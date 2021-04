'Al onze fietsen moeten zo veel mogelijk bezet zijn'

Enzo Maenhaut maakt in fitness Cyclo Studio indoorfietsen in groep hip. Gent ging al voor de bijl, Antwerpen volgt. Maar de pandemie ligt dwars. 'Ik geef al de hele winter les op het dak.'

Babbel even met ondernemer Enzo Maenhaut en het valt op hoe zijn taal doorspekt is met Engels jargon. Na zijn studies handelswetenschappen in Gent was Maenhaut actief bij kookpottenproducent The Cookware Company in New York en bij Kraft Heinz in Nederland. De amateur-triatleet kwam er tweemaal in contact met wat hij zelf een 'boutique fitness' doopt: een fitness die zijn gasten meer probeert te bieden dan alleen de sporttoestellen.

Het inspireerde Maenhaut om begin 2019 een fitnessconcept voor de Vlaamse markt uit de grond te stampen. 'Ik wilde focussen op één enkele sport: stationair fietsen in groep op de hometrainer, met een coach vooraan.' In de volksmond staat dat bekend als spinning, maar Maenhaut wijst die term meteen af. 'Weinigen weten het, maar spinning is eigenlijk een merknaam.' Maenhaut wilde ook verder dan de 'naakte hometrainer' die mensen associëren met spinning.

Discotheekgevoel

Wie bij Cyclo Studio over de vloer komt, komt niet alleen om te sporten, zegt Maenhaut. Mensen zoeken luxe voor en na het sporten, wat fun en de cijfertjes achter de prestaties, meent Maenhaut. 'Iedereen legt eerst een conditietest af, zodat we tijdens de sessies met kleurencodes een spelelement kunnen toevoegen. Tijdens de sessie staat de muziek 'vollenbak', zodat je een discotheekgevoel hebt. Er zijn individuele douches en na het sporten krijg je een mailtje met statistieken.'

Cyclo Studio schoot in het voorjaar van 2019 uit de startblokken in een pand aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Toen de zaak nog geen jaar oud was, was het bij de start van de pandemie al improviseren geblazen voor Maenhaut. 'Het pand heeft gelukkig een plat dak. Ik heb in de zomer - tussen de twee lockdowns - 19 fietsen met wat ligstoelen en planten op het platte dak gezet. Met de resterende fietsen heb ik een pop-upvestiging in Kortrijk geopend, buiten aan de startershub Hangar K.'

Cyclo Studio 'Boutique fitness' draait rond indoorfietsen in groep en werd in 2019 opgericht door Enzo Maenhaut.

2.000 klanten sinds de opstart, in Gent of Kortrijk.

19,99 euro voor de eerste twee bezoeken.

Maenhaut begin een crowdfundingcampagne voor een nieuwe studio in Antwerpen. Al 48.000 van de 110.000 euro is toegezegd.

De fietsen maximaal laten renderen is cruciaal voor de fitnessstudio. 'Al onze fietsen moeten zo veel mogelijk bezet zijn. We hebben relatief hoge maandelijkse vaste kosten, zowel voor de huur van het pand als voor het leasen van de fietsen.' De personeelskosten zijn daarentegen laag, want Maenhaut schakelt freelancecoaches in. Sinds het begin van de pandemie draafde hij zelf heel vaak op. 'Ik gaf sinds begin november zestig microsessies op het dak voor groepjes van vier. Soms in barre temperaturen.'

Antwerpen

De pandemie maakt van de opstart voor Maenhaut een loodzware klim. 'Mijn oorspronkelijke concept - indoor fietsen in groep - moest ik verlaten door de sessies op het dak.' Toch volhardt hij. 'Het heeft geloond dat we sessies in een kleine groep op het dak of in onze pop-up bleven doen.' Andere fitnesszaken sloten de deuren, waardoor Cyclo Studio nieuwe klanten aantrok. 'De verhouding was 80 procent vaste klanten en 20 procent nieuwe.'

