Jan Van Geet, de bohemien van de familie die vastgoedmiljardair werd

VGP-topman Jan Van Geet haalde dit jaar de Belgische miljardairslijstjes nu zijn logistieke vastgoedgroep de pannen van het dak speelt op de Brusselse beurs. Maar de discrete Oost-Vlaamse ondernemer is de laatste om daar breed mee uit te pakken. Een portret.

Hij is een van de succesvolste en rijkste CEO’s van het land, en toch is hij amper bekend bij het grote publiek. Jan Van Geet, de topman van de logistieke vastgoedgroep VGP, vindt het prima zo. Met zijn fijne neus voor de beste locaties, een uitgebreid zakelijk netwerk en tonnen geduld bouwde de Oost-Vlaamse ondernemer de voorbije twintig jaar een imperium van opslagplaatsen en distributiecentra uit met een beurswaarde van 5,5 miljard euro.

Het vermogen van Van Geet, die ruim een derde van VGP controleert, wordt geschat op meer dan 1,7 miljard euro. Maar de VGP-topman, die dit jaar vijftig werd,

is de laatste om daarmee uit te pakken. ‘Jan is geen trophy hunter’, zegt een kennis. ‘Als je hem voor het eerst ontmoet, zou je niet denken dat hij zoveel rijkdom heeft vergaard. Hij loopt er niet mee te koop.’

Jan is geen trophy hunter. Hij loopt niet met zijn rijkdom te koop. Een kennis

Nu ook beleggers het succesverhaal van VGP hebben ontdekt, zal Van Geet het moeilijker krijgen de spotlights te blijven vermijden. Het aandeel van de logistieke groep is sinds begin dit jaar met ruim 105 procent in waarde gestegen. Wie eind 2007 op de beursgang intekende en aan boord bleef, boekte een rendement van meer dan 1.500 procent.

De koersexplosie is grotendeels te danken aan de boom in e-commerce. Online shoppen was al even in opmars, en corona heeft die trend alleen maar versneld. Om de vraag bij te benen zijn e-commercebedrijven volop op zoek naar geschikte plaatsen van waaruit ze hun producten kunnen verdelen. VGP, dat in Duitsland de huisbaas van Amazon is en kleppers als Zalando, MediaMarkt en Decathlon als klant heeft, is een goede partner. Het zoekt constant naar de meest geschikte locaties om logistieke terreinen te ontwikkelen en door te verkopen.

Positieve vibe

‘Er is inderdaad een positieve vibe’, zegt Jan Van Geet met een hem kenmerkend gevoel voor understatement. ‘Maar VGP heeft zijn groei niet alleen aan de e-commerce te danken. Nu autofabrikanten naar elektrische wagens omschakelen, zijn producenten van batterijonderdelen op zoek naar terreinen. Tegelijk zijn veel bedrijven op zoek naar distributiecentra die duurzamer en groener zijn. Daardoor explodeert onze business. Maar vergeet niet dat ik ook jaren heb gewerkt om de vruchten te kunnen plukken van die trends. Al hoeft dat niet per se in de krant te staan. Ik wil VGP verder uitbouwen tot een Europese topspeler.’

Lees meer De vlotte estafetteloop van UCB

Met 92 terreinen in twaalf landen en een razendsnel groeiende landbank van meer dan 13 miljoen vierkante meter voor nog te ontwikkelen projecten behoort

VGP al tot de grotere spelers in logistiek vastgoed. Maar de groep heeft de ambitie om overal in Europa een rol te spelen. Dat is ook de reden waarom VGP eerder deze maand in Frankrijk van start ging.

‘VGP is nog een paar maatjes kleiner dan een Amerikaanse gigant als Prologis of een logistieke reus als DHL, die zelf een vastgoedportefeuille heeft. Maar intussen rolt de bal en wint VGP steeds meer aan slagkracht’, zegt een analist.

Over VGP VGP is een specialist in logistiek vastgoed, opgericht door Jan Van Geet in 1998. Bij de beursgang 14 jaar geleden haalden beleggers hun schouders op, vandaag is VGP een van de opvallendste groeiers op Euronext Brussel. Het aandeel spurtte dit jaar ruim 105 procent hoger. Sinds zijn debuut is het aandeel met meer dan 1.500 procent in waarde gestegen. De belangrijkste reden voor de forse sprong is de e-commerceboom. Nu de digitalisering en de pandemie ons meer dan ooit online doen shoppen, hebben bedrijven steeds meer nood aan de logistieke parken en distributiecentra die VGP als een van de belangrijkste Europese spelers ontwikkelt. Ook de vraag naar terreinen die aan de strengere duurzaamheidseisen beantwoorden, blaast VGP wind in de zeilen. Van Geet begon met VGP in Tsjechië. Vandaag ligt het zwaartepunt in Duitsland, dat ruim 60 procent van de portefeuille vertegenwoordigt. VGP is er onder meer huisbaas van de Amerikaanse e-commercereus Amazon. VGP is actief in 13 landen in Europa, waar het over 92 terreinen beschikt. Die zijn allemaal verhuurd. Het heeft ook een landbank van 13 miljoen vierkante meter waar het nieuwe parken kan ontwikkelen. VGP telt ruim 300 medewerkers en heeft zijn hoofdzetel in Berchem. Vorig jaar boekte het een recordwinst van 370,9 miljoen euro netto. De groep is vandaag voor net geen 32 procent in handen van Jan Van Geet. Zijn zakenpartner Bart Van Malderen bezit 19 procent van de aandelen.

Heimwee naar Hamme

Van Geet is niet het type dat snel op zijn lauweren zal rusten, stellen zakenpartners, financiers en concurrerende ondernemers die met hem hebben samengewerkt. Hij kijkt niet achterom, hij kijkt alleen hoe hij nog hoger kan, is de teneur. ‘Hij is erg gedreven met zijn bedrijf bezig, op het maniakale af zelfs’, zegt een ex-zakenbankier. ‘Er gebeurt bij VGP nooit iets voor Jan zijn goedkeuring heeft gegeven. Hij is de kapitein’, vult een financier aan.

De drive en het talent om een uitgebreid en divers zakelijk netwerk op te bouwen heeft Jan Van Geet niet van vreemden. Zijn vader, Hugo Van Geet, bouwde met VGD een succesvol advies- en revisorenkantoor uit en onderhield nauwe banden met onder meer de families De Clerck (Beaulieu) en De Pauw (WDP).

Toen Van Geet kort na zijn aankomst in Tsjechië een kom traditionele soep met vette darmen kreeg voorgeschoteld, wilde hij meteen weer naar huis.

Maar Hugo Van Geet stond vooral dicht bij Paul Van Malderen, de oprichter van de luierfabrikant Ontex. ‘Beiden kwamen uit een boerengezin en groeiden vlak bij elkaar op in Buggenhout. Ze spraken dezelfde taal’, zegt een ondernemer die dicht bij beide families staat. Het was dan ook bij Van Malderen dat Van Geet begin jaren

negentig ging aankloppen met de vraag of hij Jan, de oudste van zijn vier zonen, wat zakelijke discipline kon bijleren.

‘Jan was toen wat het stoute kindje van de familie’, zegt een voormalige zakenbankier die nauw contact had met de Van Geets. ‘Toen bleek dat hij zijn studies kunstgeschiedenis niet ging afmaken, ging zijn vader met Van Malderen praten. Die droeg zijn zoon Bart op om Jan onder zijn hoede te nemen, en vroeg of hij niet naar Tsjechië wilde verhuizen om er voor Ontex een nieuwe fabriek op te richten.’

Dat vader Van Geet met zijn kantoor ook in Tsjechië actief was, hielp om er deuren te openen. Maar om de heimwee naar het Oost-Vlaamse Hamme te verdrijven, was het adresboekje van weinig nut. Toen Van Geet kort na zijn aankomst in Tsjechië een kom traditionele soep met vette darmen kreeg voorgeschoteld, wilde hij meteen weer naar huis, geeft Van Geet lachend toe op een zeldzaam moment dat hij iets over zichzelf prijsgeeft.

Paardenliefhebber

Een kleine dertig jaar later staat de Ontex-fabriek die Van Geet in het Boheemse stadje Turnov bouwde er nog altijd. Van Geet - die enkele jaren geleden in de Antwerpse gemeente Berlaar het spectaculaire kasteel Gestelhof kocht - woont er zelfs nog altijd in de buurt. En hij heeft er als groot paardenliefhebber - hij doet zelf aan dressuur - een stoeterij. ‘Ik rijd geregeld voorbij die Ontex-site. Er werken nog altijd duizend mensen. Toch een teken dat ik het niet al te slecht heb gedaan.’

Van Geet en Van Malderen namen heel grote financiële risico’s, maar het was een berekende gok. Een insider

Van Geets passage bij Ontex duurde niet lang. De jonge ondernemer zag snel opportuniteiten in de lokale vastgoedmarkt en ging na een korte periode bij de Belgische vastgoedgroep WDP aan de slag voor Belgische bedrijven die kort na de val van de Muur hun kans wilden wagen in Centraal- en Oost-Europa. De kledingketen JBC bijvoorbeeld, die dacht een slag te kunnen slaan door afdankertjes te verkopen in Tsjechische winkels.

Vanuit die ervaring lanceerde Van Geet in 1998, samen met Bart Van Malderen en hun Tsjechische partner Jan Prochàzka, VGP, kort voor Van Geet & Partners. Dat Van Malderen weer van de partij was, was haast vanzelfsprekend. Van Geet beschouwt hem als een van zijn belangrijkste mentoren. Nog altijd zijn ze twee handen op een buik. Intussen zijn ook de andere drie broers van Van Geet aan de slag bij VGP.

‘VGP had echt een gat in de markt ontdekt’, zegt een insider. ‘Het wist heel vroeg gronden te kopen op de interessantste locaties terwijl de vraag enorm groot was. Heel veel buitenlandse bedrijven trokken toen met hun business naar Centraal- en Oost-Europa. Van Geet en Van Malderen namen heel grote financiële risico’s, maar het was een berekende gok.’

Met boeren praten

Van Geet was in de begindagen vooral een man van het terrein. ‘Met de boeren gaan praten om te weten te komen waar hij de interessantste grond kon sprokkelen. Daar was hij goed in’, zegt een financier. ‘Jan wist zich ook enorm snel in te werken in de lokale vastgoedmarkt’, zegt een ondernemer. ‘Ne rappen, zoals ze zeggen. Ik denk ook dat hij al na een maand behoorlijk wat Tsjechisch praatte. Geef mij tien jaar en ik kan die taal nog niet.’

Tsjechië en Centraal-Europa zijn dan wel de bakermat van VGP, acht jaar geleden besloot het bedrijf zijn pijlen vooral op Duitsland te richten. Een markt waar andere vastgoedgroepen pas veel later naar begonnen te kijken. Van Geet was een van de eersten die het potentieel zagen van Duitsland als logistieke draaischijf voor e-commerce in Europa.

60 procent vastgoedportefeuille Intussen vertegenwoordigt Duitsland zo’n 60 procent van de vastgoedportefeuille.

Intussen vertegenwoordigt het land zo’n 60 procent van de vastgoedportefeuille. Ook nu nog doet Van Geet er alles aan om zo goed mogelijk ingebed te geraken in de lokale cultuur en zo het vertrouwen te winnen van klanten en potentiële verkopers. ‘De laatste keer dat ik Jan zag, droeg hij een traditioneel Beiers jasje’, zegt een vastgoedondernemer. ‘Hij vertelde dat hij zich een Beiers accent had aangeleerd om vlot te kunnen onderhandelen met lokale bestuurders.’

Jan is iemand die het grotere plaatje nooit uit het oog verliest, vervolgt de vastgoedondernemer. ‘Als speler in logistiek vastgoed sluit je contracten met de meest uiteenlopende ondernemingen. Maar je moet verder kijken dan dat, en weten wie de hele productieketen domineert. Als je magazijnen aan een toeleverancier voor de autosector verhuurt, moet je goede relaties onderhouden met de fabrikant aan wie dat bedrijf levert. Als die grote autoproducent voor een nieuwe partner kiest, heb je als vastgoedgroep een goede startpositie. Door de jaren heen is Jan er supergoed in geslaagd dat soort relaties met die grote spelers te onderhouden. Kijk maar naar zijn banden met Amazon. Daar plukte hij ook mensen weg om ze op te nemen in zijn eigen team.’

Hoe overtuigd Van Geet en Van Malderen ook van hun project waren, ze slaagden er aanvankelijk niet in investeerders warm te maken voor VGP. ‘Dat bedrijf was in het begin een drama om te financieren’, zegt een ex-zakenbankier. ‘Niemand wilde toen met hen spreken, terwijl nu iedereen op hun deur klopt.’

Beursgang

De beursgang eind 2007 was allesbehalve een succes. Van Geet en Van Malderen moesten in extremis vrienden en familie inschakelen om de vastgoedgroep naar de beurs te krijgen. Uiteindelijk tekenden maar 731 beleggers in. Van Malderen, die na de verkoop van het familiebedrijf Ontex de luierfabrikant Drylock oprichtte, heeft intussen een deel van zijn investering verzilverd. Hij heeft nog 19 procent van de aandelen.

Terwijl sectorgenoten als WDP en Montea logistiek vastgoed ontwikkelen om daarna te verhuren, ziet het businessmodel van VGP er enigszins anders uit: wat wordt gebouwd, wordt ook verkocht. Analisten zien dat als iets risicovoller. Als de economie vertraagt, bestaat de kans dat de vraag naar terreinen stokt en er minder geld binnenstroomt om nieuwe terreinen te ontwikkelen.

Terwijl sectorgenoten als WDP en Montea logistiek vastgoed ontwikkelen om daarna te verhuren, ziet het businessmodel van VGP er enigszins anders uit: wat wordt gebouwd, wordt ook verkocht.

Om dat op te kunnen vangen ging Van Geet in zee met de Duitse verzekeringsreus Allianz, waarmee VGP al meerdere joint ventures heeft gesloten. Met de regelmaat van de klok verkoopt VGP afgewerkte projecten aan die joint ventures. Allianz verzekert zich zo van een stabiele stroom aan huurinkomsten uit die panden, terwijl VGP de controle er niet over verliest. Het geld dat de - gedeeltelijke - verkoop van zijn ontwikkelde terreinen oplevert, kan het bedrijf aanwenden om nieuwe projecten te financieren zonder meteen bij beleggers te moeten aankloppen.

‘Ik had die joint venture bedacht als een model om onze groei te bestendigen,’ zegt Van Geet daarover. ‘Nu zijn we er een paar trappen groter mee dan we hadden voorzien.’ Al wil de CEO niet gezegd hebben dat VGP zichzelf achterna holt. ‘Mijn verwachtingen zijn altijd groot’, lacht hij.

Spaanse rijschool

Investeerders en analisten omschrijven Van Geet als een goede communicator die vlot bereikbaar is om te praten over zijn bedrijf, als hij tenminste niet in het vliegtuig zit op weg naar de volgende afspraak. Wie op een breder gesprek rekent, is eraan voor de moeite. ‘Iedereen vraagt me voortdurend naar mijn opinie over van alles en nog wat. Maar ik heb geen kristallen bol’, klinkt het afgemeten.

Dat Van Geet erg op zijn privacy is gesteld, verklaart ook waarom iedereen die aan dit artikel meewerkte anoniem wilde blijven.

Iedereen vraagt me voortdurend naar mijn opinie over van alles en nog wat. Maar ik heb geen kristallen bol. Jan Van Geet CEO VGP

De VGP Foundation, de stichting die Van Geet twee jaar geleden met Van Malderen oprichtte, geeft wel een idee van zijn passies naast het vastgoed. Sinds 2019 reserveert VGP 2 procent van zijn nettowinst voor de stichting, die dat geld investeert in projecten tegen kinderarmoede, voor Europees cultureel erfgoed en voor biodiversiteit.

‘Dat laatste is iets waar we heel hard mee bezig zijn’, zegt Van Geet. ‘Het Duitse NABU, de op een na grootste natuurbehoudsorganisatie ter wereld, is een partner van onze stichting. Maar ook daarnaast is biodiversiteit belangrijk voor mij. Met mijn familie werk ik aan een project rond natuurbehoud in Afrika. We willen een concessie kopen om een natuurpark te ontwikkelen op een terrein dat anders als jachtgebied zou worden gebruikt.’