De zaterdag van wereldkampioen zeilen Emma Plasschaert

De zaterdag/sabato van tweevoudig wereldkampioene zeilen Emma Plasschaert: een trouwkleed scoren, anders lunchen en vervelende gedachten wegschrijven.

‘Ook een vrije zaterdag wil ik zo efficiënt mogelijk inplannen.’ In februari werd Emma Plas­schaert­ (28) voor de vierde keer ‘zeilster van het jaar’. Vorig jaar werd de Oostendse voor de tweede keer wereldkampioen in de ‘Laser Radial’-klasse en behaalde een vierde plaats op de Olympische Spelen.

‘Nu het wedstrijdseizoen achter de rug is, ga ik niet per se minder trainen. In oktober is er nog het WK in Houston (VS), in november het EK in het Franse Hyères. Van 6 juli tot 6 augustus ben ik in Marseille. Dat is de locatie én de periode waar in 2024 de Spelen plaatsvinden. Ik was er al meermaals, maar om een volledig beeld te krijgen van de verschillende weertypes, golven, temperaturen en de wind, moeten we er voldoende lang zijn. Het weer kan erg verschillen. Vergelijk het met de Belgische zomer.’ We, dat is in de eerste plaats haar eigen team. ‘Behalve ikzelf is dat mijn trainingspartner Eline Verstraelen en mijn coach Mark Littlejohn.’

Emma Plasschaert (28) Twee maal wereldkampioene zeilen

‘Laser Radial’-klasse

Bachelor industrieel ingenieur.

6.30 AM - ‘Ik ben een vroege vogel, zeker ‘s zomers. Door het ochtendlicht heen slapen kan ik niet. Maar ik blijf nog een halfuurtje liggen.’

8 AM - ‘De ijskast is leeg, merk ik. Gisteravond laat ben ik teruggekeerd van een trainingsstage in Italië. Op zondag zou ik naar de markt gaan, nu fiets ik naar de dichtstbijzijnde winkel. Ik ga graag efficiënt met mijn tijd om.’

8.45 AM - ‘Ontbijten doe ik in de ochtendzon op mijn terrasje, hier in Gentbrugge: vers fruit, yoghurt en havermout. En een koffietje van onze Rocket-espressomachine. Mijn vriend Matt is er niet. Hij maakt deel uit van het Australische zeilteam en reist rechtstreeks door naar Frankrijk.’

9.30 AM - ‘Ik pak mijn koffer uit en begin aan de was. Mijn knuffel reist met me mee sinds 2014. Licht bijgelovig als ik ben, gaan ook enkele geluksbrengers altijd mee, zoals de kleine ‘boxing kangaroo’ die ik kreeg van Matt.’

10.30 AM - ‘Ik ga door mijn post en onbeantwoorde mails van de voorbije tien dagen.’

‘Zonder mijn sporthorloge – met een hele rist functies – voel ik me naakt.’ Emma Plasschaert zeiler

12 PM - ‘Samen met mijn zussen Lise en Katrien heb ik in Gent een eerste afspraak bij Sikkema, voor de fitting van mijn trouwkleed. Matt en ik trouwen op 18 februari 2023.’

2 PM - ‘Tijd voor de lunch, samen met m’n zussen. Dat hoeft niet duur te zijn, maar we hebben wel graag iets ánders. Zoals een pokébowl of ramen, de ‘mimosa’s’ van Luv L’oeuf of het buffet in Amour, een zaak die staat voor sharing en anti-voedselverspilling. In Way, Labath of Or Coffee drink ik graag koffie met een toast erbij.’

Schermvullende weergave Emma Plasschaert heeft haar favoriete adresjes bijna allemaal in Gent: Luv L’oeuf (foto) of Amour voor de lunch. En Way, Labath of Or Coffee voor een goede koffie.

4 PM - ‘Recoverytijd, in de vorm van een ritje met de fiets, een wandeling of een zwemsessie. Na afloop kijk ik op mijn Garmin Fenix 5S: een stevig sporthorloge met veel functies. Zonder voel ik me naakt. Ik ben trouwens een echt buitenmens: behalve zeilen doe ik ook aan wakeboarden, surfen en windsurfen.’

6 PM – ‘Ik ga op bezoek bij Carolien, een vriendin uit de buurt. Ze heeft eten klaargemaakt, hoewel ik zelf ook graag kook. Ik maak er een missie van het lekker, gezond en met veel afwisseling te doen. Ik speel graag met Koreaanse en Japanse invloeden, maar ben ook een fan van Jamie Oliver. De meeste van zijn boeken staan hier.’

9.15 PM - ‘Ik vertrek vrij vroeg. Carolien is de vriendin van Tim Brys, de roeier, en voor hem is slaap even heilig als voor mezelf.’

Schermvullende weergave 'Ik ben een echt een buitenmens. Behalve zeilen ben ik ook fan van andere watersporten, zoals wakeboarden, surfen en windsurfen.’ ©Damon De Backer

9.30 PM - ‘Thuis drink ik nog een theetje, lees wat - recent was ik onder de indruk van ‘How to Avoid a Climate Disaster’ van Bill Gates - en schrijf enkele gedachten neer. Dat ritueel hou ik al een paar maanden aan. Het is een manier om vervelende gedachten uit mijn hoofd te krijgen, niet te piekeren en te malen. Hoe ik ermee begonnen ben? Mijn mental coach wil dat we het goede van elke training neerschrijven. En van een vriendin kreeg ik het boekje ‘Miracle Morning’ van Hal Elrod over vijf goede gewoonten: ochtendroutine verzorgen, bewegen, water drinken, wat lezen en schrijven.’