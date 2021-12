1,5 miljoen euro voor Leuvense innovatieve allergietest

Hippo DX, een Leuvense start-up die een innovatieve allergietest ontwikkelt, haalt 1,5 miljoen euro op bij Vlaamse investeerders.

De Leuvense start-up Hippo DX voert zijn eerste kapitaalverhoging door. Het vond 1,5 miljoen euro bij artsen, individuen die in het project geloven én bij Imec en Bluehealth Innovation Fund. 'Er was ook veel buitenlandse interesse in ons product, maar in dit stadium van de ontwikkeling houden we Hippo DX liefst nog in Belgische handen', zegt oprichter en CEO Senne Gorris.

Vandaag is een derde van de wereldbevolking allergisch. In de westerse landen evolueert dat volgens de European Academy of Allergy and Clinical Immunology naar de helft. Er is in ziekenhuizen veel vraag naar efficiënte allergietesten. In samenwerking met twee professoren van het UZ Leuven ontwikkelde neus-, keel- en oorarts Senne Gorris in 2020 de Skin Prick Automated Test (S.P.A.T.). Dat toestel automatiseert, versnelt en verbetert de priktest zoals we die vandaag kennen.