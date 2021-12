Filosoof John Vervaeke: 'Politiek is religieus geworden, dat is extreem gevaarlijk’

We zijn in het Westen ons gevoel voor zingeving kwijt, meent de Canadese filosoof John Vervaeke. En dat is de voedingsbodem voor de vele crisissen die we maar niet bezworen krijgen. ‘Politiek is religieus geworden, dat is extreem gevaarlijk.’

Antivaxers. Radicalisering. Een epidemie aan mentale problemen waarbij mensen sociaal en professioneel afhaken. Het westerse systeem lijkt in een identiteitscrisis beland waarop we geen vat krijgen. ‘Er is de klimaatcrisis, het energieprobleem, extremisme, sociale ongelijkheid, noem maar op’, zegt John Vervaeke. ‘We kennen de problemen en de feiten. We weten dat we ze moeten aanpakken. En toch slagen we er niet in te doen wat nodig is. Dat toont hoezeer we vastzitten.’

Vervaeke is een Canadese filosoof die zich als professor aan de universiteit van Toronto heeft gespecialiseerd in de cognitieve wetenschappen, de relatief jonge discipline die onderzoekt hoe onze geest werkt en hoe die ons gedrag stuurt. Zijn naam klinkt Vlaams en is dat ook: zijn grootouders migreerden van Vlaanderen naar Canada. ‘Veel kan ik er niet over zeggen, mijn vader en mijn grootouders zijn dood. Die deur is dus dicht.’ Een poging om zijn eigen naam op z’n Vlaams uit te spreken strandt in een Canadese r en e.

Voor mij zitten de VS in een religieuze burgeroorlog, tussen een Trump-cult en de woke religie. John Vervaeke Filosoof

Op aanraden van een enthousiaste student publiceerde Vervaeke in 2019 een ambitieuze lessenreeks op YouTube. Onder de titel ‘Awakening from the Meaning Crisis’ is die intussen ook beschikbaar als podcast op Spotify. In vijftig afleveringen van telkens een uur spant Vervaeke een lange boog van de vroegste geschiedenis tot hoe we vandaag in het Westen zijn beland in wat hij een meaning crisis noemt. Zeg maar: een algemeen verspreid gevoel van vervreemding en betekenisloosheid. Steeds meer mensen voelen zich angstig, verveeld, leeg en pessimistisch.

‘De signalen zijn alomtegenwoordig’, zegt hij in een gesprek vanuit Toronto. ‘Dat de reeks al honderdduizenden keren is bekeken of beluisterd, is veelzeggend. Mensen zeggen me dat ze de vinger legt op iets wat ze voelden maar niet volledig konden vatten. Dat toont dat er iets broeit.’

De westerse samenleving mist vaste grond, argumenteert Vervaeke. Het geloof heeft zijn rol als moreel kompas afgegeven. En wat de voorbije eeuw in de plaats is gekomen, slaagt er niet in dat gat te vullen. Integendeel. Het kapitalisme heeft rijkdom maar ook ongelijkheid gebracht, de politiek een paar wereldoorlogen, ons democratisch systeem verzandt in een frustrerende impasse en door ons gedrag schaden we de planeet. Er is wantrouwen in alle lagen van de maatschappij. Gaan we er wel echt op vooruit?

Uw reeks kende veel succes tijdens de pandemie. Heeft corona de meaning crisis uitvergroot?

John Vervaeke: ‘Zonder twijfel. We zien een tsunami aan mentale gezondheidsproblemen. Mensen werden gedwongen thuis gezet en zagen hun sociale banden doorgeknipt. Ze werden teruggeworpen op zichzelf en voelden zich daar erg ongemakkelijk bij. Hoe ironisch is dat ook: ontdekken dat je je niet thuis voelt in wat je thuis zou moeten zijn?’

‘Veel mensen zijn dieper weggezakt. Tegelijk zijn veel meer mensen zich vragen gaan stellen. Wat wil ik? En wat is belangrijk? Ik schat dat The Great Resignation (tussen april en september gaven 24 miljoen mensen hun ontslag in de VS, een record, red.) daar een uiting van is. Mensen zijn bereid een deel van hun levensstandaard op het spel te zetten, in de hoop meer betekenis te vinden in hun leven. Dat zegt veel.’

We leven in een tijdperk van ongezien veel wetenschappelijke kennis. Je zou denken dat ons dat de wereld beter dan ooit helpt te begrijpen. Terwijl u zegt dat dat net deel van het probleem is.’

Vervaeke: ‘Voor alle duidelijkheid: ik ben een wetenschapper, ik geloof dus absoluut in wetenschap. Maar wetenschappelijke kennis - of feitelijke kennis, zeg maar - helpt ons niet met alles. Hoe leg je bijvoorbeeld wetenschappelijk uit hoe wij aan wetenschap doen? Kan jij uitleggen hoe je iets begrijpt, hoe je tot een inzicht komt, hoe intelligentie werkt? Dat is verdomd moeilijk. Het grootste probleem van de wetenschappelijke revolutie die we sinds de verlichting beleven, is dat we er ons eigen bewustzijn niet mee uitgelegd krijgen. Dat voelt heel ongemakkelijk.’

Hoe komt dat?

Vervaeke: ‘In onze cultuur vinden we feitelijke kennis het hoogste goed. Dat is het gevolg van een heleboel historische evoluties. Feitelijke kennis zegt dat een kat een zoogdier is dat gaat over de overtuiging dat iets waar is.’

‘Maar niet alle kennis gaat over waar of onwaar. Denk aan weten hoe je een trap afgaat. Of hoe je iemand moet kussen afhankelijk van de sociale relatie die je ermee hebt: je kust je lief anders dan een kind of een kennis. Dat zijn vaardigheden.’

‘Er is ook het weten door de blik waarmee je naar de wereld kijkt. Hoe je iets ervaart, hoe jij in de wereld staat. Dat bepaalt wat je belangrijk vindt, hoe betrokken of aanwezig je in een situatie bent. Dat is voor iedereen anders. Ook dat is dus niet waar of onwaar.’

‘En dan is er nog een soort zelfbewustzijn, een sociale en culturele identiteit die bepaalt hoe je je gedraagt. Je wéét dat, alleen ben je je daar doorgaans niet van bewust. Als we spreken over de zin van het leven, over ons verbonden voelen met onszelf en met anderen, dan spreken we vooral over al die andere types van kennis.’

En die andere soorten kennis verwaarlozen we, zegt u?

Vervaeke: ‘We geven prioriteit aan feiten. Om iets te begrijpen, zo geloven we, hebben we een wiskundige methode nodig: een juiste theorie, weten wat waar en wat onwaar is. We denken in abstracties, niet over hoe we iets beleven of hoe we iets met heel ons wezen begrijpen.’

Zoeken we verklaringen in de verkeerde richting?

Vervaeke: ‘Meer nog, we houden onszelf voor de gek. We misleiden onszelf met dingen die er niet toe doen. Ons bewustzijn zorgt ervoor dat we uiterst selectief zijn in waarop we onze aandacht richten. Denk eens na over alles waarop je nu zou kunnen letten: je omgeving, je kamer, alle gedachten en herinneringen die je kan overlopen, al je lichamelijke sensaties. Dat is enorm. Als we daar allemaal bewust mee bezig zouden zijn, zouden we simpelweg niet kunnen functioneren. We zouden overweldigd worden. Dus we focussen, we kiezen wat we belangrijk vinden.

Door onze aandacht op allerlei bullshit te richten leiden we aandacht af van zaken die wezenlijk zijn voor ons.

‘Dat is hoe de mens zich aanpast om te overleven. De prijs die we daarvoor betalen, is dat we voortdurend een deel van de wereld missen. Door onze aandacht op allerlei bullshit te richten leiden we aandacht af van zaken die wezenlijk zijn voor ons. We maken die bullshit voor ons belangrijk en raken erin verstrikt. Dat vormt uiteindelijk ons gedrag en ons wereldbeeld.’

Bullshit klinkt catchy maar heeft geen enkele diepere betekenis. Waarom zijn we daar zo’n gewillig slachtoffer van?

Vervaeke: ‘Het werkt verslavend. Het is zoals een jingle die je niet eens leuk vindt, maar die je wel de hele dag achtervolgt. Politiek en reclame spelen daar gretig op in. Ze kapen onze aandacht. En omdat beide zo alomtegenwoordig zijn in onze samenleving verdrinken we in bullshit.’

Ergens in de reeks zegt u dat we te veel naar de politiek kijken voor een oplossing, maar dat ze van daar niet zal komen.

Vervaeke: ‘The Police had in de jaren tachtig een hit met ‘Spirits in the Material World’. Daarin komt het zinnetje ‘here is no political solution’. Ik vond dat altijd prangend geformuleerd. Het probleem is dat politiek erg op dat niveau van feitelijke kennis speelt: alles is seculier, het gaat om feiten, om waar en onwaar. Terwijl het overduidelijk is dat de politiek net het gat probeert te vullen van de zingeving. Onze houding tegenover politiek is religieus geworden. Dat maakt het extreem gevaarlijk. Daardoor is het veel meer deel van het probleem dan dat het ooit een oplossing zal zijn.’

‘Het nazisme en het communisme waren pseudoreligieuze ideologieën die de wereld in bloed hebben gedrenkt. Daarna hadden we de hoop dat liberale democratieën in combinatie met wetenschap en een soort goede burgerlijkheid alles zou zijn wat we nodig hebben. Maar omdat we daarbij vastlopen op het feit dat we met feiten en cijfers niet alles kunnen vatten, voelen we dat er iets ontbreekt. Nu zie je de politiek meer dan ooit weer afglijden naar datgene wat we net denken achter ons te laten: een religieuze beleving. We evolueren steeds meer naar autoritaire systemen en zelfs antiwetenschap.’

‘Voor mij zitten de VS in een religieuze burgeroorlog, tussen een Trump-cult en de woke religie. De meeste Amerikanen zitten niet echt in een van die kampen, maar die twee kampen domineren wel het debat. Ze eisen een engagement van mensen met een soort moreel absolutisme. Ofwel doe je mee, ofwel ben je slecht. Je hoort ook allerlei claims ‘ik weet gewoon dat’, ‘het is gewoon zo’, zonder dat een echte uitleg volgt. Tegenargumenten en andere ideeën worden genegeerd. Dat is overduidelijk een religieuze visie.’

Tot wat leidt dat?

Vervaeke: ‘We botsen op totaal onvermogen. Kijk naar The Great Resignation, waar ik het net over had. In de VS en Europa is er een hele golf van mensen die hun job opgeven. In China is er ook zo’n beweging: jongeren blijven in bed liggen als protest tegen het idee dat ze alles op hun carrière moeten zetten. Ze worden geacht betekenis te halen uit economische voorspoed, maar ontdekken dat dat niet volstaat.’

‘De politiek weet niet wat ze daarmee aan moet. Ze beschrijft het als een probleem van de arbeidsmarkt, maar dat is het niet. Dat is de grote ironie: we politiseren vandaag alles te pletter, maar we komen daar nergens mee. In het geval van de discussie over vaccinatie kost het zelfs duizenden levens. Antivaxers, zo is het enige wat we horen, zijn mensen die irrationeel zijn of aan de verkeerde kant staan. Het zijn extremisten, ze zijn rechts, ze zijn stom. De vraag wordt niet luidop gesteld: waarom zijn die mensen zo?’

We hebben een nieuwe manier van denken nodig om onze steeds complexere wereld te vatten.

‘Het is duidelijk dat ze zich verwaarloosd voelen, gemanipuleerd en belogen door de elite. Dat zijn uitdrukkingen van verregaande vervreemding, van wantrouwen in gevestigde instellingen en in anderen. Dat is een reëel probleem. Die mensen hongeren naar een narratief waarin ze een rol spelen. Er zit een mechanisme achter. En het enige wat we van de politiek krijgen is: die mensen zijn fout. Het is een stellingenoorlog.’

‘Ik ben geen antivaxer. Ik geloof net dat er wetenschappelijk goede redenen zijn waarom we ons allemaal moeten laten vaccineren. Dat we incapabel zijn om een compromis te vinden tussen wat redelijk en wetenschappelijk is - het virus is er en de vaccinatie beschermt ons - en de legitieme zorg van mensen die zich in de steek gelaten voelen, toont dat het kapot is.’

Zo komen we tot een situatie waarin iedereen het gevoel heeft dat het systeem faalt. Hoe komen we daaruit?

Vervaeke: ‘We hebben vooral geen Franse Revolutie nodig. Geen politieke reformatie, maar net minder politiek. We hebben een mentale shift nodig. Geletterdheid heeft in het eerste millennium voor Christus tot een ware revolutie geleid. Plots konden mensen gedachten opschrijven, delen, daarover reflecteren. Dat heeft onze kijk op de wereld drastisch veranderd.’

‘De Griekse filosofen hebben daarop voortgebouwd, de grote religies zijn in die tijd ontstaan. We moeten daar niet naar terug, helemaal niet. Maar ook nu hebben we een nieuwe manier van denken nodig om onze steeds complexere wereld te vatten, om een dieper begrip te hebben van wat die complexe wereld voor ons betekent. Een nieuwe manier van denken die ons behoedt voor het zelfbedrog waar we nu in vastgelopen zijn.’

We moeten dus uit ons denkkader breken. Maar hoe doen we dat?

Vervaeke: ‘In de cognitieve wetenschappen proberen we daar oplossingen voor te vinden. We zijn er nog niet, maar we zetten stappen. Een van de belangrijke thema’s is ons bewustzijn. Dat speelt een centrale rol in hoe we de wereld zien, in hoe we ons verbonden voelen, in de betekenis die dingen krijgen. Maar volgens de louter wetenschappelijke methode kunnen we ons bewustzijn op dit moment niet verklaren. Hoe bestaat het? Hoe werkt het? Als we dat willen begrijpen, moeten we niet alleen uitgaan van wat we feitelijk weten, maar ook kijken naar onze andere vormen van kennis, zoals ik net uitlegde. Anders gaan we het mechanisme van zingeving nooit ten volle begrijpen.’

Welke tools hebben we?

Vervaeke: ‘In de cognitieve wetenschappen zijn we bezig met mindfulness, meditatie en contemplatie. Er zijn trainingen om je bewust te worden van je vooroordelen. Technieken in de psychotherapie helpen ons beter over onszelf na te denken, andere technieken helpen ons in groep te denken of betrouwbaar in een zogenaamde flow (een toestand van opperste concentratie die bewezen gevoelens van geluk, inspiratie en inzicht oplevert, red.) te geraken. Veel onderzoek gaat over zelfreflectie, waarbij we afstand nemen van onszelf.’

Dat klinkt nogal zweverig.

Vervaeke: ‘Heel eerlijk: onze westerse versie van mindfulness is een plat afkooksel van wat het eigenlijk is. Het idee van de populaire psychologische interpretatie is mensen te laten berusten in hun toestand. Die verwaterde versie, die intussen ook door het bedrijfsleven is omarmd, verbergt het ware potentieel. Daar ben ik kritisch over.’

Echte mindfulness brengt je uit evenwicht, verandert je ten gronde en kan je hele wereldbeeld aan diggelen slaan.

‘Echte mindfulness, en daar is wetenschappelijk onderzoek over, brengt je uit evenwicht, verandert je ten gronde en kan je hele wereldbeeld aan diggelen slaan. Het gaat over berusting, maar ook over diepe ontevredenheid, frustratie over je illusies. Dat is net de bedoeling: het is een manier om te werken aan het mechanisme van zelfbedrog. Is het de enige manier? Vast niet. Maar tot dusver is het er op z’n minst één waarover we al de nodige inzichten hebben.’

Bent u optimistisch?

Vervaeke: (denkt even na) ‘Ik ben optimistisch over het potentieel. Maar dat garandeert niets. We zitten duidelijk in een race. De Zweedse financier en ondernemer Tomas Björkman heeft het over een metacrisis. Politiek extremisme, de klimaatverandering, de sociale en de economische crisis, het energieprobleem. We kennen de problemen, en toch slagen we er niet in te doen wat nodig is. Omdat mensen geen diepe reden voelen om te veranderen, om hun leven om te gooien.’

‘The Great Resignation bewijst dat het kan, als mensen ervan overtuigd zijn dat iets hen meer betekenis kan brengen. Maar zoals gezegd zitten we in een race. Er zijn veel partijen die er belang bij hebben dat de zaken blijven zoals ze zijn en ons overspoelen met bullshit en desinformatie.’

Wat als we de race verliezen?

Vervaeke: ‘Ik weet het niet. Als we geen antwoord vinden op ons systematische zelfbedrog, zullen we geen oplossing vinden voor onze steeds weerkerende problemen. Het lijkt me aannemelijk dat dat veel lijden zou veroorzaken. Kunnen we de race winnen? Ik ben eerder pessimistisch. Daarom zit er nogal wat urgentie in wat ik doe. Mensen verwarren dat soms met woede. Wellicht is er daar ook wel wat van. Maar ik hou het vooral op urgentie.’