Aantal vennootschappen groeit fors sinds nieuwe wetgeving

Het aantal nieuwe vennootschappen is in een jaar met een derde gegroeid. De flexibiliteit die in de nieuwe vennootschapswetgeving werd ingebouwd blijkt haar werk te doen.

Sinds op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van kracht werd, zijn in ons land 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht. Dat is 34 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit de eerste Ondernemersbarometer die de Federatie van het Notariaat publiceerde.

Het nieuwe wetboek biedt mogelijkheden die geen uitwerking hebben zolang de statuten niet zijn aangepast. Bart Van Opstal Notaris

Bijna alle nieuwe vennootschappen die sinds 1 mei 2019 zijn opgericht (96%) zijn bv’s of besloten vennootschappen. ‘Dat ligt volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever om van de besloten vennootschap dé vennootschapsvorm bij uitstek te maken’, zegt notaris Bart van Opstal. In dezelfde periode werden slechts 767 nieuwe nv’s of naamloze vennootschappen opgericht, 20 procent minder dan het jaar voordien. Sinds 1 mei 2019 is de nv vooral bedoeld voor grote en beursgenoteerde bedrijven.

Het aantal nieuwe vennootschappen zat maand na maand in de lift. Die gestage aanwas werd wel gefnuikt toen midden maart de coronacrisis uitbrak. ‘Sindsdien is de vraag om nieuwe vennootschappen op te richten duidelijk gedaald, een evolutie die zich heeft doorgezet in april’, zegt van Opstal.

Bestaande vennootschappen talmen

Uit de Ondernemersbarometer blijkt voorts dat ondernemingen wachten om de statuten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Bestaande vennootschappen hebben daarvoor tot 31 december 2023 de tijd. Tot nu heeft maar 5 procent van de bestaande vennootschappen een statutenwijziging doorgevoerd.