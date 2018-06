BASF-topman Wouter De Geest wordt voorzitter Voka

De topman van BASF Antwerpen lost Paul Kumpen in het najaar af aan het hoofd van de Vlaamse werkgeversorganisatie.

Voka-voorzitter Paul Kumpen heeft maandag op het bestuurscomité van Voka De Geest als zijn opvolger voorgedragen. Dat voorstel is unaniem aanvaard. Mits een goedkeuring van de raad van bestuur op 10 september neemt hij de rol vanaf begin november op.

Wouter De Geest werkt sinds 1982 bij BASF Antwerpen en is er sinds 2007 gedelegeerd bestuurder. Het bedrijf met 3.100 medewerkers heeft een oppervlakte van 600 hectares en is het grootste geïntegreerde productiecentrum in België.

De Geest is al jaren een boegbeeld van de Antwerpse havengemeenschap en de chemiesector. Hij is voorzitter van Essenscia, de koepelorganisatie van de chemiesector, en voorzitter van de Industrieraad Vlaanderen. Dat is een groep van 20 ondernemers, academici en deskundigen die informeel advies geeft over het industriebeleid.

De Geest mengde zich herhaaldelijk in het debat over het Energiepact en pleitte voor het behoud van de kerncentrales om de competitiviteit van de grootindustrie te vrijwaren. Hij ging daarmee lijnrecht in tegen het pleidooi van de gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens, die voor de kernuitstap had gepleit. Maertens moest onder druk van de grote industrie in de Antwerpse haven een bocht nemen.

Spreekbuis

'Met Wouter De Geest kiezen we voor een sterke ambassadeur van het Vlaamse bedrijfsleven', zegt huidig voorzitter Kumpen. 'Wouter heeft in het verleden bewezen dat hij als captain of industry een spreekbuis is voor onze ondernemingen. Met de verdere digitalisering, internationalisering en uitdagingen op onze arbeidsmarkt hebben we een sterke kapitein nodig. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie met Wouter in goede handen is.'