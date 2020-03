Activiteit in Belgische maakindustrie gehalveerd

Vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Westerlo ligt sinds vorige woensdag stil.

Het activiteitsniveau bij de Belgische maak- en technologiebedrijven is met ongeveer 45 procent gedaald als gevolg van de coronacrisis. Dat zegt de sectorfederatie Agoria.

Hoewel er geen formeel verbod is om verder te werken, regende het de voorbije dagen aankondigingen van bedrijven die tijdelijk de deuren sluiten. Daar zijn enkele van de grootste industriële ondernemingen van ons land bij, zoals de staalreus ArcelorMittal, Volvo Cars en Volvo Trucks, en de busbouwer Van Hool.

Voor een volledig plaatje van de economische schade is het nog te vroeg, maar Agoria ziet een terugval van de activiteit onder zijn leden met 45 procent. ‘Vooral de hele grote bedrijven sluiten de deuren, al zijn er ook middelgrote namen bij zoals Pami (kantoormeubelen) en Punch Powertrain (transmissiesystemen)’, zegt Stephan Vanhaverbeke van Agoria.

DEZE BEDRIJVEN LIGGEN PLAT Het bouwbedrijf Besix sloot meer dan twee derde van zijn werven en overweegt tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

De Ieperse weefmachineproducent Picanol legde gisteren de productie in Ieper tijdelijk stil. Het grootste deel van de 1.500 werknemers gaat in tijdelijke werkloosheid. Picanol lag begin dit jaar al eens weken stil door een cyberaanval.

De landbouwmachineproducent CNH Industrial sluit voor twee weken de vestigingen in Antwerpen en Zedelgem. Alle Belgische werknemers worden tijdelijk werkloos.

De Tiense ruitenwisserfabrikant Bosch ligt sinds woensdagavond plat tot minstens 1 april. Zowat 800 werknemers zijn tijdelijk werkloos.

Bij Atlas Copco in Wilrijk zitten 900 van de 1.400 arbeiders al een week zonder werk. Zo’n 450 arbeiders zijn tijdelijk werkloos.

De staalproducent ArcelorMittal legde een van zijn twee hoogovens in Gent stil.

De vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Westerlo legde de productie vorige woensdag stil. De fabriek telt zowat 2.500 werknemers.

Ook Volvo Cars en Volvo Trucks in Gent liggen plat. Volvo Cars Gent is met 6.500 werknemers de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen.

‘We zien drie redenen waarom bedrijven sluiten: omdat ze niet aan de sanitaire voorschriften kunnen voldoen, omdat hun aanvoerketen verstoord is, of omdat ze geconfronteerd worden met een terugval van de vraag. Voor de grote bedrijven speelt vooral de eerste factor.’

‘Vooral de verplichting werknemers minstens 1,5 meter uit elkaar te houden is moeilijk voor bedrijven met productieketens. We merken dat kleinere ondernemingen vaak wel blijven produceren. Misschien omdat ze zich gemakkelijker kunnen organiseren om aan de voorschriften te voldoen.’

Aperam

Agoria sluit niet uit dat sommige grote bedrijven hun productie reorganiseren, zodat ze toch weer kunnen heropstarten. Dat valt ook te horen bij de werkgeversorganisatie VKW Limburg, die dit weekend een bevraging hield bij 1.000 bedrijven. Volgens VKW proberen de grote bouwbedrijven zich klaar te maken om weer aan de slag te gaan en grote werven af te krijgen.

Het staalbedrijf Aperam bekijkt hoe het productieproces in alle fabrieken kan worden hertekend, zodat werknemers nooit binnen 1,5 meter van elkaar moeten werken. Het zoekt een 'nieuwe manier van werken die voor lange tijd de norm moet blijven', zegt gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens.

Uit de bevraging blijkt dat een op de zes ondernemingen in Limburg voor onbepaalde tijd de deuren heeft gesloten en dat een op de drie nog volop operationeel is. De helft is gedeeltelijk aan het werk. Sectoren die grotendeels zijn stilgevallen zijn de niet-voedingswinkels, de bouwbedrijven en de industrie.

Orders

In de industrie zijn de bedrijven die werken op basis van klantenorders - bijvoorbeeld een ramenfabrikant - doorgaans dicht. Er komen geen orders binnen. Als ze herstarten, werken ze eerst de oude orders af. In de bouw liggen vooral de grote bedrijven stil, zeker in de wegenbouw. Kleinere bedrijven proberen vaker toch voort te werken. Bouwvakkers worden wegens de regels om afstand te houden soms met huurwagens naar de werf gebracht in plaats van met het klassieke busje.

Ook leveranciers van bedrijven die just in time werken, zoals in de autoassemblage, werken voort zolang de autoproductie draait. Daar kunnen de komende dagen nog sluitingen volgen omdat de hele Europese auto-industrie op een lager pitje draait.

In de voor België belangrijke chemiesector blijft de productie wel volop doorlopen. Dat heeft te maken met de erkenning als ‘essentiële’ sector, waardoor afwijkingen op de sanitaire maatregelen mogelijk zijn. ‘Op het terrein is weinig veranderd’, zegt Gert Verreth van de sectorfederatie Essenscia. ‘Veiligheid is sowieso prioritair, en veel bedrijven hadden al maatregelen genomen.'