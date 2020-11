Ackermans & van Haaren stapt in logistieke planner OMP

De Antwerpse investeringsmaatschappij neemt een belang van 20 procent in OMP, de Wommelgemse specialist in de planning van logistieke ketens voor onder meer chemiebedrijven.

Ackermans & van Haaren verwerft een belang van 20 procent in het 35 jaar jonge bedrijf, dat intussen met bijna 700 werknemers in meer dan tien landen actief is. Financiële details geeft de groep in haar persbericht niet vrij.