Yellens, de briljante academische economen die zich op beleid hebben gestort. Ik denk dat ze hebben gehandeld omdat ze niet anders konden. Ze hebben gedaan wat nodig was, wat een vreemd soort heroïsme is.’

Het opmerkelijkste over de hele crisis heen is de transformatie van de Europese Centrale Bank, van een last voor Europa naar een functionerende, fatsoenlijke centrale bank die doet wat centrale banken horen te doen.

‘Maar ze hebben het gedaan en ze waren er niet bang voor. En het was nodig. Het opmerkelijkste over de hele crisis heen is de transformatie van de Europese Centrale Bank, van een last voor Europa naar een functionerende, fatsoenlijke centrale bank die doet wat centrale banken horen te doen: obligatiemarkten stabiliseren en voor expansief monetair beleid kiezen tot je goede redenen hebt om inflatie te vrezen. Het is onstabiel en politiek bedenkelijk, maar ze deden wel wat nodig was. Het is niet zo dat ze plots op de proppen kwamen met geniale nieuwe ideeën over hoe ze de wereld moesten redden.’

Hebben ze die inflatie, waarvan we intussen een enorme opstoot zien, niet zwaar onderschat?

Tooze: ‘Ik denk het niet. Dat is de beschuldiging nu, ik vind ze niet terecht. De mensen in de ECB waren zelfs de grootste inflatiehaviken. Als ik in de business van groot geld zat, zou ik nu de kalmte bewaren. Alles wijst erop dat de stijgende prijzen worden gedreven door grondstoffen en energie, die heel volatiel zijn. Het is een blip, gedreven door de haperende aanpassingen in vraag en aanbod in de globale economie. Het vliegwiel om ons terug te slaan naar het niveau van de jaren zeventig zou een soort spiraal van prijzen en lonen moeten zijn en die zie ik momenteel niet. Ik denk: voorbijgaand. Even volhouden.’

Geopolitiek wordt China weleens de winnaar van de pandemie genoemd. Volgt u dat?

Tooze: ‘Als de klok in februari 2020 was gestopt, was het een absolute ramp voor het regime van Xi Jinping. Doordat China er niet in slaagde het virus in een vroege fase in te dijken ging het door de ergste economische schok sinds de hervormingen. Maar door ons totale falen daarna komt het er relatief goed uit.’

‘Door hun zerocovidbeleid, met de minder effectieve Chinese vaccins, zitten de Chinezen nu in de lastige situatie waarin ze het zich niet kunnen veroorloven het land weer te openen. Ons management van de crisis blijft op zijn best lukraak. Zij kiezen ervoor compleet te verhinderen dat mensen corona krijgen, terwijl wij strategieën nastreven die neerkomen op een vorm van groepsimmuniteit op termijn, via vaccinaties of infecties. Het is moeilijk te zien hoe zij uit hun bestrijdingspolitiek geraken. Ze kunnen die niet ineens omkeren. Het is onduidelijk welke prijs ze voor de sluiting van de grenzen betalen.’

Verandert dat veel aan de verhoudingen op het wereldtoneel?

Tooze: ‘Dat reisverbod naar China niet. De goederen bewegen nog altijd. De vraag is of globale aanvoerketens blijven verstoord worden telkens als de Chinezen bij enkele besmettingen tot massieve lockdowns overgaan. Hoelang houden ze dat vol?’

Het is opvallend dat Amerikaans geld China blijft binnenvliegen. Het is een grappig soort Koude Oorlog op die manier.

‘Het gewicht van China in de wereld komt voort uit de schaal van zijn economie en zijn markt en uit de groeiende militaire macht. Niets daarvan is veranderd. Het politieke spel is veel intenser geworden, vooral aan Amerikaanse kant. De grote vraag is of China zijn economische groei kan volhouden, nu het duidelijk door een grote stuiptrekking in zijn binnenlandse groeimodel gaat.’

‘De Chinezen hebben bewust een vastgoedzeepbel stuk geprikt. Iets wat wij in het Westen niet konden. Wij hadden daar een crisis voor nodig, terwijl zij die crisis zelf produceerden. Dat is duizelingwekkend. Maar ze moeten de fall-out ervan managen, en dat is complex. Het is opvallend dat Amerikaans geld China blijft binnenvliegen. Het is een grappig soort Koude Oorlog op die manier.’

Iets anders. In het dankwoord van uw boek noemt u onder anderen twee therapeuten bij wie u te rade gaat. Wilt u een taboe doorbreken?