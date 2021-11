'Bazooka' van fiscus krijgt veiligheidsslot

In 2014 probeerde de BBI de antimisbruikbepaling nog met terugwerkende kracht toe te passen in een miljoenendossier rond Studio 100-oprichters Gert Verhulst (links) en Hans Bourlon. De BBI liet de zaak uiteindelijk vallen.

Het Hof van Cassatie fluit de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) terug door te stellen dat die ruimere regels om fiscaal misbruik te bestrijden niet met terugwerkende kracht kan toepassen.

Kunnen ondernemers met terugwerkende kracht van een fiscaal misbruik worden beticht als ze een kapitaalvermindering doorvoeren bij een holding waarin ze in het verleden de aandelen van hun bedrijf hebben ondergebracht?

In een zaak waarin een ondernemerskoppel daarvoor op de vingers werd getikt door de belastinginspectie heeft het Hof van Cassatie deze week beslist dat dat niet het geval is.

Centraal in het arrest van Cassatie staat de aangepaste 'antimisbruikbepaling' in de belastingwet, die in 2012 is uitgewerkt door de regering Di-Rupo. Die zogenaamde 'bazooka' geeft de fiscus extra munitie om fiscale constructies aan te pakken die enkel bedoeld zijn om belastingen te ontwijken en waar geen bedrijfseconomische logica achter staat.

Onbegrip

De voorbije jaren opperden fiscalisten dat de antimisbruikbepaling subjectief werd toegepast. Er was ook onbegrip over het feit dat de BBI het nieuwe wapen gebruikte om fiscale constructies aan te pakken die al waren opgezet lang voor de 'antimisbruikbepaling' was aangepast.

Daarbij werden ondernemers geviseerd die in tempore non suspecto de aandelen van hun bedrijf hadden ingebracht in een holding en nadien een kapitaalvermindering doorvoerden, wat tot 2017 belastingvrij was.

Maar de BBI zag de inbreng van de eigen aandelen en de kapitaalvermindering vaak als één constructie om belastingen te ontwijken. Tegelijk meende ze dat veel van die kapitaalverminderingen eigenlijk een verkapt dividend zijn waarop wel belastingen moeten worden betaald. Of de aandelen al dan niet voor de wetsaanpassing in 2012 werden ingebracht was volgens de BBI niet van tel. Volgens de belastingdienst volstaat het dat de kapitaalvermindering vanaf 2012 werd doorgevoerd. De ondernemers voelden dat aan alsof de nieuwe regels met terugwerkende kracht werden toegepast.

Studio 100

De fiscus volgde die redenering ook zeven jaar geleden gedeeltelijk in een miljoenendossier tegen Hans Bourlon en Gert Verhulst. De Studio 100-eigenaars kregen aanvankelijk te horen dat ze de belastingaangifte moesten aanpassen na een kapitaalvermindering bij hun gezamenlijke holding Romulus en Remus. Uiteindelijk liet de BBI die zaak wel vallen.

In het arrest dat deze week werd uitgesproken fluit het Hof van Cassatie de fiscus terug en zegt het dat de belastinginspectie de 'bazooka' uit 2012 niet mag gebruiken om constructies aan te pakken die voordien werden opgezet. Cassatie bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van het hof van beroep van Gent.

'Wat Cassatie eigenlijk zegt, is dat de fiscus de spelregels niet zomaar met terugwerkende kracht kan veranderen', zegt fiscaal advocaat Patrick Smet van Allen & Overy die voor het hof van beroep in Gent en voor het Hof van Cassatie het ondernemerskoppel verdedigde.