Barbecook-eigenaar: 'We hebben schade opgelopen'

Het Oost-Vlaamse Livwise nam vorig jaar het iconische, maar verlieslatende barbecuemerk Barbecook over. Vier maanden later brak de coronacrisis in ons land uit.

Barbecook verloor de voorbije jaren fors terrein, door concurrenten zoals Weber en een gebrek aan innovatie. Caroline De Schipper, de CEO van Livwise, nam het merk over en wou het nieuw leven inblazen. ‘De timing had inderdaad beter gekund’, zegt ze lachend.

Door de lockdown en winkelsluitingen heeft Barbecook zijn hoogseizoen gemist. ‘Maart, april en mei zijn normaal topmaanden. In maart hebben we nog een stukje meegepikt, maar in april zakte de omzet met 80 procent. Voor mei ben ik al bij al tevreden. Er komt weer beweging in, maar we draaien nog niet op toerental.’

Gezellig in je bubbel

De Schipper verwacht dat het verkoopseizoen dit jaar uitzonderlijk wat langer doorloopt. ‘Iedereen moet in zijn kot blijven. We hopen dat mensen meer spenderen aan hun huis en tuin. Een tuinfeest voor 30 man is misschien niet mogelijk, maar met een barbecue kan je het wel gezellig maken in je eigen bubbel.’

Ook de export van Barbecook kreeg rake klappen. ‘Frankrijk en Spanje zijn voor ons de belangrijkste landen. Die zijn nog zwaarder getroffen dan België. Maar, er is goed nieuws uit het Midden-Oosten. We hebben onlangs een container naar Dubai en Libanon verscheept. Uit het niets hebben we vandaaruit een bestelling gekregen. Geen flauw idee hoe dat komt, maar ik ben er blij mee. Het helpt de pijn te verzachten, maar een break-even zit er dit jaar niet in.’

Livwise verkoopt naast barbecues allerhande interieur- en keukenaccessoires, vooral uit bamboehout en -vezels: snijplanken, schaaltjes, slakommen, cocktailshakers... Het verkoopt die onder meer via Casa, Inno en Bijenkorf. Ook daar was een zware terugval, maar inmiddels een herstel met enkele lichtpunten. ‘Iedereen plooit op zichzelf terug. Door de quarantaine is iedereen aan het bakken geslagen. Dat speelt in ons voordeel.’