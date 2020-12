‘Als we afspreken, maken we er een feestje van en niet de zoveelste vergadering’

De slimme winkeldisplays van Pure Value beleefden een topjaar. Na Ahold en Jumbo hoopt CEO Bram van Schijndel - die zijn kmo een digitaliseringskuur gaf - volgend jaar een Belgische retailer binnen te halen.

Voor Pure Value was 2020 niet bepaald een rotjaar. De kmo uit Puurs-Sint-Amands overtuigde met haar herbruikbaar slim winkeldisplay Proteus - een aluminium frame, opvouwbaar en telescopisch - Ahold en Jumbo, de grootste twee supermarktketens van Nederland. Samen goed voor 17.000 bestelde stuks.

De twee ketens besparen met het product de komende jaren grote hoeveelheden kartonnen promotiedisplays, die ze vroeger na één gebruik afvoerden. Bovendien geeft Proteus de supermarkt en de merken inzicht in hoe de promotie loopt. Sensoren monitoren het gewicht van het display, zodat in realtime te zien is hoeveel producten er nog op liggen. Een app waarschuwt als het display bijgevuld moet worden. ‘We helpen een promospot aan een hoger rendement’, zegt CEO Bram van Schijndel.

Schermvullende weergave De duurzame slimme winkeldisplays van Pure Value. ©rv doc

Pijnlijke beslissingen

Ondanks de mooie contracten hield de topman zijn team van tien medewerkers tegen het licht. ‘Om te kunnen schalen hebben we de relaties met de klanten gedigitaliseerd. Dat leidde tot een halvering van het team. Alleen wie snel pijnlijke beslissingen neemt, overleeft de crisis.’ Met fors lagere kosten mikt de topman volgend jaar op een verdubbeling van de winst bij een stabiele omzet van 5,5 miljoen euro. De gesprekken met Delhaize, Carrefour en Colruyt zijn volop aan de gang.

Alleen wie snel pijnlijke beslissingen neemt, overleeft de crisis. Bram van Schijndel Pure Value

Van Schijndel stond versteld van wat door de pandemie plots allemaal mogelijk was. ‘De onderhandelingen met Albert Heijn verliepen volledig via videoconferentie en ook de handtekening werd online gezet.’ Met webinars bereikte hij meer potentiële klanten in een veel kortere tijd. ‘Hoe groot ook je stand, op de vakbeurs EuroShop in Düsseldorf worstel je met de vraag hoe je de klant kan bereiken.’