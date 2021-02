‘Dit is de paardenkliniek van de laatste hoop'

Sinds hij zijn eerste paard opereerde in 2001 is Tom Mariën uitgegroeid tot een wereldautoriteit in paardenchirugie.

Verborgen in het Limburgs bronsgroen ligt Equitom, de beste paardenkliniek van Europa en het levenswerk van Tom Mariën, een wereldautoriteit in paardenchirurgie en stamceltherapie. Met verse centen van het investeringsfonds Bencis gaat hij een zevental filialen openen in Europa. ‘Door paarden te genezen help ik ook mensen.’

‘Een paard opereren is een race tegen de klok. 1 op 1.000 overleeft de narcose niet - veel meer dan bij mensen. Dan ga je niet na twee uur opereren een koffietje drinken, nee, je werkt door tot het klaar is.’ Tom Mariën vertelt het ons terwijl we toekijken hoe enkele van zijn medewerkers een CT-scan nemen van een slapende kolos, levenloos liggend op een platform van vier bij vier meter. We staan op de medische beeldvormingsafdeling van Equitom, de paardenkliniek die de 50-jarige Mariën de voorbije 20 jaar uit de grond stampte in het bronsgroene Lummen en in die tijd uitgroeide tot de beste in Europa.

Elke dag worden hier ongeveer twintig paarden geopereerd, een groot deel nog door Mariën. Behalve over twee operatiezalen en de uitgebreide radiografie-eenheid beschikt het complex over drie ontwaakkamers, vijf intensivecareboxen, onderzoekskamers en een solarium. In een tweede gebouw van 4.000 vierkante meter bevindt zich een orthopedisch en revalidatiecentrum met een aquatrainer, een stapmolen en een spa. Iets verderop ligt een overdekte rijhal waar het zand door een eb en vloedsysteem vochtig wordt gehouden en onder water kan worden gezet voor specifiek bewegingsonderzoek. In de stallen is plaats voor 100 paarden. Dierenartsen en bezoekende studenten kunnen verblijven in een van de veertien studio’s.

Van heinde en verre - uit 68 landen waaronder Japan, de VS en uit het Midden-Oosten - komen eigenaars en hun paarden naar hier. ‘Voor sommigen zijn we de kliniek van de laatste hoop. Waar niemand nog aan wil beginnen, daar begint voor mij de uitdaging’, zegt Mariën lachend. Nogal wat patiënten - zo noemt hij de paarden - zijn niet de minste. ‘Paarden van boven 1 miljoen euro zijn courant, zegt hij, al voegt hij er snel aan toe dat ook gewone, Belgische paarden uit de regio behandeld worden. ‘Dat gaat tot de echte topsportpaarden die 10 tot 15 miljoen euro waard zijn, en de dieren waar de prijs niet eens van gekend is.’

Kroonprins van Dubai

Als onze fotografe hem vraagt of hij wil poseren bij een paard dat passeert, twijfelt hij niet. ‘Dit is een van de duurste paarden ter wereld. Het wordt geschat op 40 miljoen euro. Normaal moeten we hier discreet over zijn, maar deze keer staat de eigenaar toe erover te communiceren.’ De hoge gast is de kroonprins van Dubai, de jonge sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Fazza voor de vrienden. Ook andere internationale, ronkende namen vallen. Jessica Springsteen en Jennifer Gates, de respectievelijke dochters van rockster Bruce en Microsoft-stichter Bill, zijn kind aan huis. Ook Athina Onassis, de steenrijke kleindochter en enige erfgename van de legendarische scheepsmagnaat, komt af en toe langs.

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Mariën neemt ons mee naar wat volgens hem het technologisch neusje van de zalm is in medische beeldvorming. In een zaal staan twee robotarmen, met daarop CT-scanners gemonteerd. Aan de muur hangen grote sensoren die elke beweging van een paard nauwgezet volgen en corrigeren voor elke minuscule beweging ervan zodat een statisch beeld ontstaat. Zo kan een paard rechtopstaand gescand worden en moet het niet onder narcose. Het toestel kost 1 miljoen euro.

We hebben de paardenartsen voor het uitkiezen, maar ik ben heel kieskeurig.

We stappen voorbij een dikke metalen deur met daarop het symbool van radioactiviteit. Hier wordt net een scintigram gemaakt, een botscan nadat het paard een radioactieve vloeistof heeft gedronken, net zoals in de menselijke geneeskunde. ‘Veel technieken komen over uit de menselijke geneeskunde. Robotchirurgie is nog net iets te duur, maar dat komt nog. Soms loopt het zelfs omgekeerd.’

In 2001 opereerde Mariën op deze plaats zijn eerste paard. Hij was net terug uit de VS, waar hij aan de Universiteit van Pennsylvania zijn chirurgische vaardigheden vervolmaakte die hij aan de UGent had ontwikkeld. ‘Equitom was niet meer dan een stalen loods, totaal niet aangepast aan wat ik wilde doen. Het heeft me tien jaar gekost om de vergunning te krijgen voor dit complex.’

Van bij het begin timmerde Mariën, die tienduizenden operaties uitvoerde, aan zijn reputatie van pionier in paardenchirurgie. Hij is ontwikkelaar van diverse nieuwe operatietechnieken die wereldwijd zijn naam dragen, zoals een kijkoperatie om darmkolieken bij paarden te voorkomen. Ook beschikt Equitom over een eigen bank met stamcellen van gezonde paarden die worden geïnjecteerd bij de behandeling van bijvoorbeeld artrose.

Equitom groeide vorig jaar met 15 procent en draaide een omzet van 10 miljoen euro. Er werken vijftig mensen, onder wie 20 dierenartsen die top zijn in hun specialisatie. ‘We werven elke maand aan. Elke ambitieuze paardenarts in spe wil hier stage doen. We hebben ze voor het uitkiezen, maar ik ben heel kieskeurig’, zegt Mariën. ‘Velen noemen zich gepassioneerd, maar zijn het niet echt.’ De Lummense kliniek doet ook dienst als een opleidingscentrum voor specialisten. ‘We livestreamen geregeld operaties, die gretig bekeken worden door collega’s wereldwijd. Na afloop krijg ik tientallen mails met vragen om advies, die ik allemaal probeer te beantwoorden.’

Oerpaardje

We werpen nog even een blik in een operatiekamer, waar een paard, opgetakeld aan zijn benen, een kijkoperatie ondergaat aan het kniegewricht. Daarna stappen we verder naar het kantoorgebouw van Equitom en installeren ons aan een grote houten tafel. Tegen de muur staat het 35 miljoen jaar oude skelet van een oerpaardje, een uniek exemplaar dat Mariën vorig jaar wist aan te kopen en dat binnenkort als pronkstuk fungeert in zijn toekomstige paardenmuseum.

Mariëns internationale renommee doet de stroom aanvragen uit het buitenland aanzwellen. Terwijl momenteel 60 procent van zijn ‘patiënten’ uit België komt en 40 procent uit het buitenland, evolueert die verhouding naar het omgekeerde. ‘Dat zette me aan het denken’, zegt Mariën. ‘Ik wil al die paarden graag helpen. Maar het is te gek om ze allemaal tot hier te laten komen. Ik droom van een netwerk van filialen van Equitom, in heel Europa, wie weet misschien zelfs daarbuiten.’

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Met die wilde plannen in het achterhoofd ontmoette Mariën een jaar geleden Matthias Vermeersch en Robert Falk van Bencis, een investeringsfonds met kantoren in België, Nederland en Duitsland. ‘We raakten aan de praat via een gemeenschappelijke vriend’, zegt Vermeersch. ‘Tom vertelde over zijn droom, en dit project paste in onze investeringsfilosofie. Het idee kreeg vorm om met Bencis een participatie te nemen. We kwamen tot een akkoord met de Orde der Dierenartsen over een structuur waarin de geneeskundige zorg in alle onafhankelijkheid en deontologisch kan gebeuren.’

Veel details willen beide partijen niet kwijt over de financiële constructie. Bencis bekomt via een kapitaalverhoging een stevig belang in de Equitom-groep, met een ‘uitgebalanceerd mechanisme van wederzijdse controle’. ‘Tom blijft de CEO, strateeg en visionair in de hele groep’, zegt Falk. ‘Bencis zal Tom bijstaan in de professionalisering van de organisatie en met de ontwikkeling van de nieuwe filialen en bij de geplande overnames.’

Kasteeldomein

De expansieplannen krijgen intussen vorm. Binnenkort wordt de Lummense site uitgebreid, een investering van 2,5 miljoen euro. Er komt een conferentiezaal, een futuristisch ogende operatiezaal en 50 paardenboxen. Ook wil de groep investeren in zes tot acht bijkomende klinieken, zowel nieuwe als overgenomen. Elke site zou meerdere miljoenen kosten. Een eerste filiaal komt er in Gembloux bij Namen, waar het contract voor het vastgoed getekend is. Intussen lopen onderhandelingen over de aankoop van een kasteeldomein in Frankrijk. ‘De kliniek in Lummen zal altijd het hoofdkwartier zijn’, zegt Mariën. ‘Maar het is de bedoeling dat elk filiaal een kleine kopie is, die alle diensten en specialisaties aanbiedt. Ook klantvriendelijkheid en service zijn overal heel belangrijk.’

Deze kliniek heeft me 9 miljoen euro gekost, maar centen interesseren me niet. Ik ben gewoon maniakaal in het verzorgen van paarden.

TOM MARIËN Geboren in 1970.

Behaalde een licentiaat in dierengeneeskunde Gent (1994).

Volgde opleidingen paardenchirurgie in de VS (1995-2000).

Ontwikkelde nieuwe operatietechnieken.

Richtte in 2001 Equitom op.

Sluit nu een partnerschap met het investeringsfonds Bencis en Frederik Bruyninx, de vaste dierenarts van het Belgisch jumpingteam.



EQUITOM Opgericht in 2001 door Tom Mariën, uitbreidingen in 2014 en 2017.

Paardenboxen: 100.

Infrastructuur: twee operatiezalen, twee radiologiezalen, drie ontwaakruimtes, twee echografiezalen, twee behandelingszalen, endoscopieruimte en een stamcellenbank.

Uitrustingen: CT-scan, MRI-scan, scintigrafie, CT-robotscan, aquatrainer, spa, stapmolen, overdekte piste met sportbodem, 15 hectare weide en zeven studio’s voor gasten.

Omzet: 10 miljoen euro (+15% tegenover 2019).

Winst: niet bekend.

Medewerkers: 50, onder wie 20 dierenartsen.

‘Deze kliniek heeft me 9 miljoen euro gekost, maar centen interesseren me niet’, zegt Mariën over wat hem drijft in zijn nieuwe plannen. ‘Ik ben gewoon maniakaal in het verzorgen van paarden. Het maakt me niet uit of het gaat om een topsportpaard of een mishandeld veulen uit de buurt. Paarden zijn nobele, intelligente en hypergevoelige dieren die je nooit bedriegen. Tot mijn scha en schande kan ik dat niet van alle mensen zeggen. Als ik paarden die ik gered heb van de dood jaren later opnieuw ontmoet, zijn ze me daar nog erkentelijk voor.’

‘Opereren en in de spits staan van de medische technologie is mijn leven. Ik werk continu, bijna dag en nacht, en ben perfectionistisch in alles wat ik doe. Wil ik meer paarden kunnen behandelen, dan moet ik uitbreiden en samenwerken met anderen. Ik wil meer tijd steken in het opleiden van goede mensen, die we kunnen uitsturen naar de andere filialen. We gaan ook samenwerken met Frederik Bruyninx, de vaste dierenarts van het Belgisch jumpingteam. Hij gaat de groep versterken. Zijn ervaring met en kennis over de behandeling van paarden op verplaatsing is goud waard.’

Vreest Mariën in zijn ondernemingsdrive en hard labeur ooit zichzelf tegen te komen? ‘Ik hoor die opmerking wel meer. Ik heb mijn vader - een kranige zeventiger - daar ooit om advies over gevraagd. ‘Jongen, er is nog nooit iemand doodgevallen van hard werken’, zei hij me. Van stress heb ik geen last. Ik woon in het huis hier naast de kliniek. Mijn echtgenote zit mee in de zaak, en zij is mogelijk nog gedrevener. En als mijn twee dochters van school komen, lopen ze hier tussen de paarden. Ze groeien op in het familiebedrijf. Ik neem mijn dochter van vier soms mee in de operatiekamer. Ze zit dan op een krukje naast mij, terwijl ik een paard opereer.’