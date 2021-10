1 op de 150 werknemers kreeg al coronapremie

De coronapremie, die bedrijven sinds augustus aan hun werknemers kunnen geven, wordt met mondjesmaat toegekend. 1 op de 150 werknemers kreeg al zo'n extraatje van maximaal 500 euro.

Sinds augustus kunnen bedrijven die het goed hebben gedaan tijdens de crisis hun werknemers belonen met een coronapremie van maximaal 500 euro.

In meerdere sectoren lopen onderhandelingen om de premie in een cao op te nemen. Of u een premie krijgt, hangt dus af van het sociaal overleg. Maar niet alle bedrijven hebben op de uitkomst van die sectoronderhandelingen gewacht.

'0,55 procent van de Belgische werkgevers heeft al een premie toegekend, of 1 op de 180', zegt Ellen Van Grunderbeek van de hr-dienstenleverancier Acerta. Verwacht wordt dat dat aantal gevoelig stijgt, zodra de sectoronderhandelingen zijn afgelopen. In totaal ontving 0,64 procent van de Belgische werknemers - of te 1 op de 150 - al zo'n premie.

De coronapremie wordt uitgegeven in de vorm van consumptiecheques. Die kunt u in heel wat zaken spenderen, maar handelaars zijn niet verplicht ze te aanvaarden.

Gemiddeld bedraagt de premie zo'n 420 euro, wat impliceert dat heel wat bedrijven voor het maximumbedrag gaan. 'Maar neem dat huidige gemiddelde met een korrel zout', nuanceert Van Grunderbeek. 'De sectorale afspraken kunnen dat cijfer grondig bijsturen.'

Bedrijven hebben tot 31 december de tijd om hun werknemers al dan niet een coronapremie toe te kennen. Die wordt uitgegeven in de vorm van consumptiecheques - op papier of digitaal. De federale overheid riep die cheques vorig jaar in het leven om zwaar door corona getroffen ondernemingen een duwtje in de rug te geven.