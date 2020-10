‘We kunnen een jaar lockdown overleven’...

De bioscoopreus Kinepolis zit midden in de coronastorm en zag dit jaar al 70 miljoen euro cash wegstromen. ‘Gelukkig staan we sterk in onze schoenen. We kunnen een wereldwijde lockdown van een jaar aan’, zegt CEO Eddy Duquenne.

‘Ik had niet gedacht in mijn carrière nog een derde keer een crisis te moeten managen. Maar bon, we moeten erdoor.’ Eddy Duquenne staat 13 jaar aan het hoofd van Kinepolis, dat bioscopen uitbaat van Spanje tot Canada.

Eerder was hij bij Sunparks verwikkeld in een strijd op leven en dood. ‘Ik ben daar begonnen met 250 miljoen euro achterstallige betalingen. Dat was dag en nacht werken’, zegt hij. ‘Mijn tweede crisisperiode? Mijn start bij Kinepolis. Het bedrijf stond er niet zo goed voor, hoor. Het rendement op kapitaal bedroeg amper 8 procent, wat toen niet meer veel meer was dan de rente op drie jaar.’

Onder Duquenne groeide Kinepolis uit tot een geoliede machine, met hoge winstmarges. Investeerders smulden van de dividenden. Duquenne trok op overnamepad, tot in de VS en Canada. ‘Daardoor zijn we sterk aan deze crisis begonnen. Gelukkig. Maar er is geen goede kant aan dit virus. Kinepolis wordt er ook niet rijker van.’

Dat de pandemie hevig toeslaat bij Kinepolis is een understatement. Daarbovenop komen ook barstjes in het businessmodel van de bioscoopgroepen, met de beslissing van Disney om de blockbuster ‘Mulan’ meteen op zijn streamingplatform te gooien. Terwijl de beurswaarde van Kinepolis vorig jaar op 1,7 miljard euro piekte, is dat nu amper een half miljard.

Het eerste halfjaar kleurde door de lockdownmaatregelen al bloedrood. De heropening in de zomer leidde tot herstel. Maar van een overrompeling in de zalen was geen sprake, onder meer door het uitstel van Hollywood-blockbusters, op ‘Tenet’ na. Resultaat: 2,4 miljoen bezoekers in een kwartaal, driekwart minder dan vorig jaar. ‘De omzet daalde gelukkig wat minder en de brutobedrijfswinst was positief. En oktober was zeer goed.’

Maar, de financiële middelen stromen onverminderd weg uit de groep, van bijna 200 miljoen euro voor de pandemie tot 127 miljoen euro eind september. En dat lijkt niet meteen te zullen stoppen met de nieuwe, verplichte sluitingen.

Deze week werd beslist in België en Frankrijk de bioscopen opnieuw te sluiten. Wat vindt u daarvan?

Eddy Duquenne: ‘We kunnen de epidemiologische situatie niet ontkennen. We moeten die aanpakken, doorbijten en tot het einde gaan. Japan, Nieuw-Zeeland, Australië hebben het ook opgelost. We moeten gewoon dat beestje uitroeien en herbeginnen. Te vroeg maatregelen afbouwen, is geen optie. Dat hebben we geleerd. Onze sector zit in de storm en ik denk dat we solidair moeten zijn. Ik vind wel dat we voor een volledige lockdown moeten kiezen, niet voor tussenvormen, want dat werkt niet. Dan gaan mensen hun vermaak zelf organiseren.’

Eddy Duquenne (58)

Studeert toegepaste economische wetenschappen.

Begint zijn loopbaan als loketbediende bij de ASLK in Jette, en groeit door tot manager in de zakenafdeling van Fortis Bank (ASLK).

Is van 1998 tot 2007 samen met Mark Vanmoerkerke co-CEO van Sunparks.

Treedt in 2007 als onafhankelijk bestuurder toe tot de raad van bestuur van Kinepolis.

Is vanaf 1 januari 2008 samen met Joost Bert co-CEO van Kinepolis.

Is sinds mei 2018 CEO.

Is ex-bestuurder van Gimv.

Verwijt u Belgische politici hun aanpak?

Duquenne: ‘Kritiek geven is gemakkelijk. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. We moeten niet zeveren nu. Negativisme brengt ons nergens.’

Moet de Belgische overheid met steun voor de sector over de brug komen?

Duquenne: ‘Die is altijd welkom, maar Kinepolis heeft dat niet nodig. Als men de hele sector steunt, wens ik ook steun te krijgen natuurlijk. Anders worden we gestraft omdat we spaarzaam zijn geweest. Maar de overheid kan niet voor alles opdraaien, dan krijg je op termijn heel andere problemen. Ik verwacht wel dat de steun voor economische werkloosheid overeind blijft. We hebben in dit land veel betaald voor onze sociale zekerheid, die moet nu draaien.’

Wanneer denkt u met Kinepolis weer op volle toeren te kunnen werken?

Duquenne: ‘Dat weet ik niet. Ik denk dat we in Europa eerstdaags alles dicht zullen moeten doen. Ik sluit niet uit dat dat voor twee, drie maanden is. Ik hoop dan te kunnen heropenen en tegen de zomer up and running te zijn zoals voorheen. Ik sluit niet uit dat we dan schitterende tijden tegemoet gaan, omdat we het samenzijn en de cinema gemist hebben.’

Sinds het begin van de pandemie is al 70 miljoen euro (inclusief voor 19 miljoen euro investeringen) cash weggestroomd. Beleggers zijn daar niet gerust in. Wordt u ook zenuwachtig?

Duquenne: ‘Niet echt. Wij zijn de crisis ingegaan met veel financiële middelen ter beschikking (196 miljoen euro), een lage schuldpositie (2,57 keer ebitda), een sterke balans. We zijn ook eigenaar van een groot deel van ons vastgoed, waarvan de waarde onze schulden overtreft.’

‘Onze concurrenten, waaronder het Amerikaanse AMC en Cineworld, zijn er met veel meer schulden aan begonnen. Zelfs één slecht seizoen had die kerels al slapeloze nachten bezorgd. Ik slaap wel nog goed, maar ik vind het ook niet leuk natuurlijk. We verliezen elke maand geld, en het geduld van onze medewerkers. Sommigen zijn sinds 15 maart economisch werkloos. Dat begint te wegen. Ik focus om het bedrijf door de storm te loodsen en ga niet zitten jammeren om elk individueel geval, maar ik besef het wel. Deze golf zal meer impact hebben dan de eerste. Wat voor sommigen in het voorjaar als een lange vakantie voelde, zal dat niet meer zijn.’

Met welk worstcasescenario houdt u rekening?

Duquenne: ‘Stel dat al onze zalen dichtgaan. Dan betekent dat een cashuitstroom - uit onze operaties - van 5,8 miljoen euro per maand. Sommige kosten blijven lopen: roerende voorheffing, verzekeringen, de verwarming wat laten draaien, zeker in Canada. Ook met onze nieuwbouwprojecten zetten we door. Op die manier kunnen we twaalf maanden verder. Maar is het realistisch dat alles nog een jaar stilligt? Ik denk het niet.’

Is er toch een noodplan?

Duquenne: ‘We hebben onze huisbazen, leveranciers, filmstudio’s en belastingen netjes betaald. We hebben geen enkele achterstand. Daar kan je nog wat rek op zetten. We zouden ook lopende bouwprojecten on hold kunnen zetten. Een kapitaalverhoging is iets wat we minder overwegen. We praten met de banken wel over extra kredieten. Dat zou wat extra comfort geven. Maar als je weet dat we in het extreme geval 5,8 miljoen euro cash per maand verbruiken, heb je niet veel nodig om er een paar maanden bij te doen.’

Terwijl de bioscopen zwarte sneeuw zien, trekt Netflix massaal nieuwe abonnees aan. Een concurrent die alsmaar groter wordt?

Duquenne: ‘Is dat wel een concurrent? Onderzoek geeft aan dat Netflix-kijkers vaak bioscopen bezoeken. Het is zoals culinaire liefhebbers. Wie thuis graag lekker kookt, gaat ook het vaakst op restaurant. Ik denk dat Netflix veel meer impact heeft op de klassieke televisie dan op ons.’

U kunt toch niet ontkennen dat er barsten komen in het businessmodel van cinema. Doordat de bioscopen gesloten zijn, lanceerde Disney zijn topfilm ‘Mulan’ meteen op zijn streamingplatform Disney+, voor 30 dollar boven op het abonnement. MGM zoekt nu ook een streamingkanaal voor de nieuwe James Bond.

Duquenne: ‘Disney heeft zijn pretparken moeten sluiten. MGM bezit veel hotels in Las Vegas. Die gaan door moeilijke tijden en moeten cash genereren. Dat doen ze zo, in plaats van de lancering uit te stellen tot volgend jaar.’

Kinepolis



Bezoekers: 40 miljoen.

Bioscoopcomplexen: 110 in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, VS, Canada, Zwitserland en Luxemburg.

Omzet (2019): 551 miljoen euro.

Ebitda: 145 miljoen euro.

Nettowinst: 56 miljoen euro.

2020: de cijfers krijgen rake klappen. De omzet zakt in het eerste halfjaar met 52 procent, wat resulteert in 30 miljoen euro nettoverlies. In het derde kwartaal is de omzetdip zelfs 75 procent.

Hoofdaandeelhouder: de West-Vlaamse familie Bert met bijna 50 procent van de aandelen.

Is dat niet wat kort door de bocht?

Duquenne: ‘Uiteindelijk loopt het water altijd naar de zee. De hoogste toegevoegde waarde per ‘couple of eyeballs’ komt uit cinema. Dat is en blijft zo. In Europa is cinema goed voor 55 procent van de filminkomsten. De studio’s zijn zich daar heel goed van bewust, anders zou het gros zijn blockbusters niet uitstellen. Wat Disney en MGM doen, zijn experimenten, uit noodzaak in uitzonderlijke tijden. Nu laat jij misschien ook een maaltijd uit je favoriete restaurant aan huis leveren, maar zodra het weer kan, ga je op restaurant. Het is een andere beleving. Die beleving moeten we ook bij Kinepolis nog versterken.’

Hoe bijvoorbeeld?

Duquenne: ‘Avatar zonder 3D is Avatar niet meer. Met technologie doen we al veel: laserprojectie, immersive sound, bewegende zetels. Sommige klanten krijgen wat extra privacy met cosy seats, extra ruimte voor een hogere pijs. Dat is een groot succesnummer. Het geeft een beetje dat kortstondige moment van happiness als de deuren van het vliegtuig dichtgaan, en je ziet dat er niemand naast jou zit.’

Bent u zelf een binger?

Duquenne: ‘Ik heb een abonnement op Netflix. Maar heb ik nog tijd om te kijken? Nee. Als het in Europa stopt, dan worden de Amerikanen en Canadezen wakker, en ben ik met hen bezig. Voorheen waren we een geoliede machine, maar nu is alles anders, en moeten mijn country managers me consulteren. Voor hen is alles nieuw, voor mij is alles nieuw. Het zijn hectische maanden.’

