‘Het gewoel in mijn hoofd stopt nooit'

Frank Van Massenhove staat bekend als goedlachs, zelfs in zijn tegendraadsheid. Maar nu de topambtenaar zijn pensioen nadert, krijgt hij het moeilijk om zijn verbittering te verbijten. ‘Vroeger geloofde ik dat alles steeds beter werd. Nu twijfel ik.’

‘Bezeten door de glimlach’, staat op de rugleuning van zijn klapstoel, die een verleden heeft bij een lokale scoutsgroep. Toepasselijker kan niet. Een gesprek met Frank Van Massenhove (64) is als een handleiding door de wereld van de lach. Er is de minzame glimlach waarmee hij vraagt hoe het op de krant gaat. Er is de goedlachse manier waarop hij een kort praatje maakt met een buurtbewoner die nieuwsgierig komt kijken wat die vuurkorf bij zijn huis doet. En er is de warme bulderlach waarmee hij anekdotes van op de werkvloer opdist.

Die werkvloer is de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, waar Van Massenhove volgend jaar in april de deur achter zich dichttrekt. Hij wordt dan 65 en gaat met pensioen, hoewel hij dat woord niet in de mond wil nemen. ‘Het voelt alsof ik nog maar net ben afgestudeerd’, zegt hij met een lach die aantoont dat zijn energie nog even groot is als toen hij 16 jaar geleden de administratie binnenstapte met het plan om de stoffige overheidsdienst radicaal te moderniseren.

Frank Van Massenhove (64) is geboren in Zerkegem in West-Vlaanderen. Hij studeerde rechten in Gent. Tijdens zijn studies gaf hij samen met extreemlinkse rakkers gratis juridisch advies in de wetswinkel. Daar ontmoette hij Johan Vande Lanotte. Luc Van den Bossche trok enkele ‘wetswinkeliers’ in de sp.a-rangen. Van Massenhove werd kabinetschef van de Gentse burgemeester Frank Beke en van Frank Vandenbroucke. Sinds 2002 is hij voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. In 2007 werd hij verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar.

De muren tussen de kantoren gingen eruit, de prikklok werd afgeschaft, ambtenaren kregen plots de vrijheid om te werken waar en wanneer ze wilden, en Van Massenhove verscheen overal ten tonele als de pionier van een efficiënte en competitieve overheid, die zelfs als voorbeeld voor de privésector werd gezien.

We zitten rond het vuur op een klein grasveldje van Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen in Gent. Pal in het centrum, maar volledig afgesloten van de hectiek van de stad. ‘Dit is het oudste begijnhof van Gent, wellicht uit de 13de eeuw. Van de vier begijnhoven in de stad vind ik dit het mooiste’, zegt Van Massenhove. De topambtenaar woont er, samen met bekende buren als politica Vera Dua, gewezen astronaut Dirk Frimout en VRTpresentator Lieven Vandenhaute.

‘Ik ben verliefd op deze stad’, zegt Van Massenhove. ‘In feite ben ik geboren op mijn 18de, toen ik uit West-Vlaanderen naar Gent verhuisde. ‘Daarom zie ik er nog zo jong uit’, zeg ik altijd voor de grap. Ik voelde me hier meteen thuis. Gent is in de loop der tijden altijd al rebels geweest. Tot ver in de 19de eeuw was de grootste partij hier nog altijd orangistisch, terwijl heel België de Nederlanders de rug had toegekeerd. Het Gentse dialect is uniek, zelfs in vergelijking met de deelgemeentes. Dat komt door de industrie. De vettige è was nodig om boven de machines uit te kunnen komen, heb ik me laten vertellen.’

‘Voor ik naar hier verhuisde, dacht ik dat ik een gekke man was, letterlijk. In Zerkegem noemden ze me ‘toar’, het haar, omdat ik als enige van het dorp mijn haar liet groeien. Ik luisterde naar rockmuziek en ging als enige boerenzoon niet naar de vakschool. In Gent stelde iedereen me gerust: ‘Het is helemaal normaal dat je dromen en ambities als die van jou hebt.’’

‘Mijn moeder zei altijd dat Zerkegem bestond uit 1.203 zielen en mezelf, de enige afvallige. Op haar 84ste is ze nog steeds de leukste madam van het rusthuis: altijd goedgezind en positief. Veel mensen denken dat mijn optimisme een houding is. Maar kijk naar mijn mama, en je ziet dat het iets genetisch is.’

Mooi afscheid

De klok van de begijnhofkerk slaat acht keer. We gooien nog een blok op het vuur. Van Massenhove vertelt over de dood van zijn vader. ‘Hij is gestorven aan een hartaanval. Hij lag nog een paar dagen in coma. Maar ik heb toch afscheid kunnen nemen, omdat hij één keer wakker is geworden. Tom Boonen had toen net Parijs-Roubaix gewonnen, dat heb ik hem nog kunnen vertellen. Hij was er dolgelukkig mee. Dat was een mooi afscheid. Want met hem moest ik niet over de dingen des levens spreken. Arbeidersmensen deden dat niet, die toonden gewoon hoe ze in het leven stonden.’

Om problemen op te lossen moet je niet terugvallen op de grote ideologieën. Dan kan je evengoed de ingewanden van duiven gaan bestuderen.

Van Massenhove is enig kind, en dat is geen toeval. ‘In onze straat woonden bijna uitsluitend gezinnen met één kind. Uit armoede. Dat blijkt ook uit de statistieken: mensen die goed verdienen, hebben meer kinderen. En toch daalt het geboortecijfer, ook al zitten we in een periode van economische groei. Ik maak me daar zorgen over. Om onze sociale zekerheid in stand te houden heb je gemiddeld iets meer dan twee kinderen per gezin nodig.’

Van Massenhove maakt zich druk als hij over het gebrek aan visie in de sociale zekerheid begint. ‘Net als in de jaren veertig zouden we het systeem radicaal moeten herdenken’, zegt hij. ‘Kijk naar de kinderbijslag. Hebben we de regionalisering aangewend om kinderarmoede terug te dringen? Nee, want ze stijgt nog altijd. Je moet zelfs een stap verder denken en de vraag durven te stellen of kindergeld nog wel een rol te spelen heeft als sociale bescherming. Want kinderen maken je niet langer arm. De focus zou nu moeten liggen op mensen die geboren worden met zo weinig talent dat ze nooit aan de bak zullen komen in de informatiemaatschappij.’

De spraakwaterval valt stil. Van Massenhove beseft dat hij er nogal eigenzinnige ideeën op na houdt. Plots klinkt verbittering in de stem. ‘Ik wil niet in details treden, maar ik voel me steeds meer het slachtoffer van een niet-bewuste sabotagepoging, omdat politici denken dat ze onfeilbaar zijn en alles beter weten. Ik dacht al die jaren dat onze goede resultaten een waarborg waren om met rust gelaten te worden. Maar met staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD, red.) is de samenwerking alleen moeilijker geworden.’

In die details treedt hij toch. Er volgt een technische uitleg over het samenvoegen van inspectiediensten, wat tot een escalerend conflict leidde. ‘Als je je woede op mij wil koelen, doe gerust. Ik ben toch weg op 1 april. Maar als het ten koste van mijn mensen gaat, laat ik dat niet passeren.’

De recente ruzie is maar het topje van de ijsberg, zegt Van Massenhove. ‘De lineaire besparingen zijn dodelijk voor veel administraties. De redenering luidt: je moet vermageren, dus zagen we je been af. De staatshervorming is een totale ramp voor de sociale voorzieningen. Op voorhand hadden ze me gevraagd wat de beste oplossing was voor de gehandicaptenzorg. Ik antwoordde: ‘Het systeem zit fout in elkaar.’ Nu betalen we die mensen als ze gehandicapt zijn. Maar dat is het laatste wat je moet doen: eerst moet je zorgen voor woningen en werk. En die bevoegdheden zitten in Vlaanderen. Dus vroeg ik om alles over te hevelen.’

‘Slechts bepaalde beleidsdomeinen overzetten, zoals nu gebeurt, is dramatisch. Het is veel duurder en het is een ramp voor de burger. Ik word woedend van partijpolitieke spelletjes op de kap van de mensen. Terwijl het aantal gehandicapten met 20 procent groeit. Gewoon door de vergrijzing, omdat steeds meer mensen afhankelijk worden en hulp nodig hebben.’

Van Massenhove stond altijd bekend als een eeuwige optimist. En net nu, vlak voor zijn pensioen, komt de bitterheid bovendrijven. ‘Dat is zo, ja. Er zijn de jongste tijd zo veel verschrikkelijke dingen gebeurd. Ik had nooit een brexit verwacht, ik had nooit gedacht dat iemand als Donald Trump zou worden verkozen. Voordien heb ik altijd het idee gehad dat het steeds beter ging met de wereld. De Muur viel, homo’s konden trouwen, euthanasie en abortus werden legaal, de economie draaide steeds beter, de technologie maakte de relaties op het werk en tussen mensen makkelijker. Het kantelpunt kwam met de aanslag op Charlie Hebdo: dat was bijna even erg als zouden ze mijn papa hebben vermoord. Het was een aanslag op de geest waarin ik altijd had geleefd: dat je met alles moet kunnen lachen, en dat je altijd kritisch moet zijn.’

Zit er nog een socialist in u?

Van Massenhove: ‘Als je een socialist definieert als iemand die niet goed tegen onrecht kan, dan zit die er wel nog in, ja. Maar ik geloof niet dat die waarde een exclusieve eigenschap van het socialisme is. En ik zie geen heil in de huidige analyses van de socialisten, net zomin als ik in de oplossing van de liberalen geloof. De eenzijdige blik van de ideologie werkt gewoon niet meer.’

Maar tonen de groeiende politieke spanningen in de wereld net niet dat de ideologie terug is?

Van Massenhove: ‘Ik heb niet gezegd dat je er geen stemmen mee kan winnen. Maar om problemen op te lossen moet je niet terugvallen op de grote ideologieën. Dan kan je evengoed de ingewanden van duiven gaan bestuderen. Als je de wereld nog op een 19de-eeuwse manier wil bekijken om oplossingen te vinden voor de 21ste eeuw, ben je idioot bezig. Van alle goede beslissingen die de jongste jaren zijn genomen, kan je niet zeggen dat ze links of rechts waren.’

‘Het totale gebrek aan visie bij onze politici is rampzalig. Ze worden gemaakt door de media en leggen zich daar zomaar bij neer. Bij mij is dat besef gekomen toen ik Johan Vande Lanotte en Yves Leterme op televisie zag met een nepbaard aan. Kan je je voorstellen dat een staatsman als Gaston Eyskens dat ooit zou hebben gedaan? Ik zie op dit moment geen enkele politicus die een onderscheid durft te maken tussen wat echt belangrijk is en wat niet. Iedereen loopt de kiezer en de waan van de dag achterna. En jonge mensen met veel visie hebben geen zin meer om in dat circus mee te gaan spelen.’

Is dat geen defaitisme van een oude man die vond dat vroeger alles beter was?

Van Massenhove: ‘Ergens heb je gelijk. Ik spreek er de jongste tijd ook steeds minder over, omdat ik vind dat mijn generatie stilaan moet beginnen te zwijgen. Ook wij hebben veel verknoeid. Ik voel dat daar bij jonge mensen een gevoel van kille woede over leeft. We hebben onze planeet naar de knoppen geholpen. We hadden vroeger een oplossing voor de pensioenen mogen bedenken. We hebben nagelaten het onderwijs aan te passen aan de wereld die op ons afkomt. En we slagen er niet in genoeg voor onze grootouders te zorgen, die we wegstoppen in aftandse rusthuizen met te weinig personeel.’

‘Het enige wat we nog kunnen doen, is advies geven vanuit een nederige positie. Is het je niet opgevallen dat ik in dit gesprek weinig met de grote oplossingen kom aandraven? Dat was tien jaar geleden wel anders geweest.’ Dus zelfs Frank Van Massenhove heeft leren zwijgen? ‘Dat zal mijn vrouw niet beamen’, lacht hij.

De nacht valt. Een buurvrouw laat haar hond uit. Van Massenhove maakt een praatje. De verbittering lijkt snel verbeten. Ook schrijven helpt daarbij, zegt de topambtenaar. Hij doet dat onder meer in columns voor De Tijd. ‘Net als bij wandelen doet het je anders naar de wereld kijken. Als ik in de file sta, kijk ik rond, zie ik iemand iets raars doen en heb ik plots een idee. In tegenstelling tot vroeger zoek ik het niet langer in extreme dingen.’

Alles waar ik mee bezig ben geweest, is doordrenkt met humor. Ook met jezelf moet je kunnen blijven lachen.

U blijft wel verslaafd aan verandering, zegt u. Maar zijn de radicale ideeën waarmee u het mooie weer maakte in de administratie, zoals open landschapskantoren en thuiswerken, intussen geen gemeengoed, of zelfs achterhaald? Anders geformuleerd: stelt u zichzelf nog genoeg in vraag?

Van Massenhove: (kordaat) ‘Nog meer dan vroeger zelfs. Neem de landschapskantoren: daar ben ik intussen zelf ook tegen, omdat er te veel lawaai en afleiding heerst. Vroeger dacht ik dat dat niet zo’n probleem was. Om je te concentreren werk je thuis en op het werk kom je om te vergaderen, was de redenering. Maar ik heb ontdekt dat er ook mensen naar kantoor komen omdat het bij hen thuis niet stil is. En vaak zijn dat de mensen die het minst verdienen. Ik kan me hier een huis in dit muisstille begijnhof veroorloven, maar mijn chauffeur of een lagere bediende misschien niet, hè. Daarom hebben we enorm geïnvesteerd in stilte op kantoor.’

Blijven ook uw ideeën over leiderschap evolueren?

Van Massenhove: ‘Ik stap uit alles waarin ik geen meerwaarde zie. En dat is zeer veel. Ik ga bijna niet meer naar operationele vergaderingen. Formeel ben ik wellicht de meest afwezige manager ooit. Waarom zou één hoofd slimmer zijn dan honderden anderen? Ik geloof niet in innovatie als ze niet wordt gedragen door mensen. Daarom ben ik meestal niet nodig. En mijn medewerkers durven beslissingen te nemen omdat ze zich veilig genoeg voelen. Omdat ze weten dat ik de verantwoordelijkheid neem als er iets fout loopt. Dat ik hen indien nodig zal beschermen tegen politici. Wat jammer genoeg steeds meer nodig is.’

‘Veel vergaderingen zijn bloedeloos. Vaak gaat het niet over de inhoud, maar over ego’s. Mensen zijn vooral bang om status te verliezen. Ik maak tegenwoordig minder vrienden dan vroeger, omdat ik op zo’n vergadering rechtuit durf te zeggen: ‘Maar mens, waar heb jij het eigenlijk over?’’

Houdt u daarom meestal persoonlijke gesprekken met uw medewerkers?

Van Massenhove: ‘Een van de belangrijkste taken van een leider is waanzinnige vragen blijven stellen. En waarom doe je dit? En waarom kan het niet op een andere manier? Je moet uit je tunnelvisie kunnen geraken. Want de vraag die je stelt, is vaak niet de juiste vraag. Als je dieper graaft, kom je bijvoorbeeld uit bij een probleem in de cultuur van de organisatie.’

Als u zo voor verandering predikt, is het dan niet vreemd dat u al 16 jaar op dezelfde stoel zit?

Van Massenhove: ‘Dat is een verkeerde aanname. Het is niet omdat je dezelfde functie hebt, dat je ook hetzelfde blijft doen. Toen ik bij de FOD Sociale Zekerheid begon, kwam ik in een van de slechtste organisaties van het westelijk halfrond terecht. Ik moest me totaal anders gedragen dan aan het hoofd van een machine die goed loopt. Maar het klopt wel dat ik vier jaar geleden had moeten stoppen. De jongste tijd is die evolutie er niet geweest.’

Vijf jaar geleden werd u aangekondigd als nieuwe topman van de NMBS, maar door gezondheidsproblemen ging dat niet door. Hebt u daar spijt van?

Van Massenhove: ‘Ik ga mijn leven niet verknoeien door daarover te blijven denken. Trouwens, heb je het afscheidsinterview met Jo Cornu gelezen? Dat was mijn interview ook geweest: vol frustratie over het gebrek aan vrijheid om echt dingen te kunnen veranderen. Het is trouwens niet zeker dat ik het echt zou hebben gedaan. Ik wilde eerst zeker weten dat ik het zou kunnen aanpakken zoals Johnny Thijs bij Bpost: met een externe investeerder, en zonder inmenging van de regering, zodat je de vrijheid hebt om pakweg de prijs van de tickets te bepalen.’

Er is toen veel gespeculeerd over de gezondheidsproblemen die u deden afhaken. Had dat met de stress van de job te maken?

Van Massenhove: ‘Ik verloor toen een kilo per dag. Er werd toen even gedacht aan kanker. Die krijg je niet van de stress. Uiteindelijk bleek het een heel uitzonderlijk probleem met de darmflora te zijn. Maar op dat moment dacht ik dat ik nog maar een jaar te leven had.’

Hebt u het gevoel dat u meer had kunnen bereiken in uw carrière? U suggereerde zelf enkele keren dat u CEO van de VRT had willen worden.

Van Massenhove: ‘Dat klopt. Bij de VRT vind je het tienvoudige aan talent dan in een overheidsadministratie. Als je dat kan mobiliseren en je gooit die ongelooflijke hiërarchie buiten, kan je ongelooflijke dingen bereiken. Voor zo’n job heb je maturiteit nodig. Je kan dat niet op je 35ste, want dan is je ego veel te groot. En intussen heeft de organisatie met Paul Lembrechts iemand aan het roer die dat op de juiste manier aanpakt, is mijn indruk.’

Wat gaat u doen als u volgend jaar met pensioen bent?

Van Massenhove: (kordaat) ‘Ik ga niet met pensioen.’

Hij heeft al plannen, zegt hij. Maar hij wil er weinig over kwijt, ook niet na enig aandringen. ‘Ik word vaak gevraagd voor advies in het buitenland. Wellicht wordt het iets in die richting. Dan hoef ik hier meteen ook niet te zijn in de winter. Ik haat die grijze kilte hier.’

Ooit beloofde u persoonlijk aan de legendarische Franse verzetsheld Stéphane Hessel dat u uw hele leven zou blijven vechten voor rechtvaardigheid. Zult u die belofte nakomen?

Van Massenhove: ‘Ik ga veel vrijer zijn in wat ik zeg. Nu censureer ik mezelf heel vaak. Ook al vragen mensen zich af hoe ik kan blijven zitten op mijn post met alle openlijke kritiek die ik al heb gegeven op de politiek. Ik heb meer dan 49 ministers en staatssecretarissen overleefd. Maar dat is het net: mensen die plat op de vloer gaan liggen als de minister binnenkomt, zijn al lang verdwenen. Omdat je pas respect krijgt als je recht blijft staan.’

Als we Van Massenhove vragen of hij de job straks zal missen, aarzelt hij geen seconde. ‘De mensen wel, de status niet.’

Omdat muziek zo belangrijk is in zijn leven, heeft hij al een liedje in gedachten dat de soundtrack van zijn laatste werkdag moet worden. ‘Ik denk veel na over dat soort zaken. Ik heb ook al een tekst voor het moment dat ik kom te gaan. Mijn vriendin Anneke weet waar ze die kan vinden, maar ook zij weet niet welke het is. Maar je mag ervan op aan dat het zeker niet treurig is. Alles waar ik mee bezig ben geweest, is doordrenkt met humor. En verandering in je leven verwerk je best ook met humor. Je moet met jezelf kunnen blijven lachen.’

Vroeger had ik een waanzinnig ego. Tussen mijn 30ste en 39ste was ik iemand die ik nu niet meer zou willen tegenkomen.

In een interview zei u ooit niet bang te zijn voor de dood. Bent u daar sinds uw ziekte op teruggekomen?

Van Massenhove: ‘Ik had altijd tegen mijn vrienden gezegd dat ik klaar was om te sterven. Toen ik ziek was, besefte ik dat ik al jaren aan het liegen was. Die drie weken waren totale chaos, met veel onzekerheid en paniek.’

‘Er kwam geen zinnig idee meer in me op, terwijl ik al zoveel dood in mijn leven gezien had. Omdat ik vroeger actief was in een vereniging die opkwam voor de rechten van holebi’s, stond ik eind jaren tachtig bijna elke zaterdag op een crematie van iemand die overleden was aan aids. Onlangs nog ben ik goede vrienden als Koen Raes en Brice De Ruyver verloren. Nu besef ik: je bent er nooit klaar voor.’

‘En toch: als ik morgen doodval, mag niemand zeggen dat het jammer is. Anneke is altijd kwaad als ik dat zeg, maar het klopt wel: ik heb zoveel leuke en interessante dingen beleefd in mijn leven en kende bijna geen tegenslagen. De meeste mensen hebben vier levens nodig om het geluk te beleven dat ik gekend heb.’

Hebt u spijt heeft van sommige zaken in uw leven?

Van Massenhove: (heel snel) ‘Nee.’

Ook niet van het feit dat u zich liet steriliseren omdat u geen kinderen wilde ‘in een wereld die er zo slecht aan toe was’?

Van Massenhove: ‘Ik geef toe: dat was een foute beslissing. Maar ze was iets typisch voor de mentaliteit van onze generatie. De doem was enorm: Reagan kwam eraan en iedereen was ervan overtuigd dat er een derde wereldoorlog op komst was.’

Klinken vandaag geen soortgelijke doemberichten nu Trump de wereld opnieuw dreigt te verdelen?

Van Massenhove: (lacht) ‘Misschien wel, ja. Maar schrijf het alsjeblief in je stuk: ‘Jongeren, doe niet zoiets stoms als ik. Ik zeg altijd dat we gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw moeten hebben om onze sociale zekerheid te kunnen blijven betalen. En hoeveel heeft Van Massenhove er? Nul, hé!’

Wat was de zwaarste periode in uw leven?

Van Massenhove: ‘De breuk met mijn eerste vrouw. Ik heb toen twee mensen belogen en valse hoop gegeven: mijn vrouw en mijn minnares. Uiteindelijk heb ik met beiden gebroken. Toen wilde ik van de aarde verdwijnen. Vrienden hebben toen wekenlang rond mijn bed gestaan om me te beschermen tegen zelfmoord.’

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom het zo is gelopen?

Van Massenhove: ‘Natuurlijk, het was pure hybris. Ik vond het ongelooflijk dat een mooie, veel jongere vrouw verliefd op me werd. Ik heb mezelf nooit een adonis gevonden - nog altijd niet, trouwens - dus begon ik daardoor te zweven. Nu vind ik het onbegrijpelijk. Het is zo anti-Frank.’

Veel vergaderingen zijn bloedeloos. Vaak gaat het niet over de inhoud, maar over ego’s. Mensen zijn vooral bang om status te verliezen.

Of hij een groot ego heeft, vragen we terwijl we een laatste blok op het vuur gooien. ‘Vroeger had ik een waanzinnig ego. Tussen mijn 30ste en 39ste was ik iemand die ik nu niet meer zou willen tegenkomen. Ik was een enorme betweter. Als iets werd beslist waar ik het niet mee eens was, voelde ik me gekrenkt en werd ik woedend. Nu weet ik dat ik even moet nadenken en niet mag ingaan op de reactie van mijn reptielenbrein. De jongste tien jaar begint me dat wat te lukken. Als ik nu kwaad word, is het om het onrecht dat anderen wordt aangedaan, en niet omdat ik persoonlijk word geraakt.’

Eigenlijk ben ik een heel onrustige persoon, zegt hij. ‘Dat zie je zelfs nu aan mijn lichaamstaal. Ik zit altijd heel onrustig op een stoel. Stappen en muziek helpen me. En gelukkig ben ik een goede slaper. Maar het gewoel in mijn hoofd stopt nooit. Dat is een verschrikking. Op mijn 14de vroeg ik al aan mijn papa: ‘Kan je dat ooit afzetten?’ Ik ging eronder gebukt. Ik wilde rust en vond die niet.’

Is onrust vaak ook niet een drijvende kracht om zaken te veranderen?

Van Massenhove: ‘Jawel. In die zin heeft die onrust me ook ongelooflijk gelukkig gemaakt. Ze lag aan de basis van mijn drang naar innovatie. Maar als persoon is het enorm belastend. Ik verlang constant naar een momentje met een zondagochtendgevoel, maar vind dat bijna nooit. Ik word wakker, stap naar de lavabo en begin te denken. Bij momenten maakt me dat soms moedeloos. Het enige wat helpt, is het gezelschap van anderen. Zij kunnen dat gevoel weghalen.’

Het vuurt dooft uit, Van Massenhove valt stil. En dan volgt toch weer die kwinkslag. ‘Weet je wat het grootste probleem met die onrust is? Je wordt er dik van. Als ik denk, zit ik te veel. Kijk: er moet zeker 10 kilo af. Schrijf dat maar in je stuk, dan word ik er elke dag aan herinnerd.’