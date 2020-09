'Er staan nergens zoveel 3D-printers als bij juwelenreus Tiffany's'...

Het Belgische 3D-printing-bedrijf Materialise was vrijdag op de New Yorkse Nasdaq-beurs 2,2 miljard dollar waard, wat de immer bescheiden oprichter Fried Vancraen tot ‘man van 1,4 miljard dollar’ maakt. Echt wakker ligt hij daar niet van. ‘Geld is een middel, geen doel.’

Het aandeel van het Belgische op Nasdaq genoteerde 3D-printingbedrijf Materialise ging vorige week door het dak. Vrijdag koerste het aandeel naar meer dan 41 dollar, bijna vier keer de introductieprijs waarmee Materialise in 2014 in volle 3D-hype naar de beurs ging. Sinds 2016 - toen bleek dat niet alles zomaar kon ge-3D-print worden - is die hype gaan liggen. Maar Materialise - dat zich altijd ver heeft gehouden van de buzz van de huis-, tuin- en keuken-3D-printing - staat als een huis. Op de beurs is het een hallucinante 2,2 miljard dollar waard.

Een echte reden voor de koersopstoot was er niet. Zwakke kwartaalresultaten stuurden het aandeel in juli nog 15 procent lager. Sommige analisten gaven zelfs een ‘afbouwen’-advies omdat Materialise werkt voor de auto- en de luchtvaartsector, twee sectoren die hard getroffen worden door de coronacrisis.

Blauwe bril

Was de forse piek een gevolg van de opname van het aandeel in een gespecialiseerde beurstracker? Niemand heeft een verklaring. Ook topman en oprichter Wilfried

- ‘Fried’ - Vancraen (59) niet. Samen met zijn vrouw, met wie hij het bedrijf 30 jaar geleden opstartte, heeft Vancraen nog altijd 65 procent van de aandelen in handen. Voor mensen die kicken op beursstatistieken: het echtpaar Vancraen is ‘meer dan

1,4 miljard waard’.

‘We geven geen commentaar op onze beurskoers’, zucht Vancraen, die het duidelijk een vervelende vraag vindt. ‘We willen dat onze aandeelhouders een goede zaak doen en we willen waarde creëren. Om nieuwe dingen te doen is geld nodig en daar moet je op een gezonde manier mee omgaan. Ideaal gesproken ook met virtueel geld. Maar geld blijft een middel. Geen doel op zich. Dat hebben we altijd gezegd.’

Van marktmanipulatie kan je Vancraen, een van de peetvaders van de 3D-printingindustrie, hoegenaamd niet verdenken. In juli gaf de schuchtere ingenieur biomechanica nog aan dat corona een impact zou hebben op de jaarcijfers.

Vancraen twijfelde zelfs ooit om zijn bedrijf naar de beurs te brengen. ‘Onze beursgang was een middel om in een snel groeiende sector onafhankelijk te blijven en met onze technologie bij te dragen aan een gezondere wereld. Om te groeien heb je nu eenmaal middelen nodig. De recente koersopstoot is als een ‘spike’ gekomen. Maar kan als een spike ook weer verdwijnen.’

‘Of de hoge beurswaarde misschien een opportuniteit biedt om vers kapitaal aan te trekken, nieuwe projecten op te starten of ... te cashen?’, proberen we nog eens. Vancraen wacht lang om te antwoorden en kijkt nauwelijks op vanachter zijn ge-3D-printe blauwe bril. ‘We mikken op de lange termijn. Ik herhaal: geld is een middel. Geen doel.’

Onze beursgang was een middel om in een snel groeiende sector onafhankelijk te blijven.

Vancraen blijft na al die jaren een idealist. Voor zijn bedrijf zette hij lang geleden een missie op papier die hij tot vandaag consciëntieus volgt. ‘Economische duurzaamheid’, ‘toegevoegde waarde creëeren’ en met ‘zijn specialiteit’ een ‘bijdrage leveren aan een betere en gezonde wereld’, klonken de bedrijfswaarden in 1990 toen hij Materialise oprichtte als een spin-off van de KU Leuven.

De ingenieur was in de jaren 80 enthousiast over de opkomende technologie van ‘additive manufacturing’, wat later evolueerde naar 3D-printing. Dertig jaar later is Materialise een wereldautoriteit in 3D-printing. Het bedrijf telt 2.000 werknemers in 18 landen en heeft het grootste 3D-printpark van Europa. Daarmee bouwt het prototypes en onderdelen voor de autosector en de luchtvaart, maar ook protheses, implantaten en chirurgische hulpstukken voor de medische sector. Materialise ontwikkelt ook software om 3D-printmachines aan te sturen. De grote meerderheid van alle grote 3D-printers heeft Materialise-software.

Vancraen erkent dat het niet altijd makkelijk is een evenwicht te vinden tussen zijn maatschappelijke missie en de ‘ecologische duurzaamheid’ van de auto- en de luchtvaartindustrie. ‘De drijfveer daar is gewichtsvermindering, synoniem voor minder brandstofverbruik. We leveren belangrijke onderdelen - tandwielkasten, chassis - aan de meeste grote spelers die bezig zijn met elektrificatie, bedrijven die moeten bewijzen dat het haalbaar is om minder brandstof te verbruiken.’

Ook de beurs en de verwachtingen van analisten staan haaks op zijn filosofie. ‘Je hebt daarin een heel spectrum’, legt Vancraen uit. ‘De e-autoproducent Tesla staat voor meer dan alleen geld verdienen. Het blijft belangrijk dat je financieel gezond bent en dat zijn we ook. Je moet er wel over waken dat je meerwaarde biedt zodat je klanten je waarderen. Voor de wapenindustrie zal ik nooit werken. Dat staat trouwens in onze bedrijfspolicy.’

Covidklink

Of hij als ingenieur nog operationeel bezig is in zijn bedrijf? ‘Ik ben vooral met de lange termijn bezig. Tijdens de coronacrisis heb ik wel meegewerkt aan de ontwikkeling van een plastic geprint onderdeel waarmee je deuren kan openen en sluiten via de onderarm, wat de kans op een covidbesmetting verkleint. Dat vond ik superleuk.’ Intussen is de handleiding om de deuropener door anderen te laten printen, wereldwijd meer dan 100.000 keer gedownload. Zelfs in VS printen ze de Belgische uitvinding.

Covid heeft voor Materialise nog andere deuren geopend. Het bedrijf vormde snorkelmaskers om tot beademingstoestellen en mondmaskers. De tractorenfabrikant Case New Holland uit Zedelgem klopte in februari aan om onderdelen te laten printen omdat de toevoer van componenten vanuit China door corona was stilgevallen.

‘Sommige bedrijven zullen hun bevoorrading lokaler willen houden en dus meer een beroep doen op geprinte onderdelen.’ Wilfried Vancraen CEO Materialise

Vancraen sluit niet uit dat de coronacrisis de 3D-printingindustrie een boost geeft. ‘Sommige bedrijven zullen hun bevoorrading lokaler willen houden en dus meer een beroep doen op geprinte onderdelen.’

Af en toe rolt ook wel eens iets geks uit de Materialise-printers: een vier meter lange jaguar voor een jacht van een miljardair, een skelet van een mammoet voor een serviceclub of ontwerpen voor kunstenaars en modeontwerpers. Maar dat zijn hooguit frivole zijsprongetjes.

De meest tot de verbeelding sprekende divisie is de medische. ‘Meteen ook de belangrijkste’, zegt Vancraen. Een van de pioniersverwezenlijkingen van Materialise was de omzetting van driedimensionele beelden van een CT-scan naar een animatiebeeld, waardoor chirurgen operaties virtueel konden oefenen. Met een 3D-geprint stukje bot op basis van die 3D-scan kon dan veel preciezer een knie of heupoperatie worden uitgevoerd.

Profiel Materialise Opgericht in 1990 door Fried Vancraen. 3D-printingspecialist met drie afdelingen: industrie (48% van de omzet), medische toepassingen (31%) en software (21%). Omzet: 197 miljoen euro (+7%). Brutobedrijfswinst: 26,7 miljoen euro (+13%) Nettowinst: 1,7 miljoen euro (-43%). Aantal werknemers: 2.200, van wie 650 in België.

Enkele jaren geleden haalde Materialise de wereldpers met 3D-geprinte stukjes kunststof voor de versteviging van de luchtpijp van een enkele weken oud Amerikaanse jongetje. Het redde zijn leven. Ook in de coronacrisis liet het bedrijf van Vancraen zich van zijn meest geëngageerde kant ziet. Materialise printte hulpstukken om deuren handenvrij te openen, een mondstuk om 2 miljoen slecht passende mondmaskers toch nog te kunnen gebruiken, en zuurstofmaskers die intuberen bij sommige coronapatiënten overbodig maakte.

‘Wij zijn supertrots op ons medische traject’, zegt Vancraen. ‘We kunnen echt claimen dat we samen met dokters en chirurgen een bijdrage leveren aan het redden van levens en het verhogen van het comfort van mensen. Mensen met zware heupproblemen geven we met onze implantaten een tweede kans. Ons implantaat kost meer, maar een recente studie van de groep van de gezondheidseconoom Lieven Annemans toont aan dat het voor de maatschappij op termijn veruit de goedkoopste oplossing is, omdat je latere interventies uitsluit.’

Vancraen schat de 3D-printingmarkt op 12 miljard dollar. ‘De groei zit verspreid over meerdere sectoren. Dat is positief. We hebben een afdeling die niets anders doet dan ijktoestellen te ontwikkelen voor kwaliteitscontroles in de auto-industrie. We printen in een combinatie van koolstofvezel en 3D-geprinte alumide stukken, waarmee we de productiviteit verhogen, de kosten verlagen en de ergonomie verbeteren.’

op grotere schaal zie je een enorme evolutie in het 3D-printen van eindproducten zoals brillen, hoorapparaten, chirurgisch materiaal, tanden en juwelen. Wilfried Vancraen CEO Materialise

‘Maar op grotere schaal zie je een enorme evolutie in het 3D-printen van eindproducten zoals brillen, hoorapparaten, chirurgisch materiaal, tanden en juwelen. Een opticien zoekt een compromis tussen een frame en de best mogelijke lens. Wij vertrekken omgekeerd van een optimale lenspositie en designen er een geprinte brilmontuur rond. Veel mensen weten niet dat de helft van alle tandcomponenten wordt ge-3D-print. Voor op maat gemaakte oorapparaten is dat bijna 100 procent. Veel juwelen worden in India geprint. De Tiffany’s van deze wereld laten graag uitschijnen dat juwelen met de hand worden gemaakt. Nergens in de wereld staan meer 3D-printers dan bij de juwelenreus Tiffany’s.’ (grinnikt)

Vancraen maakt er geen geheim van dat Materialise fors investereert in die wearables. ‘We kunnen er mensen mee helpen. Uit onze technologie is een echte brillenspecialiteit gegroeid waarmee we wereldwijd topkwaliteit leveren. We hebben er in Polen een hele fabriek rond gebouwd. Maar we ontwikkelen evengoed gespecialiseerde inlegzolen voor sportschoenen. Wij vertrekken van de informatie van hoe iemand zijn voet afrolt. Dat is bij iedereen verschillend. We werken daarvoor samen met het Belgische Runners’ lab, dat olympische teams ondersteunt. Veel topsporters gebruiken onze zolen.’

Opvolging