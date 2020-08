‘Ik kan binnen vijf minuten een akkoord sluiten'...

De druk op hem om een federale regering te vormen is groot. Niet het minst vanuit de ondernemerswereld. Maar voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is een nieuwe ploeg alleen mogelijk zonder communautair luik. ‘Ik heb geen schrik voor verkiezingen.’

Bouchez toont ons met plezier zijn tricolore mondmasker waarmee hij dinsdag naar de koning ging. Hij draagt het masker met trots, maar laat zich niet graag de wet dicteren door de virologen. Hij zette Marc Van Ranst deze week nog op zijn plaats. ‘Ik pak niet alleen nationalisten aan, ook communisten’, grapt hij.

De flamboyante Bergenaar heeft ‘une grande gueule’, zegt hij zelf, maar moet nu toch wat op zijn woorden letten. Hij wil de koninklijke opdracht van Egbert Lachaert (Open VLD), de voorzitter van de zusterpartij van de MR, niet in gevaar brengen.

Het zit Bouchez wel hoog dat hij, zeker in Vlaanderen, wordt weggezet als ‘de man die iedereen beu is’, zoals Bart De Wever (N-VA) letterlijk zei in de studio van ‘Terzake’. Hij vindt dat twee maten en twee gewichten worden gehanteerd.

‘Toen Conner Rousseau (sp.a) in juli bemerkingen maakte bij een Arizonacoalitie, was er niemand die zei hoe schandalig dat was. Dan zeggen ze: ‘Fantastisch, Conner, da’s klasse. En ach, hij is nog jong.’ Als wij geen brood zien in de nota van de preformateurs - want ja, ook de fond telt nog een beetje - dan is dat een schandaal. Allez’, zegt een verongelijkte Bouchez.

Georges-Louis Bouchez (34) geboren in Bergen

sinds november voorzitter van de MR

gecoöpteerd senator

voormalig assistent rechten van Hendrik Vuye aan de Universiteit van Namen

was kabinetsmedewerker van Didier Reynders

voorzitter van voetbalclub Francs Borains

‘Bagarre in de politiek is normaal, ik ben een bokser. Maar men moet de bal spelen en niet de man. Ik heb portretten gelezen van mezelf in de Vlaamse media. Psychologische analyses van een pagina lang, geschreven door mensen die nog nooit met mij gesproken hebben. Bouchez is zus, Bouchez is zo, hij is een narcist en wil zijn zeven ministers houden.’

Maar u kunt toch altijd terugvallen op de regering-Wilmès. De premier doet het ook heel goed in de peilingen, zeker in Franstalig België.

Georges-Louis Bouchez: ‘Klopt, maar het is een tweesnijdend zwaard. Het voordeel van een verhoogde zichtbaarheid komt niet zonder het dragen van verantwoordelijkheid. En als je de hele tijd in de frontlinie staat, is de kans om afgeschoten te worden groter. Binnenkort zijn er commissies om onze aanpak te evalueren, dan zijn het de liberalen die op de rooster worden gelegd. Andere partijen riskeren niets.’

‘Toen we Wilmès II onderhandeld hebben, heb ik de PS en de N-VA voorgesteld elk een vicepremier te benoemen. Dat weigerden ze. Nu kijken ze naar Wilmès in de peilingen als een jongetje naar een ijsje. Soit, ik heb geen schrik voor verkiezingen.’

We accepteren niet gelijk wat met verregaande gevolgen voor de komende 20 jaar, gewoon omdat er snel een regering moet komen. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Als het politiek risico om de hele coronacrisis alleen te dragen zo groot is, waarom maakt u dan geen nieuwe regering?

Bouchez: ‘Goed, maar met welke coalitie? We accepteren niet gelijk wat met verregaande gevolgen voor de komende 20 jaar, gewoon omdat er snel een regering moet komen. Als het niet vandaag is, dan wel morgen. En ik zeg dat niet om mijn ministers te houden.’

‘Veel ondernemers zeggen me: maak een regering. Goed, ik kan binnen vijf minuten een akkoord sluiten. Maar dan wel eentje met hogere belastingen, een belasting op vermogen, of hogere bedrijfsbelastingen. We hebben niet koste wat het kost een akkoord nodig. Nee, we hebben een goed akkoord nodig. De mensen die nu het hardste roepen dat er een regering moet komen, zullen de eerste zijn om ze af te branden. Die komen me over vijf jaar vertellen dat het een catastrofe was.’

Maar een parlement dat alleen maar uitgaven goedkeurt zonder dat daar inkomsten tegenover staan, is toch niet vol te houden.

Bouchez: ‘We moeten vermijden dat we een structurele schuld opbouwen. Uitgaven die we eenmalig doen in de strijd tegen de coronacrisis moeten kunnen. Maar uitgaven, zoals in de sociale zekerheid, die jaarlijks terugkomen en stijgen, moeten we absoluut vermijden. Zeker als we niet weten hoe we die kunnen financieren. Als het dit jaar om 3 miljard gaat, dan is dat over vijf jaar misschien al 5 miljard.’

We zijn 454 dagen na de verkiezingen en een gezondheidscrisis later. Is het niet de hoogste tijd dat er een regering komt? We verliezen erg veel tijd.

Bouchez: ‘Met permissie, maar dat klopt niet. Op 17 maart hebben we een regering in volle bevoegdheid op poten gezet. Negen partijen hebben ons toen het vertrouwen gegeven.’

Dat vertrouwen is verdampt, want het regeringsbeleid heeft niet echt kunnen overtuigen.

Bouchez: ‘Onze actieradius was beperkt, maar wat hadden we anders kunnen doen dan het virus proberen in te dammen? We hebben de ziekenhuizen bijgestaan, ze extra middelen gegeven en sectoren in moeilijkheden gestut. Geen enkel ander land heeft zich met andere zaken dan de crisis beziggehouden.’

Toch hebben onze buurlanden allemaal al relanceplannen klaar.

Bouchez: ‘Het klopt dat we sinds midden juni tijd verloren hebben. Toen zijn andere landen begonnen met hun relanceplannen. Er is wel degelijk een sense of urgency. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat ons land al 454 dagen niet meer bestuurd is. We hebben de gezondheidscrisis aangepakt als alle andere Europese landen.’

Waarom is het zo moeilijk een nieuwe regering te vormen?

Bouchez: ‘Een van de redenen is dat we bij de verkiezingen - op de populisten na - geen duidelijke winnaar hadden. Verhofstadt en Leterme wonnen beiden de verkiezing en waren zo de natuurlijke leiders. De twee winnaars van 2014, de MR en de N-VA, vormden later een regering.’

Hebben de partijvoorzitters geen boter op het hoofd? Worden er niet te veel spelletjes gespeeld?

Bouchez: ‘Er worden veel spelletjes gespeeld en tussen sommige voorzitters zijn er persoonlijke vetes. Dat bemoeilijkt de onderhandelingen. Toch is het niet slecht dat de partijvoorzitters het overzicht hebben. Wat vooral moet veranderen, is het electorale systeem. De eerste minister zou de persoon moeten zijn die in een federale kieskring het meeste stemmen haalt.’

Als we het communautaire op het voorplan brengen, blokkeert alles. Als we over het socio-economische praten, is het veel simpeler. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

En dan zal het plots wel lukken?

Bouchez: (onverstoord) ‘We hebben in België overlegmechanismen, maar zonder consensus gebeurt er niets. Er moet een duidelijker hiërarchie der normen komen, of iemand moet simpelweg het laatste woord krijgen. Vooral bij zaken waarover de Europese Unie een beslissing vraagt, moeten we vermijden dat er een blokkering is en dat we genoodzaakt zijn ons te onthouden, zoals nu het geval is. Als er geen overeenstemming is, stel ik voor dat de voorzitter van het overleg kan beslissen wat het wordt. Na zes maanden is het dan aan een andere deelstaat. Dat is delicaat, maar zelfs de grootste nationalist zal erkennen dat er een probleem is. Het is beter een standpunt in te nemen, dan er helemaal geen te hebben.’

Moet België grondig worden bijgestuurd? Sinds enkele jaren lijkt een regering maar mogelijk als Vlamingen of Franstaligen in een minderheidspositie worden geduwd.

Bouchez: ‘Laat ons redelijk blijven, de Vlaamse minderheid ten tijde van Di Rupo was verwaarloosbaar. Kijk, de N-VA heeft in 2010 gekozen voor het communautaire. Ze onderhandelde een heel jaar met de PS en werd daarna uitgesloten omdat er geen akkoord mogelijk was over het communautaire. In 2014 veranderde de N-VA het geweer van schouder. Ze zette in op het socio-economische en een regering werd gevormd in zes maanden. De vlotheid waarmee een regering gemaakt kan worden, hangt af van wat op tafel ligt. Als we het communautaire op het voorplan brengen, blokkeert alles. Als we over het socio- economische praten, is het veel simpeler.’

Blokkeert alles nu weer op de communautaire agenda van de N-VA?

Bouchez: ‘De federale regeringsvorming zit niet vast door tegenstellingen tussen Vlaamse en Waalse partijen. Er is een andere tegenstelling: tussen links en rechts. Mochten we een homogeen rechts of links blok hebben, zoals met de ‘Zweedse’ regering, dan hadden we al lang een goed akkoord op zak. Een bijkomend probleem is de opkomst van populistische partijen, die de centrumpartijen hebben leeggezogen. Dat is een probleem in heel Europa, maar ons systeem is daar gevoeliger voor, omdat we altijd coalities en dus compromissen moeten maken.’

Worden de Franstalige partijen vragende partij voor een staatshervorming als de transfers uit de financieringswet straks afnemen?

Bouchez: ‘Nee, we onderhandelen niet over een staatshervorming met geld als drukkingsmiddel. De formule waarbij Vlaanderen bevoegdheden krijgt en Wallonië in ruil geld is uitgewoond. Als we dat doen, volgen we de Maddens-doctrine volgens het boekje: de Vlaamse partijen moeten gewoon wachten tot de Franstalige partijen komen smeken om geld. Nee, als Franstalige partijen moeten we garanderen dat we het redden binnen de huidige financieringswet.’

Makkelijker gezegd dan gedaan. Voor Wallonië gaat het vanaf 2025 jaarlijks om 619 miljoen euro minder.