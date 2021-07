Antwerpse haven opnieuw op precoronaniveau

De Antwerpse haven heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De overslag steeg met 5 procent en zit opnieuw op precoronaniveau. De containeroverslag - het belangrijkste groeisegment - blijft groeien.

In de Antwerpse haven werden de afgelopen zes maanden 120 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat zijn er 5 procent meer dan in dezelfde periode van het jaar voordien en evenveel als in 2019. Ondanks de blijvende impact van de coronacrisis werd bij alle goederenstromen groei opgetekend.

De containertrafieken stegen in ton met 4,3 procent tegenover vorig jaar en met 3,9 procent tegenover de eerste zes maanden van 2019. Dat segment - waarin Antwerpen en Rotterdam de grootste West-Europese spelers zijn - is het enige cargotype dat sinds 2014 onafgebroken is gegroeid.

Het 'conventioneel stukgoed' groeit spectaculair met 41,2 procent na een grote daling in 2020 en komt daarmee weer op het niveau van de eerste zes maanden van 2019. De overslag van ijzer en staal - de belangrijkste goederengroep in dit segment - groeide met 37,8 procent door een piek in de aanvoer van staal.

Ierse importeurs en exporteurs laten steeds vaker de landbrug over het VK liggen en kiezen voor een rechtstreekse maritieme verbinding met Antwerpen. Jacques Vandermeiren Topman van de Antwerpse haven

De overslag van droge bulk - zoals ertsen en steenkool - steeg met 7,5 procent, maar schommelt meer, omdat producten zoals meststoffen seizoensgebonden zijn. Die van vloeibare bulk groeide met 1,3 procent, maar ligt nog steeds 6,1 procent lager dan in 2019. Brandstoffen kenden in mei de sterkste volumes sinds oktober vorig jaar. De overslag van chemicaliën groeide met 8,9 procent. De vraag boomt wereldwijd door het herstel van de industriële productie en overstijgt het niveau van voor de pandemie.

Brexit

De start van de brexit begin dit jaar leidde tot meer controles in de havens, langere transittijden en hogere kosten. Dat deed de goederenstroom tussen de EU en het VK dalen. Toch kon Antwerpen een groei van 11,1 procent met het VK en 12,1 procent met Ierland optekenen, blijkt uit de cijfers die het Havenbedrijf de wereld instuurde. Verladers stoppen blijkbaar meer goederen in containers in plaats van ze via trucks en ferry's het kanaal over te sturen. Dat veroorzaakte een toename van het aantal 'short-sea'-diensten tussen de Antwerpse haven en het VK en Ierland.

Volgens topman Jacques Vandermeiren van de Antwerpse haven laten Ierse importeurs en exporteurs steeds vaker de landbrug over het VK liggen en kiezen ze voor een rechtstreekse maritieme verbinding met het Europese vasteland.

120 miljoen overslag In de Antwerpse haven werden in de eerste zes maanden van het jaar 120 miljoen ton goederen overgeslagen.

'Dat de brexit grote gevolgen zou hebben voor het goederenvervoer tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk wisten we', zegt hij. 'Door in te zetten op shortseaverbindingen en load-on/load offladingen kunnen we de uitdagingen omzetten in opportuniteiten.' Vandermeiren wil van Antwerpen 'meer dan ooit de poort maken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland'.

Het VK is met een stroom van 15 miljoen ton de derde maritieme handelspartner van Antwerpen. De Antwerpse haven is nu verbonden met twaalf Britse en Ierse havens.

Saeftinghedok

De groei van de containertrafieken toont aan dat de gevraagde uitbreiding van de containeroverslagcapaciteit in de haven - de bouw van het nieuwe Saeftinghedok ten zuiden van Doel en de uitbreiding van de bestaande containerterminals - meer dan ooit nodig is, zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA).

Eind mei kwam in dat dossier een kink in de kabel. De auditeur van de Raad van State adviseerde om de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven te vernietigen omdat er te weinig garanties zijn dat de bijkomende 'stikstofdepositie' geen negatieve invloed zal hebben op de nabijgelegen natuur.

Daarover kwamen drie klachten binnen bij de Raad van State. In februari had ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen al geoordeeld dat het voorlopige Vlaamse stikstofkader onvoldoende onderbouwd was.