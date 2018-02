Altijd maar zeuren om faveurtjes

De regering-Michel legt de ondernemingen wat meer in de watten, in de hoop ze te kunnen overtuigen om meer te investeren en extra arbeidsplaatsen te creëren. Een naïeve manier van economisch beleid voeren, menen sommigen. Welke resultaten levert het op?

Sommigen zouden het graag anders zien, maar ondernemingen zijn een belangrijke steunpilaar van de economie. Ze zijn een vorm van samenwerking tussen mensen die schaalvoordelen oplevert. Ze produceren goederen en diensten die verkocht en uitgevoerd kunnen worden. Ze creëren werkgelegenheid en bieden hun werknemers de mogelijkheid een inkomen te verdienen. Maar, zo zeggen de critici, er valt heel wat op te merken op de manier waarop ze dat doen. Ondernemers zijn alleen maar uit op winst, ze buiten de werknemers uit, malen niet om het milieu en proberen aan hun fiscale plichten te ontsnappen. Zolang echter de overheid de rol van de bedrijven niet kan overnemen - de experimenten die er op dat vlak zijn geweest, in België en elders, waren tot dusver niet bijzonder succesvol - zijn de ondernemingen een noodzakelijk kwaad.

Ze weten dat ze onmisbaar zijn. En ze misbruiken dat om extra faveurtjes en douceurtjes af te dwingen. Een subsidie hier, een fiscale uitzondering daar. En altijd maar zeuren en zagen over de lasten die worden opgelegd - fiscale, sociale en administratieve - en die de ondernemingen verhinderen hun rol als economische motor en bron van welvaart ten volle te spelen. Soms vinden ze daarvoor gehoor bij een regering, als die weer eens geconfronteerd wordt met tegenvallende cijfers over economische groei en werkloosheid. Want daar is de bevolking - de kiezers! - gevoelig voor.

En dan worden de sociale lasten verlaagd, de vennootschapsbelasting hervormd en een of andere administratieve regel geschrapt. In ruil daarvoor harde engagementen aangaan voor extra investeringen en de creatie van arbeidsplaatsen doen ze echter niet. ‘Kunnen we helaas niet’, klinkt het. ‘We werken nu eenmaal in een omgeving met tal van onzekere factoren. Maar vertrouw ons, het komt wel goed.’ Wie dat gelooft, is naïef. Naar de in het vooruitzicht gestelde positieve effecten voor economie en samenleving is het fluiten. De ondernemers tellen wel hun extra winst.

Dat is het verhaal dat verteld wordt en het beeld dat opgehangen wordt in de kringen die niet enthousiast zijn over de markteconomie en die een groot wantrouwen koesteren tegenover ondernemingen, ondernemers, aandeelhouders en beleggers. Tegenover alles wat te maken heeft met de productiefactor ‘kapitaal’ in de economie. Ze hebben kritiek op de maatregelen, zoals de loonmatiging en de taxshift, die de voorbije jaren zijn genomen om het ondernemingsklimaat in ons land te verbeteren. Hebben ze gelijk?

Investeringen

Het nieuwste jaarverslag van de Nationale Bank, dat een uitgebreid overzicht biedt van de economische gang van zaken in ons land, geeft daarop een antwoord.

‘De versterking van de bedrijvigheid in België in 2017 werd grotendeels geschraagd door bedrijfsinvesteringen en door de uitvoer’, zegt de Nationale Bank. Ze heeft het over ‘levendige’ bedrijfsinvesteringen en herinnert eraan dat 2016 op dat vlak ook al een ‘dynamisch’ jaar was. In 2013 liepen de bedrijfsinvesteringen nog terug. Geen bijzondere prestatie, zou je kunnen opwerpen, als het geld spotgoedkoop is. Maar je kan de Belgische bedrijven tenminste niet verwijten dat ze die opportuniteit niet aangrijpen.

Een tweede vaststelling: er is een einde gekomen aan de afbraak van de werkgelegenheid in de ondernemingen. De voorbije drie jaar zijn in ons land 164.000 extra jobs gecreëerd. Meer dan de helft daarvan - 87.000 - in de privébedrijven. Er kwamen ook 34.000 zelfstandigen bij. Dat zijn ook ondernemers.

‘De jobintensiteit van de economische groei is toegenomen’, stelt de Nationale Bank tevreden vast. De keerzijde daarvan is dat dat een rem zet op de productiviteitsgroei. Want met hoe minder medewerkers een bedrijf zijn omzet en winst realiseert, hoe hoger de productiviteit. Én heel veel mensen extra aan de slag krijgen én de productiviteit sterk opkrikken zijn twee doelstellingen die samen moeilijk te realiseren zijn. Het komt erop aan daar een goed evenwicht in te vinden.

Een derde vaststelling is dat cadeaus die aan de bedrijven zijn gegeven vooralsnog geen gat hebben geslagen in de schatkist. De opbrengsten uit de vennootschapsbelastingen stegen van 3,1 procent van het bruto binnenlands product in 2013 tot 3,4 procent in 2016 en tot 4 procent vorig jaar.

Het is dus een win-win. De bedrijven worden er beter van dat ze op verschillende manieren minder zwaar worden belast, de economie eveneens en ook de overheid. Maar is dat voldoende is om de sceptici te overtuigen?

Sluitingen

De Nationale Bank doet in haar jaarverslag ook nog een gedurfde suggestie om de fundamenten van onze economie te verstevigen: maak het voor de bedrijven gemakkelijker om te herstructureren of te sluiten. Er zijn te veel ondernemingen met een povere winstgevendheid die daardoor niet of onvoldoende technologisch vernieuwen. De werknemers zitten er gevangen in een weinig productieve omgeving en krijgen onvoldoende kansen om nieuwe vaardigheden op te bouwen. ‘Het voortbestaan van die bedrijven is nadelig voor de economie als geheel’, zegt de Nationale Bank.