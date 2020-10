Antwerpse horecaondernemers verenigen zich tegen verplichte sluiting

Een groep Antwerpse horecaondernemers stapt niet alleen naar de Raad van State, maar ook naar de burgerlijke rechtbank tegen de verplichte sluiting van horecazaken in ons land.

De klagers halen aan dat zelfs de gezondste horecaondernemingen niet overleven als de sluiting aanhoudt. Bovendien is de horeca volgens hen verre van de voornaamste oorsprong van coronabesmettingen.

Vorige week trok een groep Franstalige horeca-uitbaters al naar de Raad van State tegen de beslissing van de federale regering om de horeca een maand te sluiten. Verenigd in het Collectif Wallonie Horeca trokken ze ook naar de Luikse rechtbank van eerste aanleg over de compensaties voor de sluiting. Het budget van 500 miljoen euro dat de regering daartoe uittrekt, is volgens het Collectif Wallonie Horeca veel te weinig.