‘We zijn te fier om terug te vallen op het familiefortuin'...

Zestig jaar nadat hun roemruchte grootvader Roger De Clerck zijn textielimperium Beaulieu had gesticht, zetten zijn drie jongste kleinkinderen, Charlotte, Valérie en Maxime, hun eerste stappen in het ondernemerschap. ‘Het is niet omdat bompapa er wel eens de kantjes vanaf liep, dat wij dat ook gaan doen.’

D e zomer loopt duidelijk op zijn laatste benen wanneer we onder donkere wolken door de statige smeedijzeren poort de oprijlaan van het Kasteel van Steenhout oprijden. Hier in Vollezele, in het hart van het idyllische Pajottenland, woont Dominiek De Clerck, de jongste zoon van de West-Vlaamse textielmagnaat en stichter van Beaulieu, wijlen Roger De Clerck.

Behalve aan zijn werk - hij is onder meer eigenaar van de spaarbank CKV - wijdt de telg uit de ondernemersfamilie zich hier al jaren aan zijn passie: het fokken en beschermen van het Belgisch trekpaard.

Aan het einde van de laan doemt het kasteel - het vormt ook het decor voor de vrt-misdaadserie ‘Salamander’ - op te midden van een groen, glooiend park, omgeven door bossen en landerijen. We trekken een grote houten poort open en op het binnenplein heet een jongedame, een van de vijf kinderen, ons welkom met een vrolijk: ‘Hallo, ik ben Charlotte.’

Dat treft. We zijn niet naar hier gekomen voor een interview met Dominiek De Clerck. Die blijft liever op de achtergrond, enigszins getekend door 30 jaar familievetes en de negatieve pers over de grootfamilie (zie inzet).

We zijn hier voor een uniek gesprek met drie van zijn vijf kinderen die sinds kort in de voetsporen van hun vader en grootvader zijn getreden. Elk heeft zijn eigen start-up opgericht en als derde generatie willen ze breken met de traditie van uiterste discretie die de familie al decennia kenmerkt.

Charlotte (25) studeerde digitale marketing en begon een jaar geleden haar webshop Zetuké, waar ze unieke bohemien interieurartikelen verkoopt, waaronder zelf ontworpen opblaasbare poefs.

Jurist Maxime (28) richtte in oktober vorig jaar met twee vennoten Lease Estate op, dat kmo’s de mogelijkheid biedt volgens een leaseformule op maat bedrijfsvastgoed te huren en tegelijkertijd eigenaar te worden.

Dierenarts Valérie (30) richtte met een vennoot Curafyt op, een bedrijf dat natuurlijke voedingssupplementen ontwikkelt voor paarden en honden en die via professionele dierenverzorgers en online aan de man brengt.

Binnen in de woonkamer van het 17de-eeuwse kasteel word je terstond teruggeworpen in de tijd: een ridderharnas staat geposteerd voor een van de ramen, de muren zijn getooid met authentieke tapijten en de ruimte is ingericht met dito meubelen.

‘Went het ooit om hier te wonen?’, vragen we, terwijl we plaatsnemen in de grote glazen erker die rechtstreeks uitkijkt op de kasteelvijver en het achterliggende park. De drie kijken elkaar kort aan. ‘We zijn daarmee opgegroeid’, zegt Valérie, de oudste van de drie. ‘Maar we komen nog altijd graag naar hier tijdens de weekends en de vakanties.’

Het kasteel is bovendien de perfecte uitvalsbasis voor een ondernemer. Dominiek De Clerck houdt in de orangerie kantoor en Charlotte beheert er haar webshop.

Staat het in de sterren geschreven dat een De Clerck ondernemer wordt?

Charlotte: ‘Zowel langs de kant van mama (Véronique Santens, uit de gelijknamige ondernemersfamilie, red.) als langs de kant van papa waren er veel ondernemers in de familie, zodat we als kind geregeld mee mochten op fabrieksbezoek. Terwijl klasgenoten hun spreekbeurt deden over het konijn of de hond deden wij dat over hoe je tapijt maakt van gerecycleerde plastic flessen.’

Valérie: ‘Het ondernemersbloed zit er wel in, denk ik. Maar mama en papa wilden wel dat we eerst ervaring opdeden in een bedrijf buiten de familie, liefst in het buitenland. Zo konden we leren wat het is in een grote structuur te werken.’

Maxime: ‘Bij ons aan tafel gaat het heel vaak over business. Dus ja, ik denk wel dat we het met de paplepel hebben binnengekregen. In een grote structuur met veel policies zoals de bank ING, waar ik een jaar gewerkt heb, wrong het weleens dat ik niet wist waarom we bepaalde zaken zus of zo moesten doen.’

Is het makkelijker als kind van ondernemers?

Maxime: ‘We hebben van onze ouders altijd veel aanmoediging gekregen in alles wat we wilden ondernemen. Veel mensen twijfelen omdat ze daar alleen de stress en de zware verantwoordelijkheid van zien. Dat heb ik nooit zo aangevoeld. Ik ben altijd voor mijn zaak gegaan zonder een stemmetje in mijn hoofd dat me voortdurend op de gevaren en de risico’s wees.’

Valérie: ‘Ook bompapa (grootvader Roger De Clerck, red.) heeft veel risico’s genomen en precies dat is zijn succes geworden. Vandaag zijn die risico’s kleiner: je kan klein beginnen met beperkte eigen middelen. En met de digitale mogelijkheden kan je heel snel schalen, meteen wereldwijd.’

Hoe groot is het risico als je, zoals jullie, een groot familiefortuin achter je hebt?

Maxime: ‘Ik zou meer benauwd zijn om het geld van mijn ouders of dat van de bank kwijt te spelen dan dat van mezelf. Het financieel risico is niet kleiner, denk ik, de stap ernaartoe misschien wel. Als je financiële steun nodig hebt, weet je dat die er is in de familie. Maar uit fierheid wil ik daar liefst nooit op terugvallen. En als ik het zou doen, zou dat zijn als een lening of met een kapitaalronde. Mijn papa zal nooit zomaar geld investeren. Er zal een overtuigend businessplan voor nodig zijn.’

Valérie: ‘Dankzij onze ouders hebben we wel een groot zakelijk netwerk. Je komt snel bij de juiste mensen: potentiële leveranciers, klanten, een goede boekhouder of advocaat.’

Maxime: ‘En je kan snel met veel businessmensen spreken over je zaak. Je zit op een event en raakt snel geïntroduceerd. Mijn ouders kennen veel mensen in de vastgoedsector, waardoor ik sneller mijn zaak kan bepleiten bij de juiste mensen of advies kan inwinnen. Als je financiering zoekt, is het makkelijk als je meteen bij een regiodirecteur mag langsgaan, dan als je eerst een onpersoonlijk online formulier moet invullen. Maar het is niet omdat je De Clerck heet dat men ervan uitgaat dat je goed bezig bent.’

Jullie treden in de voetsporen van een van de succesvolste maar controversieelste ondernemers in ons land. Hoe hebben jullie hem persoonlijk gekend en beleefd?

Charlotte: ‘Ik heb hem jammer genoeg niet zo goed gekend. Bijna tien jaar voor zijn overlijden in 2015 was hij al dementerend. In 2005 was ik tien. Op basis van de verhalen over hem en mijn herinneringen bewonder ik hem wel.’

Valérie: ‘Volgens papa heb ik wat van zijn karaktertrekken: doorzettingsvermogen, ondernemersdrang en commanderen (lacht). Nu ik zelf ondernemer ben, had ik hem nog veel vragen willen stellen. Zoals: ‘Hoe heb je in godsnaam zo’n grote groep uitgebouwd?’’

Wat zou zijn antwoord geweest zijn?

Charlotte: ‘Heel hard werken!’ (lacht)

Valérie: ‘Hij had een visie waar vandaag dikke strategieboeken over geschreven worden, maar die hij van nature in zich had.’

Maxime: ‘Bompapa durfde heel hard. Hij was eind 30 toen het echt begon en dan heeft hij in 30 jaar een wereldimperium uitgebouwd. Dat geeft hoop: het is nooit te laat om te beginnen ondernemen.’

‘Wat hij steevast aanhaalde: gebruik je boerenverstand. Veel van mijn vrienden praten maar over het nieuwe Facebook uitvinden terwijl je beter eens goed rondkijkt in een bepaalde markt naar kleine dingen die misschien beter kunnen.’

Jullie grootvader stond erom bekend zijn bedrijven met harde hand te leiden. Zijn jullie ook zo streng in jullie eigen zaak?

Valérie: ‘Je moet vooral veeleisend zijn voor jezelf. Die harde bedrijfscultuur van de generatie van bompapa is niet meer van deze tijd. Als er iets is dat ik anders wil doen, is het dat wel.’

Maxime: ‘Ik heb geleerd dat ik heel perfectionistisch ben en moeilijk kan loslaten. Daarom ben ik blij dat ik twee partners heb die me daarin bijsturen. (lacht) Tegelijk vind ik wel dat je moet kunnen clashen en discussiëren, om je bedrijf beter te maken. Bij ING zag ik weleens dat iedereen op een vergadering ja knikte en achteraf klaagde dat de genomen beslissing toch niet zo goed was.’

Jullie grootvader kwam in opspraak door fiscale fraude, wat het bedrijf lang na zijn dood heeft achtervolgd. Hoe staan jullie daar tegenover?

Valérie: ‘Dat krijgen we soms te horen, ja. Maar de tijden zijn veranderd. Het is niet omdat bompapa er weleens de kantjes vanaf liep dat wij dat ook gaan doen.’

Charlotte: ‘Ik vind het jammer dat al de goede dingen die hij heeft gedaan door die negatieve berichtgeving overschaduwd worden. Hij heeft vele duizenden gezinnen over heel de wereld werk en een inkomen verschaft, onrechtstreeks nu nog. Dat wordt vaak vergeten.’

In jullie familie zijn nogal wat discussies geweest over de nalatenschap en het familiefortuin. Hebben jullie dat ooit gemerkt in jullie gezin?

Valérie: ‘Onze ouders hebben lang geprobeerd ons daar niet bij te betrekken. Aan tafel ging het er nooit over. Maar vanaf een bepaalde leeftijd word je je wel bewust van die perikelen. Laat ons zeggen dat we daar veel van geleerd hebben en daar veel over praten. We houden geregeld een familievergadering. Alles is bij ons al geregeld. Heel transparant: ieder weet van elkaar wat hij of zij krijgt.’

Maxime: ‘Ik denk dat ik ooit zal samenwerken met mijn zussen, maar we zullen wel voorzichtig zijn om bijvoorbeeld niet in een soort gedwongen huwelijk terecht te komen. In veel familiebedrijven worden broers en zussen verplicht samen te werken. Een tikkende tijdbom!’

De grootfamilie rond de zes kinderen van jullie grootvader is door ruzie in twee kampen uit elkaar gevallen. Heeft dat gewogen op jullie contacten met neven en nichten?

Valérie: ‘Onrechtstreeks wel. Er waren geen familiebijeenkomsten meer, waardoor we ze niet meer zagen. Maar onderling hebben we geen problemen met elkaar. Ik vind het spijtig dat we ze zo weinig zien.’

‘Zodra je ouder wordt, dringen de strubbelingen in de tweede generatie harder tot je door. We hebben altijd geprobeerd contact te houden met neven en nichten, maar dat was niet makkelijk. Nu begint dat terug te komen.’

Ook met de kinderen van Francis De Clerck, de belangrijkste familietelg bij Beaulieu International, met wie jullie vader in onmin leefde?

Maxime: ‘Toch wel, ja. Een van zijn dochters is een onlinebedrijfje in geschenkartikelen, It’s personal, begonnen. Ze werkt samen met Charlotte.’

Er zijn niet zo veel mensen die kunnen zeggen dat ze in een kasteel en een park zijn opgegroeid. Jullie hebben hier met jullie vijf wellicht een fantastische jeugd gehad, maar schept dat toch ook geen afstand tot de buitenwereld?

Valérie: ‘Nee, en dat is te danken aan mama. Het was hier altijd de zoete inval. Er kwamen altijd veel vriendjes spelen. Bakske vol. Vorig weekend zijn hier een pak vriendinnen komen logeren en ik wil voor mijn kinderen ook graag een huis met veel logeerkamers.’

Maxime: ‘Mama is in het dorp bij heel veel verenigingen en goede doelen betrokken. Zelf heb ik gevoetbald bij Tollembeek en zat ik bij de scouts van Ninove. We zijn niet opgegroeid in een bubbel.’

Charlotte: ‘We hebben veel samen buiten gespeeld. Kampen bouwen met de botten in de beek, dat was een fantastische tijd. We dragen dat buitenleven nog in ons.’

Valérie: ‘Ik woon nu in Brussel, maar heb het echt nodig om naar hier te komen. Soms vraag ik me af wat ik in de stad moet doen. Koffies drinken of op café gaan, dan? (lacht) Ik kijk ernaar uit op het platteland te gaan wonen.’

En dan ook in een groot huis voor de zoete inval?

Valérie: ‘Ja, maar niet zo groot als dit.’