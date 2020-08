Bedrijf achter Wout Van Aert trekt nieuwe investeerders aan

Het softwarebedrijf Visma, sponsor van de wielerploeg van Wout Van Aert, wordt bij een nieuwe kapitaaltransactie gewaardeerd op tien miljard euro.

De investeringsmaatschappijen TPG Capital en Warburg Pincus treden toe tot het kapitaal van Visma en verwerven een belang van respectievelijk 3 en 5 procent. Dat meldt het Financieele Dagblad.

De Britse investeerder Hg Capital blijft meerderheidsaandeelhouder. Hg Capital heeft ook belangen in het webhostingbedrijf Team Blue rond Jonas Dhaenens en de Oost-Vlaamse specialist in boekhoudsoftware Silverfin.

Visma is een van de twee hoofdsponsors van de wielerploeg Jumbo-Visma waar Wout Van Aert momenteel het mooie weer maakt.

De deal waardeert Visma op 10 miljard euro. Dat is bijna drie keer meer dan bij de vorige investeringsronde in 2014. De nieuwe investeerders betaalden voor hun inleg bijna 27 keer het brutobedrijfsresultaat (ebitda) van vorig jaar. Dat is bijzonder hoog, maar Visma groeit als kool, zowel organisch als door overnames.

Clouddiensten

Visma legt zich toe op clouddiensten, meer specifiek op software voor boekhouding en administratie voor openbare besturen. De pandemie biedt groeikansen voor die cloudsoftware door het stijgende belang van thuiswerk.

In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met bijna 27 procent naar omgerekend 844 miljoen euro. De nettowinst steeg drie kwart naar 50 miljoen euro.

Visma is een Noors bedrijf maar heeft door de jaren heen in Nederland een grotere positie uitgebouwd dan in zijn thuisland. In Nederland haalt het al een omzet van 350 miljoen euro.

Belgische overname