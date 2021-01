Snifferen boven de Noordzee: De jacht op vuile oceaanreuzen

De internationale strijd tegen luchtvervuiling door schepen wordt opgevoerd. Met in de hoofdrol een klein Belgisch vliegtuig uit 1976, uitgerust met sniffertechnologie. Een duik door de rookpluimen van schepen in de Noordzee.

Ward Van Roy, in rood droogpak, wandelt een akelig lege vertrekhal in de luchthaven van Oostende binnen. Hij is vanochtend van Antwerpen naar hier gevlogen met een Britten Norman Islander, een klein tweemotorig vliegtuig uit 1976. Straks vertrekt hij met hetzelfde toestel voor een tocht over de Noordzee. ‘Hopelijk word je niet snel duizelig. Er staat een stevige wind, en dat geeft nogal schokken.’

Het vliegtuig belandde jaren geleden als afdankertje van het leger bij de wetenschappelijke dienst BMM - voluit Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee. Het militaire kaki werd overschilderd met enigszins vrolijk rood en wit en het toestel werd uitgerust met hightech meetapparatuur.

In 2016 kreeg het een gesofisticeerde sniffersensor aan boord, en nu is het het enige vliegtuig ter wereld dat de uitstoot van een varend schip kan analyseren door simpelweg door de rookpluim te vliegen. Een cruciaal wapen in de strijd tegen luchtvervuiling door de scheepvaart.

Voor een goede meting moeten we de rookpluim in een hoek van 90 graden aanvliegen. Ward Van Roy Bio-ingenieur

Van Roy, bio-ingenieur en officieel aan de slag bij het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, werkte het systeem mee uit. De voorbije jaren reisde hij van Canada tot China om presentaties te geven over het systeem. ‘Naarmate de regels verder worden aangescherpt en naar betere controles wordt gezocht, groeit de interesse’, zegt hij.

De wind trekt aan als we de deur richting tarmac openduwen. Hij kijkt de lucht in. ‘Het is limiet.’ De windzakken staan strak. ‘Bij windsnelheden van meer dan 30 knopen heeft snifferen niet veel zin, omdat de rookpluimen te veel uiteenwaaien. Maar we zullen zien.’

De jongste jaren is de vervuilingsproblematiek door de scheepvaart nadrukkelijker op de internationale agenda gekomen. Qua CO2 is de uitstoot per ton vervoerde vracht misschien peanuts - en dus schijnbaar schoon - in vergelijking met transport op de weg. Maar door de gigantische volumes zijn de absolute cijfers problematisch. Van de wereldwijde CO2-uitstoot komt 3 procent door scheepvaart. En voor de uiterst schadelijke zwavel- en stikstofemissies is er al helemaal een probleem: daar tekent de scheepvaart voor respectievelijk 13 en 14 procent van de uitstoot.

Omdat het om een internationale business gaat, is aandacht hebben voor het probleem natuurlijk één ding. Het effectief aanpakken is iets anders. Veranderingen gaan traag, regels opstellen is complex en de handhaving is niet altijd makkelijk te organiseren. ‘Maar daar kunnen wij onze rol in spelen’, zegt Van Roy.

De hele strook van de Noordzee tot de Baltische Zee is alvast omgedoopt tot een lage-emissiezone voor zwavel en stikstof, wat erop neerkomt dat zware olie gebannen wordt. En in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is afgesproken de uitstoot van de scheepvaart tegen 2030 met 40 procent terug te dringen, en tegen 2050 met 70 procent. België pleit er zelfs voor tegen 2030 naar een vermindering met 55 procent te gaan, en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Dit vliegtuig ruikt vervuiling

Survivalpakket

Het vliegtuig staat op zijn vaste plek achteraan. Ter hoogte van de neus hangt een stekkerdoos die verbonden is met een verlengsnoer. Niet om het vliegtuig op te laden, wel om de sniffersensoren aan de praat te houden als het toestel stilstaat. ‘Bij de start van de dag moeten we ze kalibreren om precieze meetresultaten te krijgen. Dat is best wat werk. Als ze uitvallen, moeten we dat helemaal opnieuw doen. Dat willen we vermijden. En ze hebben maar een autonomie van twintig minuten.’

De sniffer blijkt een aluminium box achter de stoel van de piloot. Onderaan steekt een buisje uit de romp van het toestel. ‘De sensor is van Zweedse makelij’, zegt Van Roy. ‘Ons toestel heeft serienummer twee en ik denk niet dat er meer bestaan. Nummer één is het prototype, dat nog in Zweden staat. We hebben het toestel zelf nog verder ontwikkeld, met alle apparatuur errond.’

Met een extra beveiligingsjas (in het survivalpakket voor de neergestorte inzittende als belangrijkste item: een mes) neemt hij plaats achter een stevig uitgebouwde computerpost, achteraan in het vliegtuig. Eén scherm toont een zeekaart waarop de schepen automatisch geïdentificeerd worden. Van Roy is de operator van het systeem en hij instrueert de piloten naar welke schepen ze moeten vliegen.

1000 De snifferbrigade vliegt twee à drie dagen per week uit en controleert in één sessie dertig tot veertig schepen. In een jaar zijn dat er zo’n duizend.

Het toestel stijgt bokkend op. We passeren langs de windmolenparken en de ankerzone waar schepen liggen te wachten om de Schelde op te varen. België mag dan maar 67 kilometer kuststrook hebben, dit is zowat het drukste stuk zee ter wereld. Dagelijks passeren hier zo’n 400 schepen, waarvan een deel ook nog richting de haven van Antwerpen reist. ‘Als die veel schadelijke stoffen uitstoten, heeft dat een directe impact op ons’, zegt Van Roy.

Hij tikt op het scherm. ‘Een rookpluim op vijf uur. Een containerschip van 400 meter.’ Het toestel zwenkt. Voor een goede meting moet de rookpluim niet recht aangevlogen worden, maar in een hoek van ongeveer 90 graden. ‘Voor zulke manoeuvres is dit toestel ideaal. We kunnen vertragen tot 50 kilometer per uur en tot een hoogte van amper 30 meter boven water vliegen. Maar je moet er wel tegenkunnen’ Hij grijnst. De eerste meting lukt niet. Bij de volgende is het prijs. Van Roy voert berekeningen uit op zijn laptop en knikt. ‘Ze zitten binnen de marge.’

Het sniffervliegtuig begon in 2016 met zijn controlevluchten. Eerst enkel voor zwaveluitstoot, maar sinds een maand ook voor stikstofuitstoot, waarvoor sinds 1 januari 2021 strengere internationale normen gelden. ‘We zijn de enigen die dat op dit moment kunnen’, zegt Van Roy.

Voor zwavelmetingen hebben we dan wel het enige sniffervliegtuig, er zijn andere landen die ook nog andere technologieën gebruiken: Frankrijk zet drones in, Nederland heeft in de haven van Rotterdam snuffelpalen en doet nu zelfs onderzoek naar controles via satellietbeelden. Maar voor stikstof zijn die alternatieven er niet. ‘Het is complexer om te meten’, zegt Van Roy. ‘De uitstoot hangt niet alleen af van de brandstof, maar ook van de manier waarop een schip vaart en hoe oud het is. Met die variabelen moet je rekening houden.’

Daardoor is de handhaving van de regels vooralsnog een papieren kwestie, via de nodige certificaten. ‘Maar met onze technologie kunnen die controles dus wel. We hebben vorig jaar de nodige tests gedaan. Met succes. Nu is het vooral de bedoeling meer inzicht te krijgen in de reële situatie op zee, de metingen te verfijnen en zo beter te controleren. We hebben trouwens vorige week de eerste overtreder gevat. Een schip op weg naar de VS.’

Zwavel, stikstof en CO2

De aandacht voor luchtvervuiling door scheepvaart is de jongste jaren enorm toegenomen. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke stoffen vrij. Het gaat in hoofdzaak om zwaveloxide (SOx), stikstofoxide (NOx), fijnstof (PM) en koolstofdioxide (CO2).



Zwavel en stikstof vervuilen de lucht, verzuren het water en zijn slecht voor onze gezondheid. Ze veroorzaken onder meer ademhalingsproblemen. Zwavel leidt mee tot zure regen, die behalve het milieu ook gebouwen aantast.



CO2 is als broeikasgas de belangrijkste oorzaak voor de opwarming van de aarde. Roet of zwarte koolstof, een subcategorie van fijnstof, is na CO2 de tweede oorzaak voor de klimaatverandering. Fijnstof leidt ook tot gezondheidsproblemen.



Om de uitstoot ten gronde aan te pakken zijn alternatieven nodig voor de zware stookolie waarop schepen varen. In eerste instantie wordt gekeken naar lichtere varianten als diesel of lng (vloeibaar aardgas). Waterstof is ook een denkspoor, al is er op dit moment nog niet echt een realistische milieuvriendelijke oplossing.

Wasmachines

De snifferbrigade vliegt twee à drie dagen per week uit - ‘een budgetkwestie’ - en controleert in één sessie dertig tot veertig schepen. ‘In een jaar zijn dat er zo’n duizend’, zegt Van Roy. ‘Dat is nog maar 2 procent van alle schepen die hier passeren, maar wel tien keer meer dan de haveninspectie aan wal. Die doet al snel een halve dag over een controle van één schip. Het belangrijkste is dus dat we de capaciteit opdrijven.’

Toch zijn er kanttekeningen te maken. Allereerst volstaan de luchtmetingen niet om een schip in overtreding aan te pakken. Dat kan pas als de haveninspectie de overtreding effectief aan boord vaststelt via een staalname van de brandstof. Als dat gebeurt, kan een administratieve boete volgen, van enkele tienduizenden euro’s tot 1 miljoen euro. En in geval van verzwarende omstandigheden zelfs 2 miljoen. Maar zover komt het niet zo makkelijk.

‘Het is goed dat de luchtcontroles ons helpen gerichter te werken’, zegt Hans Naert, inspecteur in de haven van Antwerpen. ‘Maar effectief kwaad opzet vaststellen is iets anders.’ Met zijn Renault Modus neemt hij ons de dag na de sniffervlucht mee naar de haven.

‘Sommige schepen hebben twee soorten brandstof aan boord, diesel waarmee ze in de lage-emissiezone varen hier aan de Noordzee en zwaardere brandstof voor daarbuiten, waar minder strenge normen gelden. Maar voor een schip van 400 meter, met een hoofdmotor van meer dan 56.000 kilowatt en vier hulpmotoren van elk nog eens 4.800 kilowatt - dat is telkens het vermogen van twee treinstellen - duurt het makkelijk uren voor een brandstofwissel helemaal weggespoeld is. Misschien hebben ze die wissel net wat te laat ingezet, omwille van economisch gewin of om technische redenen, maar dat is aan land moeilijk hard te maken.’

Als we op het eerste containerschip komen dat hij wil controleren, duikt een tweede kwestie op. Als hij de documenten opvraagt, blijkt het schip een scrubber aan boord te hebben. ‘Dat zijn wasinstallaties waarmee schepen aan boord hun uitlaatgassen wassen’, legt hij uit. ‘Zo kunnen ze nog altijd varen met zware stookolie, ook in deze lage-emissiezone, maar wij kunnen ze dus geen overtreding aanwrijven.’ In de strijd tegen vervuilende scheepvaart zijn de scrubbers een heikele kwestie. Ze zijn zeer effectief om de uitstoot in de lucht vrijwel volledig te reduceren, maar vaak wordt het vuile waswater gewoon in zee geloosd en dat leidt tot verzuring.

‘Er zijn nog weinig regels’, zegt Naert. ‘In Antwerpen mogen ze dat waswater niet lozen, maar in Rotterdam kan het wel. En in grote delen van de Noordzee ook.’ Het risico bestaat dus dat de vervuilingsproblematiek gewoon verschuift. ‘We zien die scrubbers trouwens steeds meer opduiken. Ze zijn duur, maar zolang het economisch rendeert om met goedkopere zware olie te varen, zullen er overschakelen. En wie controleert ze op volle zee?’

Toch is Naert ervan overtuigd dat de opgevoerde strijd loont. ‘We zien jaar na jaar het aantal pv’s dalen, terwijl de controles toenemen.’ Hij loopt de trapladder op van de MOL Truth, het tweede schip dat hij die ochtend inspecteert. Boven onze hoofden vliegen de containers van en naar het dek. Een bemanningslid maakt zich druk over het schikken van lading. ‘Ik flip op al die berichten over het verlies aan containers op zee’, schreeuwt hij aan de telefoon. Naert regelt de administratie en tapt naast de hoofdmotor een staal brandstof af. Anderhalf uur later staan we buiten. ‘Zuivere diesel, dat zie je meteen. Alles is hier in orde.’

Hogere pakkans

De statistieken tonen aan dat de overtredingen de voorbije vier jaar zijn gedaald van 10 tot 2 procent op het totale aantal controles. ‘Het helpt dat we nu vanuit België automatisch al onze informatie delen met de andere Europese inspectiediensten. Zo kan iedereen te allen tijde zien welk schip al gecontroleerd is en wat is vastgesteld’, zegt Naert als hij terug naar kantoor rijdt. ‘De pakkans is verhoogd. Dat dringt door in de sector.’

En die pakkans moet nog omhoog. Samen met het Belgisch instituut voor Ruimte Aëronomie (BIRA) wordt 485.000 euro geïnvesteerd in het ontwikkelen van een sensor die op windmolens op zee kan worden geplaatst. Die moet de schepen die op weg zijn naar de Belgische havens bijkomend controleren.

Van Roy is ondertussen bezig met de volgende stap in de milieucontroles. ‘Dit jaar nog beginnen we met het sniffervliegtuig met controles op roet. Daar zijn nog geen regels over, maar de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wil daar werk van maken. Roet is ontzettend slecht voor de gezondheid, maar is ook een belangrijke factor in de opwarming van de aarde, vooral in het Noordpoolgebied. Roetdeeltjes maken het ijs ‘vuiler’, waardoor het minder licht weerkaatst en sneller opwarmt.’ De data die het vliegtuig met zijn metingen verzamelt, moeten in kaart brengen hoe groot het probleem is en moeten de basis leggen voor de nieuwe regelgeving.

Op de terugweg naar de luchthaven van Oostende detecteert Van Roy nog een olievlek. ‘We zouden vanmiddag nog snifferen aan de haven van Rotterdam in opdracht van de Nederlanders. Maar met die wind zal het niet lukken. Misschien kunnen we dan de oorsprong van dat lek achterhalen. Zulke controles doen we ook.’