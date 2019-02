AB InBev vergalt dividendfeest

Aandeelhouder meer verwend dan werknemer

Het lijkt erop dat de aandeelhouders guller worden vergoed dan de werknemers. Terwijl de dividenden de jongste jaren jaarlijks 5 tot 7 procent stegen, schommelde de loongroei volgens de Internationale Arbeidsorganisatie rond 2 procent.

Dat de dividenduitkeringen stijgen, heeft meerdere redenen: de winsten vallen hoger uit, de bedrijven keren een groter stuk van de winst uit, en bedrijven die vroeger geen winst uitkeerden, doen dat nu wel. Overigens maakt het voor de aandeelhouders niet zo veel uit of de winst wordt uitgekeerd. Als de winst in het bedrijf blijft, leidt dat normaal tot een hogere aandelenkoers. Nog een verklaring voor de stevige dividendengroei, in de VS, is de belastinghervorming voor bedrijven van president Donald Trump.

Dividenden zijn maar één vorm van inkomsten uit kapitaal, er zijn ook renteopbrengsten. Maar de stevige groei van de dividenduitkeringen illustreert wel voor een stuk het fenomeen dat van de meerwaarde in de economie een groter deel naar de kapitaalverschaffers vloeit en een kleiner deel naar de werknemers. Dat is een internationale trend, die in sommige regio’s wat sterker is dan in andere. De cijfers schommelen van jaar tot jaar, maar in de VS is het arbeidsaandeel in de economie gedaald van 63,55 procent in de jaren negentig tot 57 procent in 2010. Sinds 2015 is het weer opgeveerd tot 59 procent.

Volgens economen komt dat door de globalisering, die de concurrentie tussen bedrijven heeft verhoogd, door het beleid van loonmatiging dat veel landen hebben gevoerd, door de mindere macht van de vakbonden en door de opmars van superbedrijven. Denk aan de technologiesector, waar Amazon, Apple en Google zeer hoge winstmarges realiseren.

Belgische gezinnen

In België zakte het arbeidsaandeel van 65,8 procent in 1985 naar 60,4 procent in 2015.

Voor de gezinnen blijft arbeid meestal toch de belangrijkste inkomensbron. In 2018 hadden de Belgische gezinnen een gezamenlijk inkomen van 252 miljard euro, leert het jongste jaarverslag van de Nationale Bank. Daarvan kwam 170,5 miljard euro uit arbeid, 53,4 miljard euro uit zelfstandige arbeid en 28,3 miljard euro uit vermogen - waarvan 17 miljard euro dividenden.

De afgelopen vijf jaar steeg het inkomen uit vermogen minder snel dan het inkomen uit arbeid. In 2014, 2015 en 2016 daalde het zelfs.