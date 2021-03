Al 320.000 Belgen zijn uitgenodigd voor vaccinatie

Momenteel zijn al 320.000 uitnodigingen verstuurd naar Belgen om hun coronaprik te laten toedienen. Maar die procedure kampt met kinderziektes.

Er is de voorbije weken, vooral in Wallonië, veel ongenoegen gerezen over de reservatietool Doclr waarmee uitnodigingen verstuurd worden naar de Belgen die moet gevaccineerd worden. Frank Robben, CEO van ICT-integrator Smals, die de tool uitwerkte, ontkende tijdens een persontmoeting de problemen niet. ‘Het is een leerproces waar iedereen door moet. Het systeem moet ook voortdurend aangepast worden aan nieuwe parameters. Zoals vorige week de toelating om het AstraZeneca-vaccin ook aan 55-plussers toe te dienen.’

Dat het lang duurde alvorens de eerste uitnodigingen werden uitgestuurd, relativeert Robben. ‘We zijn met de reservaties gestart vanaf het moment dat de vaccinatieschema’s bekend waren, dat duidelijk was wie eerst moest gevaccineerd worden en waar de vaccinatiecentra zich zouden bevinden.’

Gegevens niet voorhanden

Maar Robben benadrukt ook dat zij afhankelijk zijn van de kwaliteit van de beschikbare gegevens. ‘Om elektronisch, dus via mail of gsm, uitgenodigd te worden, maken we gebruik van de mailadressen en gsm-nummers waarover het RIZIV en de ziekenfondsen beschikken.’ Maar die contactgegevens zijn niet altijd voorhanden of up-do-date.

Voor de uitnodigingen per brief maakt men gebruik van de gegevens van het rijksregister en daar stellen zich minder problemen. AL zijn ook hier vertragingen, bijvoorbeeld bij een overlijden, niet uitgesloten, zo luidt het.

Om uitgenodigd te worden, hanteert de overheid twee systemen. In Vlaanderen, op Antwerpen en Gent na, wordt gewerkt met voorinboekingen. Mensen krijgen daarbij een brief, mail of sms, met daarin de twee momenten waarop ze gevaccineerd zullen worden. In die uitnodiging is ook een link voorhanden voor meer info en een website naar een helpdesk. ‘Zodra die momenten worden bevestigd, krijgt men een code, een soort toegangsticket tot het vaccinatiecentrum’, legt Robben uit.

In het andere systeem, dat in Wallonië, Brussel, Antwerpen en Gent wordt gebruikt, kan men, na het ontvangen van een uitnodiging, zelf twee momenten vastleggen. Zodra dat gebeurd is, krijgen men twee codes die mee moeten genomen worden naar het vaccinatiecentrum.

Lijst met invallers

Op dit moment zijn al 320.000 uitnodigingen verstuurd, gelijk verdeeld over de twee systemen, zo benadrukt Frank Robben. Hij geeft ook mee dat men bezig is met de uitwerking van een systeem waarbij mensen zich kunnen melden om last-minute te worden opgeroepen. ‘Niet alle mensen die uitgenodigd worden, dagen ook op.’ En dan is een lijst met potentiële invallers een handig instrument om geen vaccins te laten verloren gaan. Zo’n lijst zou wel alleen gelden voor de mensen die binnen de doelgroep vallen die op dat moment wordt gevaccineerd.

Dat intussen drie vaccins zijn toegelaten, stemt Dirk Ramaekers, die de taskforce vaccinatie leidt, tevreden. ‘Er zijn nu geen argumenten meer om nog een onderscheid te maken. Het vaccin van AstraZeneca mag nu voor alle leeftijden toegediend worden. Ook aan mensen boven 55 jaar’ Alleen voor mensen die een gentherapie volgen, zal nog een onderscheid qua vaccin worden gemaakt. Zij krijgen alleen het Pfizer- of Moderna-vaccin toegediend. Voor de andere Belgen zal pas ter plaatse blijken welk vaccin men toegediend krijgt.

Versnelling in levering nodig

Intussen blijft het aantal geleverde vaccins nog ver achter op de verwachtingen. Eind maart zullen volgens Xavier De Cuyper, topman van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), circa 2,6 miljoen vaccins geleverd zijn. ‘We merken nu toch stilaan een zekere regelmatigheid in de leveringen. Maar we zitten nog ver af van de 5 miljoen dosissen waarop we gerekend hadden’.

Toch blijft De Cuyper hopen dat eind juni België over de beoogde 12 miljoen dosissen zal kunnen beschikken, waarmee 6 miljoen landgenoten kunnen gevaccineerd worden. ‘Vanaf het tweede kwartaal rekenen we op een versnelling van de leveringen. Maar daarover bestaat geen 100 procent garantie. Hopelijk zijn de kinderziektes achter de rug’, aldus De Cuyper. Hij rekent daarvoor ook op het vaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharma. Verwacht wordt dat Europa dat vaccin volgende week zal goedkeuren, zodat de leveringen van start kunnen gaan.