Het Europese vaccinverdriet, een reconstructie in vijf bedrijven

Terwijl burgers in het Verenigd Koninkrijk, Israël en de Verenigde Staten gevaccineerd worden, staat de Europese burger achteraan in de rij. Hoe komt dat? Een reconstructie.

Voor Europa’s houding valt in vredestijden iets te zeggen, maar in de ‘oorlog’ betaal je daarvoor een prijs. De limiet bij de Europese toeschouwer lijkt bereikt. De Tijd sprak met de onderhandelaars en de tenoren. Ministers, cabinetards, ambtenaren, diplomaten en big pharma. De Europese aankoop van vaccins gaat in vijf bedrijven. Van drama tot passiespel. Met wisselende regisseurs en 27 souffleurs.

1 Trump jaagt Europa op

Donald Trump, de toenmalige president van de VS, jaagt de EU op in de zoektocht naar vaccins. Het is 2 maart en er is verregaand overleg tussen de VS en het Duitse CureVac . Het bedrijf boekt bemoedigende resultaten met de mRNA-technologie , een innoverende techniek voor vaccins. Voor de camera’s schuift Trump ‘het virusje’ onder de mat, achter de coulissen zit zijn team samen met big pharma.

De Duitse pers krijgt er lucht van. ‘Trump wil Duits vaccinbedrijf CureVac’ kopt Die Welt op 15 maart. Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, verslikt zich in haar Frühstück. Niet alleen is CureVac een Duits innovatiepareltje, Von der Leyen blijft zelfs op haar Europese stoel erg beïnvloed door de Duitse politiek . ‘Hun thuis is hier’, zegt ze tijdens een persconferentie. Europa loopt achter en dat besef daalt in Duitsland en bij de Commissie in.

Pas op 17 maart hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten hun eerste videoconferentie. Op de agenda: de vrees dat de VS met alle vaccins zullen weglopen. Dat is niet eens uit de lucht gegrepen. De Amerikaanse overheid heeft een zeer innige band met de farmabedrijven.

Al in 2000 werd de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) er opgericht. Het agentschap is onderdeel van het ministerie van volksgezondheid, maar is ook ingebed in de Amerikaanse defensie. Het doel is een respons voorbereiden op grote pandemieën, maar evenzeer op biomedische en nucleaire dreigingen.