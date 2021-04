Amerikaanse CEO's zien loonpakket naar record stijgen

De loongroei kwam er ondanks de inlevering op hun basisloon die heel wat CEO’s grootmoedig aankondigden. Maar dat basisloon vertegenwoordigt minder dan 10 procent van het totale vergoedingspakket, dat grotendeels uit aandelen(opties) bestaat, signaleert The Wall Street Journal. Het aandelenluik kreeg een boost dankzij het forse beursherstel na de coronadip in februari-maart 2020.

Zoethoudertje

En dat terwijl het bedrijf soms een miljardenverlies incasseerde als gevolg van de pandemie, zoals de cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line. Daar zag CEO Frank Del Rio zijn loonzakje verdubbelen tot 36,4 miljoen dollar, deels via bonussen gekoppeld aan een contractverlenging. Volgens een woordvoerder van Norwegian, dat 4 miljard dollar verlies boekte in 2020, was het in het ‘beste belang van het bedrijf’ om de ‘onschatbare expertise’ van Del Rio aan boord te houden. CEO Chad Richison van de hr-dienstengroep Paycom Software spant voorlopig de kroon met een verloningspakket van 211 miljoen dollar.