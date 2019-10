Alarmen gaan af bij Europese bedrijven

Truckproducent Volvo waarschuwt voor zwaar weer, terwijl Renault op de Parijse beurs crasht na een winstalarm.

De Europese beurzen zijn de dag met verlies gestart. De Bel20 ontsnapt daar niet aan. Nu er rond de Brexit eindelijk schot in de zaak is gekomen, hebben investeerders meteen iets nieuws om over te tobben. De economische groeivertraging begint duidelijk sporen na te laten bij enkele van de grootste bedrijven ter wereld.

De vrachtwagenproducent Volvo Group, die te boek staat als een goede economische barometer, waarschuwt voor zwaar weer in de komende maanden en kwartalen. ‘De laatste jaren hebben klanten in Europa en Noord-Amerika hun vrachtwagenvloten vernieuwd en uitgebreid, maar vermits de vrachtvolumes stagneren en gezien de huidige onzekerheid rond de toekomstige economische ontwikkeling zetten ze nu een rem op hun investeringen’, legt hij uit.

Dat wordt weerspiegeld in de orderinname van Volvo Group, die in het derde kwartaal met 45 procent is gedaald in vergelijking met het hoge peil van vorig jaar.

Ook Renault zit in de hoek waar de klappen vallen. De autobouwer waarschuwde dat de omzet dit jaar met 3 à 4 procent zal dalen. Het verwijst daarvoor naar een 'minder gunstige conjunctuur'. Tot dusver rekende Renault op een omzet vergelijkbaar met die in 2018.

Het alarm van Renault zet quasi alle aandelen in de automobielsector op verlies. in Brussel verliezen onder andere ook Melexis en Recticel terrein. Melexis is leverancier van autochips. Recticel is volop bezig zijn automobieldivisie (productie van dashboardhuiden) te verkopen, maar een autocrisis zou mogelijk opnieuw roet in het eten kunnen gooien.