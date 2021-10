Agfa worstelt met grondstofkosten

Agfa spreekt in een persbericht over ‘specifieke maar dubbelcijferige’ prijsverhogingen die van toepassing zullen zijn vanaf 1 november.

De aluminiumprijs op de London Metal Exchange noteert momenteel op het hoogste peil in 30 jaar. ‘Aluminium is nu meer dan dubbel zo duur als 18 maanden geleden’, klinkt het.

Ook de kost voor onder meer verpakkingsmaterialen en energie zit in de lift. ‘Bovenop de druk van de grondstofkosten zijn ook de logistieke en operationele kosten de hoogte in geschoten door het economisch herstel’, klinkt het.

Het management verwacht niet meteen beterschap. ‘De problemen met de mondiale aanvoer van cruciale grondstoffen hebben geen tekenen van stabilisatie vertoond. Ze zullen in 2022 waarschijnlijk op deze niveaus blijven. Agfa zal elk kwartaal evalueren of verdere prijsacties nodig zijn, zegt Frederik Dehing, vice-president Global Sales.

Markt in verval

De divisie Offset Solutions is in omzet het belangrijkste onderdeel van het 'nieuwe' Agfa, na de lucratieve verkoop van het gros van de IT-afdeling. Offset Solutions haalde in het eerste halfjaar 352 miljoen, maar de winstgevendheid laat te wensen over. De bedrijfswinst kwam in het eerste halfjaar maar nipt boven nul uit. Vorig jaar was de divisie zelfs zwaar verlieslatend.