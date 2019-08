Amerikaanse top-CEO's zetten aandeelhouders niet meer op eerste plaats

Zowat 200 CEO’s van Amerikaanse multinationals zoals Apple en Coca-Cola scharen zich achter een verklaring waarin ze voor het eerst afstappen van het ‘primaat van de aandeelhouder’.

De CEO’s brengen hun opmerkelijke boodschap via Business Roundtable, een club van vooraanstaande bedrijfsleiders die een kleine 200 leden telt. Het gaat om de CEO’s van onder meer Amazon, Apple, Coca-Cola, General Motors, Goldman Sachs en Procter & Gamble. De bedrijven van de club staan voor een jaaromzet van zowat 7.000 miljard dollar.

Business Roundtable publiceerde maandagavond een update van zijn ‘Purpose of a Corporation’, een soort geloofsbelijdenis van hoe het kapitalisme er volgens hen moet uitzien. ‘Al sinds 1987 hebben we regelmatig onze principes van behoorlijk bestuur gepubliceerd. In iedere versie sinds 1997 hebben we daarbij het primaat van de aandeelhouder vooropgezet – het principe dat bedrijven vooral bestaan om hun aandeelhouders te dienen. Met de verklaring van vandaag (…) stippelen we een moderne standaard uit voor de verantwoordelijkheid van bedrijven’, aldus een persbericht waarin de nieuwe tekst wordt aangekondigd.

Stakeholders

In de verklaring zeggen de CEO’s dat ze niet alleen voor hun aandeelhouders moeten zorgen, maar ook oog moeten hebben voor hun medewerkers en andere ‘stakeholders’, en voor de omgeving waarin ze actief zijn. Dat klinkt vrij vertrouwd voor een Europeaan, maar voor veel Amerikaanse bedrijven is het een mentale revolutie.

‘In het land waar aandeelhouderswaarde is uitgevonden, is dit een fundamentele verandering van de visie’, zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters in de Nederlandse krant FD. Ook andere specialisten bestempelen de verklaring als een grote symbolische stap voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Al blijft het afwachten hoe dat in de praktijk wordt toegepast.

‘Aandeelhoudersrendement kun je goed meten. Over een langere termijn gemeten is het nog altijd het beste schattingsinstrument over hoe een onderneming presteert, waarin alles samen zou moeten komen. Want zonder tevreden klanten of werknemers geen aandeelhoudersrendement’, zegt Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance aan Tilburg University.