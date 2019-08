1 op 5 Vlaamse bedrijven verwacht krimp

Ruim 20 procent van de Vlaamse ondernemers verwacht dat zijn eigen activiteiten het komende halfjaar krimpen.

Dat blijkt uit een enquête die de ondernemersorganisatie Voka deze week hield bij een 500-tal Vlaamse bedrijven. Anderhalf jaar geleden was maar 7 procent zo ongerust over de eigen business. Het nieuwe cijfer is het somberste sinds Voka zes jaar geleden begon met haar ledenbevragingen.

Vooral de brexitbesognes en afkoelende Duitse economie houden de bedrijfsleiders uit hun slaap. Logisch: Duitsland is de grootste handelspartner voor Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk de op drie na grootste.

Beide markten staan vandaag al onder druk. Een derde van de Vlaamse ondernemingen die exporteren naar Duitsland ziet hun exportmogelijkheden afnemen, leert de enquête. Voor het Verenigd Koninkrijk gaat het zelfs al om 45 procent.

Aandachtig

De enquête van Voka is anoniem. Voor bedrijven is het weinig aantrekkelijk om met naam en toenaam te verkondigen dat ze pessimistisch zijn over hun prestaties. Enkele ondernemers die De Tijd belde, houden het hoofd koel. ‘Ik maak me zorgen over de wereldeconomie, want enkele politieke perikelen hebben onnodig tot onzekerheid geleid’, zegt Dominiek Val cke, de CEO van de heftruckdistributeur TVH. ‘Ik volg de situatie aandachtig op. Maar we merken niet dat onze klanten de vinger op de knip houden. Voor ons is het dus nog business as usual.’

Bij de lijmenproducent Soudal klinkt hetzelfde sussende geluid. ‘Er wordt veel geschreven in de kranten, maar wij merken nog niets. Het gaat nog altijd goed met de wereldeconomie’, zegt CEO Dirk Coorevits. ‘We werven nog volop mensen aan.’

Dat toch heel wat ondernemers zich zorgen maken, verbaast Voka’s hoofdeconoom Bart Van Craeynest niet. ‘De antwoorden uit onze rondvraag lopen enigszins parallel met de vertrouwensindicatoren voor de Belgische economie, die recent flink zijn teruggevallen.’

50 procent kans op recessie

Eerder deze week nog maakte de Nationale Bank bekend dat het consumentenvertrouwen in ons land naar het laagste peil in drie jaar was teruggevallen. Mogelijk krijgen we vandaag andermaal ontgoochelend nieuws: de Nationale Bank maakt dan nieuwe cijfers voor het Belgische ondernemersvertrouwen bekend. Die was in juli al naar het laagste peil in drie jaar gezakt.

Van Craeynest schat de kans dat we daadwerkelijk in een recessie zullen belanden vandaag op 50 procent. 'Tenzij de Duitse economie plots weer aantrekt en een chaotische brexit alsnog kan worden vermeden, moet er niet veel meer gebeuren voor het zover is,' zegt de econoom.

Ook elders in de wereld neemt de recessievrees gestaag toe: door de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, de brexit en de sputterende Aziatische markten is er aan onzekerheden geen gebrek. Vorige week dook de Amerikaanse tienjaarsrente nog onder de tweejaarsrente. Economen zien zo'n omgekeerde rentecurve vaak als de voorbode van een recessie in de VS.

Geen nieuw Lehman-moment

Toch is het weinig waarschijnlijk dat de impact daarvan vergelijkbaar zal zijn met die van de 'Grote Recessie', die in 2008 over de wereld rolde. 'Ik zie alvast geen signalen dat een eventuele nieuwe recessie van dezelfde omvang zal zijn', zegt Van Craeynest. 'De Lehman-crisis ontstond nadat enkele zeepbellen in de reële economie uit elkaar waren gespat. In de aanloop naar de bankencrisis waren er bijvoorbeeld excessen ontstaan op de huizenmarkt. Die zie ik nu niet.'

Terwijl al die economische alarmlichten flikkeren blijft het eindeloos wachten op een nieuwe regering. Maakt de precaire politieke situatie de Vlaamse, en Belgische, economie niet extra kwetsbaar? 'Of we nu een regering hebben of niet, we zullen hoedanook door die recessie moeten als ze er komt,' zegt Van Craeynest.

'De economische krimp is namelijk het gevolg van externe factoren. Maar natuurlijk kunnen we het missen dat daar nog extra onzekerheden zouden bijkomen. Als het tot een hard brexit komt, heb je wel een overheid nodig die bedrijven daarin helpt te begeleiden. Dat gaat natuurlijk vlotter als je effectief een regering hebt. Dat is natuurlijk ook het geval als we onze begroting niet verder willen laten ontsporen en onze doelstellingen willen halen op de arbeidsmarkt.'

Steeds meer regeringen overwegen een budgettaire stimulus om de groei te ondersteunen en een recessie te voorkomen. Nederland en Duitsland denken aan een verhoging van de overheidsinvesteringen. Over de eurozone was er gisteren licht positief nieuws. De economische groei versnelt lichtjes in augustus, maar economen waarschuwen dat het te vroeg is om van een duidelijke heropleving te spreken. De industriële activiteit blijft immers dalen, vooral in Duitsland. Uit de VS kwam er slecht nieuws. De Amerikaanse economie koelt fors af en de industriële activiteit daalde voor het eerst in tien jaar.