‘Waarom behandelen ze mij als een misdadiger?’

Tienduizenden ondernemers kijken op 2020 terug als een jaar om snel te vergeten. Frank Descamps van het outdoorbedrijf Wildtrails in de Ardennen is een van hen. Hij geeft een unieke inkijk in de rode cijfers en de emotionele rollercoaster van een jaar vol tegenslagen, woede en tranen, maar ook hoop.

Donderdag 12 maart, 23 uur

In het kantoor van Wildtrails in het Ardense dorpje Jupille zit Frank Descamps achter zijn bureau als zijn 15-jarige zoon vrolijk komt binnengewandeld. Het gezin woont aan de overkant van de straat en Charles komt belangrijk nieuws delen. ‘Papa, ik heb waarschijnlijk twee maanden geen school. Joepie!’ Descamps is eerst wat boos om de reactie van zijn zoon, maar moet dan glimlachen om het kinderlijk enthousiasme.

Maar zijn glimlach verdwijnt al snel. Voor het eerst dringt de impact tot hem door van de lockdown die premier Sophie Wilmès (MR) net heeft afgekondigd. Als zelfs de scholen mogelijk twee maanden gesloten blijven, zullen de topbedrijven die seminaries bij Wildtrails organiseren, wegblijven, geen vriendengroepen een van zijn acht luxueuze landhuizen huren en geen bezoekers aan de deathride op de massieve klimrots langs de Ourthe komen hangen.

Nadat Descamps de volgende ochtend om halfzeven is opgestaan en na een snelle koffie zijn operationele ploeg heeft gebrieft, beseft hij dat het een moeilijke dag wordt. De telefoon in zijn kantoor stopt niet met rinkelen. De vijf medewerkers kunnen de oproepen voor annuleringen niet volgen. Descamps moet de tientallen mensen die hem via zijn gsm proberen te bereiken zeggen dat ze het best een mail sturen omdat hij ze wegens de vele annulaties nu niet kan helpen.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Een oproep die hij wel dringend behandelt, komt van de energiegroep G&V. Aan het bedrijf in Kuurne staan mensen met de koffers in de hand te wachten aan de bus die ze naar Jupille zou brengen. Na telefonisch overleg beslist de directie iedereen naar huis te sturen. Hoewel de lockdown pas zaterdag begint, lijkt het niet verantwoord mensen op teambuilding te laten vertrekken.

Even later krijgt hij telefoon van Peter Vyncke, de CEO van de gelijknamige specialist in biomassa-installaties uit Harelbeke. Samen met zijn neven stond hij klaar om naar Noorwegen te vertrekken voor hun jaarlijkse uitje. Omdat die trip in het water valt, vraagt hij aan Descamps, bij wie het bedrijf een vaste klant is, of hij een verblijf vrijheeft. Dat is geen probleem. Een dag later staan de Vynckes voor het vakantiehuis La Grange Nicolas. Descamps is blij dat hij enkele klanten uit de nood kan helpen. Hij beseft dan nog niet dat ze zijn enigste gasten in bijna drie maanden zullen zijn.

‘Je bent toch niet aan het werk?’ vragen zijn kenissen. ‘Toch wel’, glimlacht Descamps, terwijl hij het zoveelste pintje afslaat.

Zondag 15 maart, 11.30 uur

Descamps ijsbeert langs de snelstromende Ourthe die naast het base camp loopt. Hij heeft moeite om zijn woede te onderdrukken en is blij als hij de burgemeester van Rendeux aan de lijn krijgt. Na enig onderhandelen kan hij de telefoon doorgeven aan de twee politieagenten die geduldig naast hem staan te wachten.

Die zijn even daarvoor met veel machtsvertoon in Wildtrails binnengevallen en hebben de 25 werknemers en jobstudenten van het bedrijf aangemaand onmiddellijk naar buiten te gaan. Hoewel Descamps met handen en voeten probeert uit te leggen dat ze hier zijn voor een interne opleiding over veiligheid en hij in zijn bedrijf tot nader order mag doen en laten wat hij wil, zijn de politieagenten ervan overtuigd dat Descamps de lockdown overtreedt.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Met de burgemeester sluit hij het compromis dat de opleiding mag doorgaan, maar zonder de eetplaats van het base camp te gebruiken. Als even later drie vrienden van Descamps over de brug boven de rivier komen aanfietsen en vragen wat er aan de hand is, barst de ondernemer in tranen uit.

Alle frustraties van de afgelopen drie dagen komen naar boven. ‘Ik heb al op vrijdag toestemming van de burgemeester gekregen en gisteren heeft een politiepatrouille vastgesteld dat alles volgens de regels verloopt. Waarom behandelen ze mij als een misdadiger? Willen die mensen niet beseffen dat ik met mijn activiteiten werk geef aan tientallen families uit de streek en dat dat allemaal op het spel staat?’

2020 zou het beste jaar ooit worden. Alle huizen waren zo goed als volzet, het aantal boekingen voor seminaries en congressen van klanten als Delhaize, Google en Luminus was hoger dan ooit en verschillende voetbalclubs uit de hoogste afdeling hadden opnieuw een teambuilding gereserveerd. De omzet en het aantal personeelsleden zijn in zes jaar verdubbeld tot bijna 4 miljoen euro en 34.

Vrijdagavond had Descamps met een krop in de keel zijn personeel toegesproken. De onzekerheid is groot, antwoorden op de vele vragen heeft hij niet. In de maanden tot de heropening op 8 juni zullen uiteindelijk ongeveer 2.200 deelnemers van seminaries afzeggen en 75 teambuildings en 3.500 weekendovernachtingen geannuleerd worden, goed voor naar schatting een omzet van 2 miljoen euro.

Na een tijd vraagt Descamps zijn medewerkers de annulaties die in de kalender zijn aangeduid te verwijderen. Hij wil ze uit zijn gezichtsveld. Alleen de oorspronkelijke planning van 13 maart laat hij in de receptie van het base camp hangen, met een grote bad smiley erop.

Vrijdag 8 mei, 7.10 uur

Descamps zwaait de deur van zijn kantoor open. Ook al is het werk zo goed als stilgevallen, de ondernemer blijft uit principe om 6.30 uur opstaan, zoals op normale werkdagen. Maar vandaag overvalt een grote tristesse hem. Normaal is het er een duiventil, waarbij elke dag tien offertes de deur uitgaan en zes tot zeven grote bedrijven een boeking doen. Nu kan je er een speld horen vallen.

De stralende lentedag strekt zich leeg voor hem uit. Descamps heeft tijd. Hij gaat naar de bakker, springt drie keer per week op zijn mountainbike voor een tocht van 60 tot 70 kilometer, luncht met zijn gezin en gaat elke avond met ze wandelen.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Gisteren zei zijn dochter Ella, die normaal op internaat zit, lachend: ‘En papa, wat hebben we geleerd uit de coronatijd? Dat samen eten belangrijk is.’ Descamps beseft dat hij zonder de steun van zijn vrouw Ilse en zijn drie kinderen niet de energie zou vinden die hem voortdrijft. Sinds het begin van de crisis post hij op sociale media elke dag een filmpje van de omgeving. Als de mensen niet naar de Ardennen komen, breng ik de Ardennen naar hen, is zijn redenering. Descamps beseft het belang van positieve reclame. Ooit eindigt deze crisis.

Boven de natuurstenen gebouwen van Wildtrails tekenen zich de eerste financiële donderwolken af. Voor de renovatie van twee landhuizen moet het bedrijf dit jaar 600.000 euro investeren, de helft uit eigen middelen. Net als in de reissector gaat het werk door, zonder inkomsten.

Descamps durft weer te hopen. Voor de eindejaarsperiode zijn bijna alle vakantieverblijven verhuurd, volgens de regels van de bubbels.

De tsunami aan annulaties vraagt mankracht. Dat brengt personeelskosten met zich mee waar geen omzet tegenover staat. De leasing van voertuigen kan hij tijdelijk uitstellen, maar de lopende kosten blijven komen: water, elektriciteit, Proximus, het terrein onderhouden, grasmaaien en de hagen scheren. Descamps leert zijn leveranciers echt kennen. Veel lokale bedrijven zijn bereid 10.000 euro van hun prestaties uit te stellen tot september, sommige zelfs tot in 2021, al zal dat uiteindelijk niet nodig zijn. Ook de investeerders in twee van zijn luxehuizen zijn bereid de afbetalingen op te schorten.

Anderen volgen het contract tot op de letter. De vier gesofisticeerde koffiemachines die in leasing elk 330 euro per maand kosten, staan er werkloos bij. Maar het contract moet betaald worden. Het geld op de rekening smelt als sneeuw voor de zon. Voor het eerst sinds 2000, toen de volumes groot genoeg werden en er voldoende voorschotten binnenkwamen, moet Descamps aankloppen bij de bank.

De ondernemer heeft een jarenlange relatie opgebouwd met KBC. De bank heeft tijdens de bankencrisis gezien dat opgeven niet in zijn woordenboek staat. De omzetdaling met 20 procent was twee jaar later al vergeten omdat bedrijven hun dure incentives in het buitenland inruilden voor een training dichter bij huis.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Maar niet alles is somber. Descamps denkt aan de vele schouderklopjes van vrienden, oud-scoutsleden en familie en de financiële hulp die hij de jongste weken heeft gekregen. Een grote bank, een van zijn belangrijkste klanten, zei meteen dat hij het voorschot van 16.000 euro voor een trainingsactiviteit een jaar mag bijhouden.

In april is hij gecontacteerd door een andere klant: een West-Vlaamse industrieel die zei dat Descamps altijd mag bellen als hij steun nodig heeft. Een maand later ziet hij zich daartoe genoodzaakt. Hij neemt contact op, krijgt een dag later een afspraak en loopt na een onderhoud van 20 minuten buiten met een krediet op tien jaar.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Om de stilte in het kantoor te verdrijven zet Descamps muziek op, wat hij in dit landschapsbureau gewoonlijk niet kan doen. In het begin van de crisis deed hij nog zijn ronde langs de huizen, maar na een tijd bleef hij ervan weg, omdat het te veel pijn deed ze te zien leegstaan. Als hij naar de pas aangekochte e-mountainbikes in de opslagloods kijkt, valt een gelatenheid over hem.

Maar zo zit Descamps niet in elkaar. Moeten we nog offertes maken, vroeg het personeel enkele dagen geleden. Ja, zei hij beslist. Hoewel het onduidelijk is wie, wanneer en hoe mag heropenen, wil hij redden wat te redden valt.

Wanneer de makers van ‘L’amour est dans le pré’ - het Waalse ‘Boer zkt vrouw’ - beslissen een dag te komen filmen in Le Grange Nicolas ziet Descamps een drone van de cameraploeg in de lucht hangen. Hij krijgt een idee. Met zijn team haalt hij een grasmaaier boven om in het hoge gras op een van zijn weides een rechthoek van 40 bij 20 meter af te bakenen en op te vullen met kalk.

Na de draaidag vraagt hij aan de regisseur of de drone een kwartiertje langer kan blijven, om beelden te maken van Descamps die midden in zijn SOS staat te zwaaien. Die stuurt hij op naar alle media en verschillende politici, onder anderen Alexander De Croo (Open VLD) - op dat moment minister van Financiën - waarbij hij aandacht vraagt voor de evenementen- en reissector.

Alleen de regionale televisiezender TV Lux pikt de boodschap op. De enige politieke reacties komen van twee lokale burgemeesters en de kabinetschef van de gouverneur van Luxemburg. Descamps is ontgoocheld omdat hij weet dat dit niet alleen over hem gaat. Dit is een kettingreactie, die de hele streek treft.

Dat besefte hij toen hij gisteren de factuur van de bakker bekeek. Normaal rekent die 4.000 tot 5.000 euro per maand aan voor alle ontbijten en lunches bij Wildtrails. In mei bedroeg de factuur 16,4 euro, goed voor drie broden van enkele lunches met zijn medewerkers.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Donderdag 23 juli, 22 uur

‘Het is heel vriendelijk, maar ik ga dat pintje afslaan.’ Voor de zoveelste keer deze avond weigert Descamps vriendelijk een glas. Hij is bezig aan zijn avondronde over de glamping die sinds het laatste weekend van juni op zijn weide staat. Een groot deel van de 100 aanwezigen zijn bekenden en die willen Descamps laten meegenieten van hun zomerse, uitbundige stemming.

‘Je bent toch niet aan het werk?’ vragen ze. ‘Dat ben ik wel’, glimlacht Descamps. ‘Als je nu je been breekt, kan ik je nuchter naar het ziekenhuis brengen’, is het antwoord.

En of Descamps aan het werk is. Van 7 tot 23 uur is hij in de weer om mensen te verwelkomen, zijn personeel aan te sturen, de hygiënische maatregelen te controleren en nieuwe boekingen te regelen. Alleen al zijn avondronde neemt 1,5 uur in beslag.

De drie shifts voor het avonturenparcours en de deathride, de lasergame, de e-mountainbikes en de quadbikes zijn allemaal geboekt, goed voor 300 bezoekers per dag. Nog eens zoveel gasten slapen in de vakantiehuizen en op de glamping, die uit tenten van een Nederlandse leverancier bestaat die ze normaal op zomerfestivals als Tomorrowland opstelt.

In mei keerde het tij voor Wildtrails. Het begon met een telefoontje van iemand die naar de Olympische Spelen zou gaan, maar dan toch maar een vakantie in eigen land boekte. Daarna volgden mensen die een fietsreis op Mallorca of een vrijgezellenweekend in Barcelona gepland hadden. Nadat de viroloog Marc van Ranst had gezegd dat de Ardennen ook mooi waren en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) duidelijk had gemaakt dat de mensen een vakantie in het buitenland beter vergaten, ontplofte de mailbox van het bedrijf. Opnieuw.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Sinds 8 juni is Wildtrails weer open. Een van de eerste gasten was de uitgever Matthias Lannoo. Die had met bevriende ondernemers en hun echtgenotes een fietstocht langs de Franse slagvelden gepland, maar zag zich genoodzaakt uit te wijken naar Jupille, waar de groep in gescheiden bubbels volgens het horecaporotocol veilig kon samenkomen om de strijdvelden rond Bastenaken te bezoeken.

Tegelijk met het aanbod van de glampingtenten komt de ondernemer in Descamps weer helemaal op dreef. Wildtrails had al een campingvergunning, maar in geen tijd heeft zijn team wastafels neergezet, een stroomnet uitgerold, vuurschalen gemaakt, een strandje aan de Ourthe aangelegd en strandstoelen en zitzakken aangerukt.

Terwijl hij op zijn tocht langs de tenten mensen begroet die naar Toscane, Zuid-Afrika, New York of Brazilië zouden reizen, voelt Descamps dat er een last van zijn schouders is gevallen. Elke dag moet hij mensen weigeren. De Ardennen zitten vol, Wildtrails zit vol, en een zomer als deze kan misschien zelfs een deel van het verloren voorjaar goedmaken, denkt hij, terwijl hij in de avondschemer de heuvel oprijdt naar zijn huis.

Maandag 27 juli, 16.45 uur

De kinderen weten dat ze hun vader niet mogen storen als hij aan de tv gekluisterd naar een persconferentie van de regering over corona kijkt. De persoonlijke bubbel wordt teruggebracht van tien naar vijf. Een nieuwe domper voor Descamps, omdat de grote vakantiewoningen in augustus vooral verhuurd zijn waren aan meerdere families. In een klap ziet hij de omzet van die maand fors krimpen. De zware inspanningen van de jongste maanden leiden tot niet meer dan een break-even in de zomer, al heeft het team er wel zijn geestdrift door teruggevonden.

Ook de volgende maanden zien er niet zo goed uit. Alles wat onder de noemer van hotel- en horeca-activiteiten valt, ontsnapt voorlopig aan de kleinere bubbel zolang de 1,5 meterregel gevolgd wordt. Descamps’ team heeft looprichtingen in de gangen aangeduid, pictogrammen opgehangen en ontsmettingsstations geïnstalleerd.

In normale tijden is het verspreiden van de gasten over verschillende huizen de sterkte van Wildtrails. Bedrijven die reorganisates, fusies, overnames, ontslagrondes of strategische beslissingen willen bespreken, kunnen rekenen op discretie. Onder meer de NAVO, Microsoft, de Nationale Bank, de Amerikaanse ambassade en een bekende ondernemersfamilie uit Frankrijk zijn klant. Maar op enkele raden van bestuur van grote Belgische bouwbedrijven en werkvergaderingen van Lantis, het consortium dat het Oosterweelproject in Antwerpen leidt, na zal Wildtrails in september grotendeels leegblijven.

Vrijdag 13 november, 9 uur

Descamps maakt een wandeling in de omgeving. Het zou een gewone herfstdag kunnen zijn, maar dat is het niet. Vandaag wordt hij 50, maar de viering is er een in mineur. Er is geen champagne, geen feestdiner, geen cadeau. Alleen berichtjes van vrienden en familie. Niet alleen met wensen voor een gelukkige verjaardag, ook voor beterschap. Descamps heeft positief getest op het coronavirus.

Hij is niet op het werk besmet, maar in zijn gezin, via een indoorvoetbalmatch van zijn zoon. Terwijl hij zijn huis binnenloopt langs het nummerplaatje 13 hoopt hij stilletjes dat deze vrijdag de 13de het absolute dieptepunt van het jaar is. In juni had hij zijn sleutelbeen gebroken bij het mountainbiken waarna hij zes weken immobiel was. Nu komt dit er bovenop. Veel dieper kan niet. 2020 wordt een jaar om snel door te spoelen.

Als het bedrijf op 1 februari 2021 weer zou mogen opstarten, zal het in totaal 150 dagen verplicht gesloten geweest zijn. Want na de drukke zomer en zelfs een versoepeling van de maatregelen eind september heeft de regering-De Croo een tweede lockdown afgekondigd. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft dan wel gezegd dat de regering de getroffen bedrijven met alle middelen zal helpen, Descamps botst op de kafkaïaanse Belgische structuren. Regeltjes, komma’s en accenten staan vaak in de weg van effectieve steun.

Voor de niet-verhuurde luxevakantievakantiewoningen kon Wildtrails een speciale tegemoetkoming van de Waalse overheid krijgen, berekend op basis van de bezetting van het jaar voordien. Maar omdat de opgestelde criteria oubollig zijn, loopt Descamps het geld mis. Een van de criteria om als woning erkend te worden is dat er in elke kamer een nachttafeltje met een nachtlamp is. Bij Descamps zijn die lampjes in de muur verankerd. In combinatie met andere vereisten, zoals de hoogte van de plafonds, komen zijn huizen niet in aanmerking.

Hoewel zijn bedrijven door het ministerie van Financiën als horecaondernemingen erkend zijn, blijkt door een probleem met de statuten ook daarvoor geen steun mogelijk. Descamps loopt weer 25.000 euro mis. Vloeken over zulke tegenslagen doet hij niet meer. Een soort gelatenheid heeft zich van hem meester gemaakt.

Donderdag 10 december, 9 uur

Descamps loopt het houten brugje over boven het zijriviertje van de Ourthe dat naast het onthaal stroomt om twee mensen te verwelkomen die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van zijn bedrijf. Zijn vaste bankdirecteur is samen met iemand van de kredietcel van de hoofdzetel in Brussel afgereisd naar de Ardennen om het kredietdossier van Descamps te bespreken.

Het goede nieuws is dat Wildtrails volgens KBC een van de bedrijven is die gered moeten worden omdat het voor de crisis gezond was. De bank is bereid het uitstel van betalingen, dat al in maart is ingegaan, te verlengen tot juni volgend jaar. Maar gisteravond om 17 uur was er slecht nieuws: de Europese Bankenautoriteit staat de Belgische banken niet toe het uitstel met overheidswaarborg langer dan negen maanden te verlengen. Die termijn loopt deze maand af.

Descamps geeft de twee bankiers een rondleiding langs zijn vakantiewoningen en door zijn domein. Hij vindt het belangrijk zijn financiers te laten zien in welke perfecte staat alles verkeert. Het vastgoed is een belangrijk onderpand en een troef voor de onderhandelingen om het uitstel van betalingen aan te houden, want het blijft een molensteen rond de nek van het bedrijf.

Na de rondleiding trekken de drie mannen samen met de financieel manager van Wildtrails naar de vergaderzaal die uitzicht biedt op de Ourthe. KBC belooft ook zonder de overheidswaarborg een oplossing te zoeken.

Als Descamps ’s avonds de heuvel oprijdt, kijkt hij hoopvol vooruit. Alles staat of valt met het vaccin, maar zelfs in het negatiefste scenario dat hij uitgetekend heeft, hoeft hij geen extra geld van de banken te vragen. De gebouwen zijn er, de meetingcapaciteit staat op punt, alles staat klaar voor de evenementen. Alleen de investeringsplannen moeten enkele jaren in de koelkast. Voor de eindejaarsperiode zijn dan weer bijna alle vakantieverblijven verhuurd, volgens de regels van de bubbels.

Met die gedachte durft Descamps weer te hopen. Grote teambuildings en seminaries ziet hij niet meteen goed komen voor september, maar hij vangt wel op dat veel mensen de Zoom-meetings beu zijn en weer echt willen overleggen. Bedrijven zijn in de crisis onlineclusters van werknemers geworden en dat is niet houdbaar. Als er minder zitcapaciteit in de kantoren komt, wordt de nood om extern te vergaderen groter, denkt Descamps. Wellicht stijgen ook de prijzen van vliegtuigtickets, zodat de vraag naar seminaries en toerisme in eigen land zal toenemen.