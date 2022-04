Hoe leest u de fiche van uw groepsverzekering?

Elk jaar ontvangt u een overzicht met een stand van zaken over het gespaarde bedrag in uw groepsverzekering. Werkgevers die een aanvullend pensioen aanbieden, storten maandelijks een bepaald bedrag in uw pensioenplan. Tegelijk kunt u ook zelf als werknemer een deel van uw loon in uw pensioenplan storten.