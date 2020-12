Abriso-Jiffy: ‘Plastic verpakkingen zijn niet minder ecologisch dan papieren’

De Europese industrie bekeren tot gerecycleerde plastic verpakkingen is de missie van het West-Vlaamse Abriso-Jiffy. Daarvoor kan de Europese marktleider in beschermende en isolerende verpakkingen aardig wat gewicht en innovatie in de schaal leggen.

Zelfs het recentste gedeelte van het gigantische gebouwencomplex, waar Abriso-Jiffy zijn hoofdkwartier heeft, vlak bij het minuscule treinstation van de Zuid-West-Vlaamse gemeente Anzegem, doet een beetje gedateerd aan. Een deel van de loodsen met sheddaken dateert nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Jan Dejonghe, de CEO en aandeelhouder van de producent van beschermende en isolerende verpakkingen, haalt zijn schouders op. ‘Lean en mean’, noemt hij het. ‘Wij zijn een b2b-bedrijf en voor onze klanten maakt het niet uit hoe we gehuisvest zijn.’

Profiel Abriso-Jiffy Europees marktleider in beschermende verpakkings- en isolatiematerialen.

In 2013 kochten huidig CEO Jan Dejonghe en het management het bedrijf over van de familie Deceuninck.

In 2016 stapte het Belgisch- Nederlands investeringsfonds Bencis Capital in het kapitaal (58%).

Nam in 2019 het anderhalve keer grotere Jiffy over.

Omzet: 235 miljoen euro.

Brutobedrijfswinst: 19 miljoen euro.

1.500 medewerkers.

15 productiesites in 11 landen.

Die klanten zijn grote industriële spelers in zowat alle sectoren, gaande van automotive (Mercedes, Audi, BMW, Honda) over de voedingsindustrie en de bouw tot de distributie van elektronica. Abriso-Jiffy maakt voor hen beschermende en isolerende verpakkingen in alle maten en soorten en in diverse soorten plastic. De bekendste producten zijn de zachte, witte folies die laptops en televisies omhullen en de bij kinderen geliefde bubbelfolie.

Vorig jaar zette het bedrijf een huzarenstukje neer door het 1,5 keer grotere Jiffy over te nemen. De omzet groeide van 100 miljoen naar 235 miljoen euro, het aantal werknemers van 800 naar 1.500.

1 De showroom: nog enkele blinde vlekken op de Europese kaart

Dejonghe ontvangt ons in de showroom van het bedrijf. Overal in het met tl-buizen verlichte lokaal staan en hangen verpakkingen, in diverse soorten plastic: polypropyleen, polyethyleen, en polystyreen (piepschuim). Een meerlagige folie waarin een autobumper van Honda zit, de typisch blauwe, gekrulde schuimstukken om randen en hoeken van meubelen of toestellen te beschermen, stoothoezen om stellingen te beschermen, de met noppenfolie gevoerde enveloppen tot zelfs xps-panelen om daken te isoleren. Het zijn plastics die producten beschermen tegen koude, warmte, beschadiging of lawaai.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Dejonghe houdt halt bij een kaart van Europa tegen de muur. West- en Oost- Europa lichten blauw op: Abriso-Jiffy telt 15 vestigingen in 11 landen. In Spanje, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk en de Balkanstaten zitten nog blinde vlekken. Daar moet binnenkort verandering in komen. ‘Het gaat om een heel gefragmenteerde markt van veel kleine spelers. Daar willen we de komende jaren nog overnames doen. Alleen zo kunnen we sneller groeien dan de markt, die organisch maar met 2 procent per jaar groeit. Het is ook belangrijk een goede spreiding te hebben van onze vestigingen in Europa. Onze producten hebben een lage waarde en zijn volumineus. Het is te duur om ze verder dan 1.000 km te transporteren.’

Vorig jaar sloeg Abriso een grote slag door het Brits-Italiaanse Jiffy over te nemen. De naam van het bedrijf is in het VK al decennialang een soortnaam, zoals Pampers of Bic, en staat voor een met bubbelfolie gevoerde enveloppe, een ‘jiffybag’. Maar vooral de omvang van de overname was spectaculair: Jiffy was 1,5 keer groter dan Abriso en telde acht bedrijven. ‘Ik zat als CEO al sinds 2012 te azen op het bedrijf, maar het lukte niet de toenmalige eigenaars van Abriso te overtuigen van een overname. Dat was de familie Deceuninck, die ook eigenaar is van de gelijknamige producent van pvc deuren en ramen.’

Plastic zal nog wel een tijd in het verdomhoekje zitten. Maar het is de toekomst, omdat het oneindig te recycleren is zonder kwaliteitsverlies. Jan Dejonghe CEO Abriso-Jiffy

Dejonghe was ooit een van de familiale aandeelhouders van het diepvriesgroentebedrijf Pinguin, dat in 2005 verkocht werd aan de fruit- en groenteondernemer Hein Deprez en omgedoopt werd tot Greenyard Foods. ‘Ik had dus wat spaarcenten’, zegt hij. ‘In 2013 werd ik door de familie Deceuninck als zelfstandig consultant aangetrokken om de situatie bij het noodlijdende Abriso recht te trekken. Zo kreeg ik een goed zicht op de sterktes van het bedrijf. En ook de zwaktes. Het scheelde niet veel of het bedrijf kon dat jaar de eindejaarspremie van de werknemers niet betalen.’

In 2013 sloeg Dejonghe zijn slag. Samen met zes managers kocht hij zich in het bedrijf in. Door de overname van Jiffy kon het bedrijf enorme synergiewinsten boeken en ging de rendabiliteit fors hoger. Dit jaar zal de omzet met 8 procent gedaald zijn naar 220 miljoen euro, maar de brutobedrijfswinst (ebitda) klimt 20 procent hoger (23 miljoen euro). Daar zat de expertise van het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Bencis Capital voor iets tussen, waaraan Dejonghe in 2016 een belang van 58 procent verkocht. Niet om de centen, stelt hij - ‘het kapitaal werd niet verhoogd’ - wel om zijn onmetelijke expertise voor de overname van Jiffy.

2 De fabriek: divers aanbod beperkte de coronaschade

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

De overname van Jiffy was om nog een andere reden een mijlpaal in de geschiedenis van Abriso. Dat zegt Dejonghe als hij ons in de fabriek meeneemt langs een enorme diversiteit aan plastic folies en verpakkingen. Jiffy had de technologie in huis om ook geschuimd polypropyleen te produceren. Dat soort plastic, bruikbaar voor verpakkingen van voeding, opende de deur naar een heel nieuwe sector. ‘Zie je dit bakje voor het opdienen van vliegtuigmaaltijden? Vroeger werd het gemaakt van hard polystyreen, wat veel zwaarder en duurder was en meer materiaal verbruikte.’

Dejonghe is fier op de brede variatie aan toepassingen en klanten die hij bedient. ‘We hebben 5.500 klanten uit heel Europa, van wie de meesten al dertig jaar bij ons kopen.’ 10 procent van 235 miljoen euro omzet komt uit de automotive: Mercedes, Audi, BMW, Skoda, Dacia, Volvo cars en trucks. ‘Voor Honda werkt onze afdeling onderzoek & ontwikkeling mee aan een nieuw membraan als waterkering in de portieren van een auto.’

15 procent van de omzet komt uit de bouw, vooral door de verkoop van isolatiepanelen. ‘Onze xps-platen zijn niet zo isolerend als de bekende purpanelen van bijvoorbeeld Recticel of Unilin, maar ze zijn wel goedkoper, makkelijker te recycleren en vooral vochtbestendig. Daarom heroriënteren we ons naar nieuwe toepassingen: de isolatie van caravans en mobilhomes, boten, wellnesscentra en badkamers.’

De voorbije jaren ging de omzet vooral door de groei van de e-commerce naar omhoog. De verpakking van elektronica en meubelen is vandaag goed voor bijna een derde van de omzet.

De diversiteit aan producten en sectoren maakt Abriso-Jiffy redelijk coronabestendig. De autosector ging achteruit, maar de e-commerce deed gouden zaken. ‘In maart en april zakte de omzet met 15 procent en 30 procent, maar september werd onze beste maand ooit, toen we 5 procent meer verkochten dan in 2019.’

3 De recyclageafdeling: ‘Hier zit de toekomst’

We passeren in een hal vol shreddermachines, waar werknemers folies in duwen. ‘Hier zie je de toekomst, zowel van ons bedrijf als van de Europese verpakkingsindustrie’, zegt Dejonghe fier. ‘We verwerken hier verpakkingen die teruggekomen zijn van onze klanten of afval uit onze eigen productie.’

Ocean Green heet het label waar Abriso zijn klanten van wil overtuigen: folies en schuimen die groen zijn omdat ze voor 100 procent gerecycleerd worden uit oude folies van diverse kleuren. De oude materialen worden opgehaald bij de klanten en opnieuw verwerkt tot plastic korrels (granulaten). Zo kunnen we oneindig recycleren zonder kwaliteitsverlies. Alleen de kleur wordt een mix van alle andere kleuren.’

18 procent van de productie van Abriso-Jiffy is Ocean Green. Dat moet veel meer worden. ‘We willen de hele markt omgooien’, zegt Dejonghe. ‘Omdat we Europees marktleider zijn, moet het lukken om in alle sectoren de grote jongens te overtuigen. Voor velen is duurzaamheid tot in de kern van hun bedrijfswaarden doorgedrongen. En omdat we het plastic afval bij hen komen afhalen, moeten ze er niet voor betalen om het kwijt te geraken. Ze doen winst, want ons gerecycleerd plastic kost niet meer dan verpakkingen in nieuwe grondstof. Die 18 procent moet jaar na jaar groeien, het is een van onze KPI’s’ (key performance indicators, belangrijkste prestatieindicatoren van een bedrijf, red.).