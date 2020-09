André Duval: ‘Die laatste jaren had ik niet meer moeten doen'...

Het reclamebureau Duval Guillaume liet in de tweede helft van de jaren 90 een frisse wind waaien door het Belgische marketinglandschap. Mede- oprichter André Duval zette deze week een punt achter zijn reclamecarrière.

We spreken André Duval in Stokers, een chique coworkingplek in het Antwerpse Groen Kwartier. Enkele jaren geleden waren op die plek - de vroegere stookplaats van het militair hospitaal - alleen een gapende put en een hoop stenen. Duval zag iets anders: een unieke opportuniteit om de band met zijn verleden aan te halen. Als zoon van een vastgoedmakelaar groeide hij in de buurt op, zijn grootvader was een lederbewerker die nog voor de militairen op de site heeft gewerkt. Met de hulp van de vastgoedgroep Matexi kocht hij de ruïne en maakte er Stokers van. Duval was altijd meer een doener dan een dromer.

André

Duval (66)



André Duval volgde begin jaren 70 een opleiding aan de Antwerpse reclameschool SISA. Begin jaren 80 stapte hij in de reclamewereld, waarin hij al snel het Belgische kantoor van TBWA leidt. In 1996 richtte hij samen met Guillaume Van der Stighelen het bureau Duval Guillaume op, om het tien jaar later te verkopen aan de Franse groep Publicis. De voorbije jaren was hij voorzitter van het marketingdienstenbedrijf Duval Union. Hij is eigenaar van de coworkingspace Stokers in het Antwerpse Groen Kwartier. Duval investeert privé nog in enkele start-ups.

Toch heeft hij het nu wel gehad met het ondernemen. Deze week kondigde hij aan dat hij de reclamewereld achter zich laat, bijna tien jaar nadat zijn voormalige partner Guillaume Van der Stighelen dat gedaan heeft.

De omstandigheden van zijn pensioen had hij zich wel beter voorgesteld. Voor Duval is 2020 een waar annus horribilis gebleken. Kort nadat bij zijn echtgenote een agressieve kanker vastgesteld werd, haalde het coronavirus zijn coworkingspace onderuit. Daar kwamen nog enkele maanden van keiharde en moeilijke onderhandelingen bovenop over de verkoop van zijn belang in Duval Union. ‘Ik wil niet zuur klinken, maar ik heb me toch een paar keer de bedenking gemaakt dat ik beter zoals Guillaume had gedaan. Ik had na de verkoop van Duval Guillaume moeten stoppen om te gaan golfen en fietsen.’

Als kind al was Duval gefascineerd door knappe logo’s en sterke reclameboodschappen. Toch was zijn eerste job in het vastgoed, in het kantoor van zijn vader. Na het vroegtijdige overlijden van zijn ouders, midden in de crisis van de vroege jaren 80, zocht hij noodgedwongen een job in de reclame. Hij raakte binnen bij het Franse bureau RSCG en werd er al na een jaar of drie weggeplukt door het Amerikaanse TBWA, dat in Europa wilde uitbreiden. Grote baas Bill Tragos - de t van TBWA - katapulteerde hem in een recordtempo naar de top van het bureau.

‘In december 1986 vroeg Bill me onmiddellijk naar het hoofdkantoor in Parijs te komen en mijn beste collega’s mee te brengen. Get your ass over here. Een paar uur later staan we voor die raad van bestuur en vraagt hij me of ik de problemen in België wil opruimen. Aan de anderen vraagt hij of ze het oké vinden dat ik hun baas word. Het was een klassieke truc. Nadat hij me die kans had gegund, ben ik niet meer gestopt met werken.’

Nog eens drie jaar later, in 1989, mocht hij al aanschuiven als piepjonge bestuurder van TBWA International. ‘Andréke, die nooit gesolliciteerd had met de bedoeling een bureau te leiden, zat daar samen met al die oprichters en aandeelhouders. Ik kreeg 30 aandelen die een paar jaar later, toen TBWA aan de beursgenoteerde Omnicom-groep verkocht werd, 1 miljoen dollar waard bleken te zijn.’

‘Tragos was nog echt van de Mad Men- generatie’, zegt Duval met een verwijzing naar de tv-serie over de kettingrokende en machistische reclamebonzen uit de jaren 60 en 70. ‘Hij kon me ook enorm betuttelen. Op een diner heb ik hem eens toegebeten dat hij moest stoppen met me te behandelen alsof hij mijn vader was, ik was toen een jaar of 35. En hij antwoordde: ‘André, I am your father.’ Jaren later heb ik beseft dat hij gelijk had. Toen mijn eigen vader er niet meer was, heeft Tragos me begeleid naar mijn echte volwassenheid.’

Hun wegen scheidden in het midden van de jaren 90, maar tien jaar later zou de Amerikaan nog een beslissende rol spelen in de verkoop van Duval Guillaume aan Publicis. ‘Ik ben hem toen thuis in New York gaan opzoeken om advies te vragen. ‘Verkoop ofwel aan Martin Sorrell (de Britse oprichter van de reclamegroep WPP, red.) of aan Maurice Lévy van Publicis’, zei hij. ‘Lévy was in zijn ogen nog een echte reclameman bij wie Duval Guillaume kansen kon krijgen om te groeien. Met Sorrell had ik geen klik, maar met Maurice was het meteen koek en ei.’

Stella

Dezelfde klik voelde Duval vele jaren eerder ook met Van der Stighelen, die in de jaren 80 aan de slag was bij het Brusselse kantoor van McCann Erickson. ‘We gingen toen na het werk soms doorzakken in een café in de buurt. Op een dag gaf ik hem een lift, en zo zijn we bevriend geraakt. Maar het idee voor Duval Guillaume kwam pas veel later, toen hij als zelfstandige aan een campagne voor Stella werkte in opdracht van Interbrew-topman Johnny Thijs. In die periode heeft hij de slogan ‘Mijn thuis is waar mijn Stella staat’ bedacht.’

Aanvankelijk zag Van der Stighelen niets in het voorstel van zijn vriend om samen een bureau te beginnen. Als freelancer werd hij al royaal betaald. Maar Duval zag de zakelijke opportuniteit. ‘Ik kon Thijs overtuigen nog meer te betalen, met het argument dat hij in ruil een compleet agentschap zou krijgen om zijn campagne te produceren en te begeleiden. Hij vond het een fantastisch idee, en zo zijn we begonnen. Even later stapte ook Christian Van Thillo van De Persgroep, die mijn klant was geweest bij TBWA, naar ons over. De rest is geschiedenis.’

De anekdote illustreert hoe Duval en Van der Stighelen elkaar perfect aanvulden: de ene als geboren verkoper en opportunist, de andere als creatief brein. In de jaren die volgden, groeide Duval Guillaume naar 250 werknemers en stapelde het de reclameawards op. Het bureau inspireerde veel jonge reclamemakers, zoals Jens Mortier (Mortierbrigade), om hun eigen agentschap te beginnen.

Toen we begonnen, was dat wereldje heel Brussels en Franstalig. En toen kwam daar plots een Vlaamse tegenpool. André Duval afscheidnemend reclame-icoon

Een onbedoeld neveneffect was ook dat de Belgische reclamewereld in sneltempo vervlaamste, zegt Duval. ‘Toen we begonnen, was dat wereldje heel Brussels en Franstalig. En toen kwam daar plots een Vlaamse tegenpool.’

Het Vlaamse buitenbeentje verwierf al snel een zekere cultstatus. ‘Veel CEO’s waren fier dat ze met ons mochten werken. Het betekende ook dat de keuze van het bureau niet van hogerhand was opgelegd, zoals bij veel van hun collega’s wel het geval was. Ze pakten daar graag mee uit.’

Winkel van mijn voeten

Niet iedereen was mee met de dwarse mentaliteit van Duval Guillaume. ‘Zo was er een presentatie die we snel snel moesten maken voor de schoenenketen Brantano, die toen nog geleid werd door Joris Brantegem. We hadden alleen een headline waarrond we onze strategie wilden vertellen.’

‘We kwam daar binnen met een bord met onze slogan, we draaien dat om en we zien hoe de hele zaal ons verbaasd aanstaart. ‘De winkel van mijn voeten’, stond op dat bord. Voor ons vatte dat de essentie van Brantano samen: een populaire winkel van ambachtelijke, familiale schoenmakers. Maar Brantegem voelde zich beledigd en stuurde ons weg. Jaren later heb ik de man persoonlijk leren kennen en heeft hij toegegeven dat hij het niet helemaal begrepen had.’

Ik had voorbeelden gezien van mensen bij TBWA die na hun verkoop nog een contract moesten uitzitten. Een van hen kreeg in het vliegtuig een hartaanval. Dat wilde ik niet.

De verkoop aan Publicis in 2006 was een bewuste keuze, zegt Duval. ‘Ik wilde verkopen voor ik te oud werd. Ik had voorbeelden gezien van mensen bij TBWA die na hun verkoop nog een contract moesten uitzitten. Eén van hen kreeg in het vliegtuig een hartaanval.’

Dat de naam Duval Guillaume na die verkoop gedoemd was om te verdwijnen, wist hij. Dat dat pijn zou doen, besefte hij pas achteraf. ‘Ik ben opgegroeid met een vastgoedkantoor waar de initialen van mijn vader op de gevel stonden: A.R. Duval, Antoine Roger, dezelfde initialen de mijne. Ook toen die firma niet meer bestond, bleven veel mensen me daarop aanspreken. Ik dacht dat ik dat had achtergelaten, maar niet dus. Guillaume heeft me vaak gewaarschuwd dat ik er last mee zou hebben, en hij had gelijk. Het steekt toch een beetje, ja.’

Toch verdween zijn naam niet helemaal uit het wereldje. In 2012, na het aflopen van een niet-concurrentiebeding, richtte hij Duval Union op. Met dat bedrijf wilde hij inspelen op de digitale transformatie die de hele marketingwereld door elkaar schudde.

Het is niet echt geworden wat ik er destijds van verwachtte, zegt Duval. ‘Achteraf bekeken had ik die laatste jaren niet meer moeten doen. En ik had veel sneller een financiële man aan boord moeten halen.’

Duval zegt wel met veel bewondering te kijken naar Pieter Janssens van Intracto, een digitaal bureau dat via allerlei overnames snel gegroeid is. ‘Hij heeft zich financieel goed omringd. Hij heeft, weliswaar via een klassiek overnamemodel, min of meer het bedrijf gebouwd dat ik had willen bouwen.’