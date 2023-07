De must-reads van het weekend

Over een jaar beginnen in Parijs de Olympische Spelen. De Franse hoofdstad gebruikt het grootste sportevent ter wereld als een hefboom om de stad groener, beter bereikbaar en schoner te maken - inclusief een Seine proper genoeg om in te zwemmen.

Redacteur Roel Verrycken trekt in het spoor van de Parijse viceburgemeester met de bevoegdheid Olympische Spelen langs de Seine, waar straks het concours openwaterzwemmen en de triatlon worden gehouden. Belangrijker is dat de Parijzenaars op vijftien locaties zelf zullen kunnen plonzen in de rivier die de hoofdstad doorsnijdt en die de levensader van de Spelen wordt. 'We moeten vertrouwen opbouwen na een eeuw van vervuiling en verwaarlozing. Maar ik ben er zeker van dat de zwemzones in de Seine heel populair gaan worden.'

‘Waarom is complexloos rechts zijn zo moeilijk in Vlaanderen?’

De begrafenis van de fiscale hervorming is een smet op het blazoen van de federale regering, en een scalp aan de degen van Georges-Louis Bouchez. In gesprek met chef politiek Jasper D'hoore en politiek redacteur Dieter Dujardin toont de voorzitter van de Franstalige liberalen zich ongegeneerd triomfantelijk. 'De fiscale hervorming is niet stilgevallen op belastingen, maar op werk.'

Hitterecords sneuvelen: 'Zelfs klimaatwetenschappers zijn bang als ze zien wat nu gebeurt'

Grote delen van de wereld kreunen onder recordtemperaturen. Is het klimaat op hol geslagen? 'Alles wijst erop dat we de regels van het klimaat zoals we het kennen overboord moeten gooien', zegt Jeff Goodell in een gesprek. Hij schrijft al bijna twintig jaar over energie en klimaat en focust na boeken over de oliesector, technologie om de klimaatverandering te kenteren, en de stijgende zeespiegel nu op de stille killers die hittegolven zijn.

Toch op weg naar een gloeiend hete vakantiebestemming? Hitte is een aanslag op het menselijke lichaam en op onze mentale gezondheid, zeggen experten. Het brein dreigt over te koken, we worden agressiever en voelen ons gedeprimeerd. 'We zijn behoorlijk fragiele wezens.'

Barco-topvrouw An Steegen: ‘Op de economie van China heeft zelfs Charles Beauduin geen vat’

Wat is er aan de hand bij Barco? Onduidelijkheid over de gezondheid van co-CEO en grootaandeelhouder Charles Beauduin en tegenvallende resultaten uit slabakkend China bezorgden het aandeel een dreun. We spreken met Ann Steegen, de co-CEO die opeens alleen aan het roer van de techparel uit Kortrijk staat. 'Er is in China weinig drang om nu geld te laten rollen.'

De making-of van een Tourwinnaar

Wat begon als een spannende krachtmeting tussen gelijken, eindigde in een bijna-vernedering van Tadej Pogacar door Jonas Vingegaard. Pogacar, de vrolijke Sloveen die het grootste wielertalent van zijn generatie wordt genoemd, verloor de Tour tijdens de tijdrit die perfect werd uitgevoerd door de stille Deen. Maar wie is er nu de beste renner?

Advocate Anne-Marie De Clerck: 'Luisteren is het minimale dat je kan doen'

In Buxières in de Auvergne spreekt redacteur Rik Van Puymbroeck met strafpleiter Anne Marie De Clerck. Ze put kracht uit hardlopen en maakt haar hoofd vrij met muziek terwijl ze de gruwelijkste zaken pleit. 'Het is werken met de ellende van mensen, en als je op je bek gaat, vraag je je af waarom je die moeite deed. Maar een dag later krabbel je recht.'

Wonen in een oude school: 'Onze kinderen hebben hier de tijd van hun leven gehad'

En we kijken binnen bij Anne Toussaint en Denis Laloy, die in Schaarbeek in een oude school wonen. In de gigantische ruimte zitten vier appartementen en drie flats, en er wordt nog altijd sport- en muziekles gegeven. 'Onze zonen weten dat ze niet moeten basketballen tijdens de yoga.'

5 wijnbars van sommeliers | Aperitiefplekjes met meerwaarde