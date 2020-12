Robinhood-duo voert belegger aan de haaien

Silicon Valley excelleert in nobele businessplannen die bij nader inzicht schaamteloos opportunistisch durven te zijn. Bij de razend populaire beleggingsapp Robinhood zit het ‘doing good’-idee zelfs in de naam: stelen van de rijken om te geven aan de armen. In dit geval de kleine belegger, die even makkelijk als de grote haaien een centje moet kunnen bijverdienen op de beurs.

Dat verhaal kreeg deze week een serieuze deuk. Op een vervelend moment bovendien voor de Robinhood-oprichters Baiju Bhatt en Vladimir Tenev. Ze willen de huidige beleggerseuforie voor beursintroducties aangrijpen om binnenkort hun geesteskind te verzilveren. Een beursgang zou van de beide dertigers miljardairs maken nu hun app in dit gekke beursjaar een enorme vlucht heeft genomen. Voor een duo dat zich volgens de overlevering liet inspireren door de ‘Occupy Wall Street’-beweging en haar protest tegen inhalige bankiers en groeiende ongelijkheid is dat best ironisch.

Met Robinhood beloven Bhatt en Tenev - die elkaar in 2005 ontmoetten toen ze beiden fysica studeerden aan Stanford University - beleggen gratis en gebruiksvriendelijk te maken. ‘Democratize finance for all’, luidt de missie, met dank aan het schrappen van transactiecommissies en een eenvoudige smartphoneapp die het confetti laat regenen als een gebruiker een order doorvoert. Voor Amerikaanse millennials die door de coronapandemie afgesneden werden van hun gebruikelijke vertier, bleek de beursapp een perfecte uitlaatklep. Robinhood verwelkomde dit jaar 3 miljoen nieuwe gebruikers, die enthousiast inspeelden op de wilde beursschommelingen die het coronavirus veroorzaakte.

Turbo. De pandemie zette dit jaar een turbo op de groei van Robinhood. De populaire beleggingsapp telt 13 miljoen gebruikers en werd bij een kapitaalronde enkele maanden geleden op ruim 11 miljard dollar gewaardeerd.



Oprichters. Baiju Bhatt en Vladimir Tenev leerden elkaar kennen toen ze studeerden aan Stanford University. Beiden zijn enig kind van immigranten: Bhatt heeft Indiase roots, Tenev Bulgaarse.



Risicovol. De start-up werd afgelopen week tweemaal de mantel uitgeveegd door Amerikaanse beurstoezichthouders voor de manier waarop hij kleine beleggers misleidt en aanzet tot risicovol gedrag.



Beursintroductie. Als Robinhood in het eerste kwartaal van 2021 naar de beurs trekt, maakt dat van Bhatt en Tenev miljardairs. Andere investeerders van de in Menlo Park gevestigde start-up zijn de durfkapitalisten Sequoia en Andreessen Horowitz.

Maar beleggen is geen spel, oordeelde de beurswaakhond van de staat Massachusetts afgelopen week. In een 24 pagina’s dikke klacht verwijt hij Robinhood onervaren beleggers aan te sporen onverantwoorde risico’s te nemen. Via ‘gamification’ en agressieve marketingtechnieken worden gebruikers gepusht om zo frequent mogelijk te handelen. Een gebruiker deed zelfs 12.700 verrichtingen in amper zes maanden. Bovendien moedigt Robinhood de handel in opties aan, een speculatieve beleggingsvorm waarbij een kleine inzet grote winsten of verliezen kan opleveren. Een 20-jarige klant pleegde eerder dit jaar zelfmoord toen hij dacht 730.000 dollar verloren te hebben bij een optietrade. ‘Robinhood stelt zijn eigen inkomen boven het belang van zijn klanten’, stelt de toezichthouder.

Op welke slinkse manier dat gebeurt, werd blootgelegd in een schikking van 65 miljoen dollar met de beurswaakhond SEC die ook al deze week werd bekendgemaakt. Het merendeel van zijn inkomen puurt Robinhood uit ‘payment for order flow’. Daarbij stuurt het de orders van zijn klanten door naar grote flitshandelaars als Citadel en Two Sigma, die de orders uitvoeren en daarvoor een vergoeding afstaan aan Robinhood. Flitshandelaars kwamen in een slecht daglicht te staan toen het boek ‘Flash Boys’ in 2014 blootlegde hoe ze met hun supersnelle computers de beurshandel manipuleerden en winsten boekten op de kap van de kleine belegger.

Niet toevallig zijn Bhatt en Tenev zeer vertrouwd met de werking van flitshandelaars. Voor ze met Robinhood uitpakten, ontwikkelden ze in 2011 samen software voor flitshandelaars. Daardoor weten ze perfect welke orders het lucratiefst zijn voor doorverkoop aan flitshandelaars, zoals orders voor opties.

Tegelijk ontstaat een belangenconflict als Robinhood de orders doorstuurt naar de handelaar die de hoogste vergoeding belooft in plaats van wie de orders uitvoert tegen de beste koers voor de Robinhood-gebruiker. De SEC stelde vast dat gebruikers soms een slechtere orderuitvoering kregen dan sommige concurrenten. Meteen is duidelijk waarom Robinhood lange tijd op zijn website verdoezelde dat het samenwerkte met flitshandelaars, een gebrek aan transparantie dat de SEC de app kwalijk neemt.