Antwerpse diamant rekent op comeback na coronadrama

De handel in ruwe en geslepen diamanten in Antwerpen viel in het coronajaar 2020 met ruim een derde terug.

Door de coronacrisis kreeg de handel in de Antwerpse diamantsector vorig jaar andermaal rake klappen. Toch ziet de branche hoopvolle signalen die erop wijzen dat de rebound is ingezet.

Uit cijfers van de sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre (AWDC) blijkt dat vorig jaar voor 24,9 miljard dollar ruwe en geslepen diamanten werden verhandeld in Antwerpen.

Dat is liefst 32 procent minder dan de ruim 37 miljard dollar die een jaar eerder werden gehaald, wat toen al het laagste niveau in tien jaar was. Vooral de handel in ruwe diamant stond onder druk - een terugval met 43 procent in vergelijking met 2019 -, terwijl de handel in geslepen diamant met 20 procent daalde.

In de eerste weken van 2020 leek er eindelijk wat beterschap te komen. Ook de Antwerpse handelscijfers gingen weer de hoogte in. Maar toen barstte de coronacrisis los. Door lockdowns en reisbeperkingen daalde de wereldwijde vraag naar diamantjuwelen vorig jaar met 15 procent, terwijl de productie van ruwe diamanten met een vijfde zakte.

Crisis boven op een crisis

Voor de Antwerpse diamantsector betekende de coronapandemie een crisis boven op een crisis. Door geopolitieke spanningen en de economische onzekerheid die daaruit voortvloeide hadden zowat alle takken van de wereldwijde diamantindustrie het erg moeilijk gehad in 2019.

'Uiteraard was dit een uitzonderlijk jaar, waarin de sector de impact van de crisis duidelijk heeft gevoeld', zegt AWDC-woordvoerster Karen Rentmeester. 'We voelen de impact nog altijd. Het is dan ook een sector die heel gevoelig is voor wat er op macro-economisch gebied gebeurt. Maar we moeten focussen op het feit dat Antwerpen veerkrachtig genoeg is gebleken om een significant deel van die impact al te verzachten in het derde en zeker het vierde kwartaal van vorig jaar.'

Zowel de wereldwijde handel in ruwe als die in geslepen diamant herpakte zich beduidend in de laatste drie maanden van 2020, leert een onderzoek van de consultant Bain & Company. Ook in Antwerpen was die trend merkbaar, laat AWDC uitschijnen.

Stijgende juwelenverkoop

Ook in januari konden weer meer geslepen diamanten worden geëxporteerd. De import bleef wel nog onder druk staan, net zoals de handel in ruwe diamanten. Maar bij het AWDC is men hoopvol over die kentering. 'We merken toch dat de markt voor diamantjuwelen het beter doet dan die voor andere luxegoederen.'

Consumenten willen middelgrote tot grote diamanten en van handelaars horen we dat de 'ticket price' stijgt: het gemiddeld budget dat mensen willen spenderen aan een diamant ligt nu hoger dan voordien.' De belangrijkste afnemers bevinden zich vooralsnog in China en Hongkong. De export vanuit Antwerpen naar die landen ligt nu respectievelijk 200 en 70 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De export naar de VS steeg met 56 procent.

Nog een opmerkelijk cijfer: ondanks de loodzware coronacrisis hebben zich vorig jaar toch 66 nieuwe diamantbedrijven gevestigd in Antwerpen, meldt het AWDC. Dat is des te opmerkelijker omdat de sector al jaren klaagt dat diamantbedrijven geen rekening of lening krijgen bij de Belgische banken. De wet voor basisbankdiensten die aan dat euvel moet verhelpen zou pas dit jaar van kracht worden.