Bedrijfsresultaten leiden tot ongeziene koersreacties

De beurskoersen reageren dit kwartaal uitzonderlijk heftig op de bedrijfsresultaten. Vooral mindere cijfers worden genadeloos afgestraft.

Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. Het versje uit het bekende sinterklaasliedje is doorgaans ook van toepassing op de beurs. Maar nu haalt de markt vooral de roe boven als de bedrijven niet aan de vaak hooggespannen verwachtingen voldoen.

Tal van Belgische aandelen incasseerden na hun recente kwartaalupdates de grootste klappen in jaren, zoals de maker van wassystemen Jensen (-14,8%), de Luikse specialist in beeldservers EVS (-17 procent), of het fruit- en groenteconcern Greenyard (-11,7 procent). Daarentegen werd goed nieuws amper beloond. In de zoektocht naar namen die hun koersen fors zagen stijgen na hun trimestriële updates, vonden we er slechts een handvol, zoals de maker van grafische software Global Graphics of de nutsgroep Elia.

De nerveuze reacties op de cijferregen zijn geen Belgisch fenomeen. In Nederland berekende Het Financieele Dagblad dat de koersbewegingen op de Amsterdamse beurs na de kwartaalupdates bijna twee keer zo groot zijn als vorig jaar. Terwijl de kwartaalcijfers niet meer schokkende verrassingen vertonen dan in 2017. Koersverliezen van meer dan 10 procent in een dag kwamen veelvuldig voor. Zo maakte de producent van machines voor de chipindustrie BESI een duik van 17 procent, terwijl de cijfers meevielen en alleen de groeiprognose een fractie lager lag dan waar de analisten op hadden gerekend.

Piekangst

‘Piekangst’ is een veel gehoorde verklaring. Veel beleggers denken dat de beurzen na hun jarenlange rit naar boven het beste hebben gehad, waardoor ze bij het minste slechte nieuws hun winst nemen. BESI was voordien verdubbeld in minder dan een jaar. Dat goed nieuws niet langer wordt beloond en slecht nieuws volop wordt afgestraft, wordt vaak geassocieerd met de laatste fase van een opwaartse economische cyclus.

‘Toch zou ik me daarover niet te veel zorgen maken’, zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘De economische cijfers blijven goed. Maar het klopt wel dat veel hooggespannen verwachtingen al in de koersen zitten. Zo stijgen de grote technologieaandelen op Wall Street niet meer na toch verbluffende resultaten van bedrijven als Amazon, Alphabet of Netflix.’

De fors gestegen euro heeft bij veel Europese bedrijven een grotere impact dan verwacht. philippe gijsels hoofdstrateeg bnp paribas fortis

Gijsels wijst erop dat in Europa bijkomende factoren spelen waarom de koersen nu feller reageren. ‘In de eerste plaats heeft de fors gestegen euro, jaar op jaar, bij veel bedrijven een grotere impact dan verwacht. Buitenlandse inkomsten leveren bij omrekening minder euro’s op.’

Zo slaagde de chemiegroep Solvay er in het eerste kwartaal in 6 procent meer te verkopen. Maar wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact van 7 procent, zodat Solvay toch nog een daling van zijn groepsomzet moest opbiechten. De koers kreeg de dag van de cijfers een tik van bijna 6 procent. Het recente herstel van de Amerikaanse dollar heeft dat verlies bijna goedgemaakt.

De dure euro is de voornaamste reden waarom amper 46 procent van de bedrijven uit de Stoxx600index de verwachtingen klopten. Dat is de slechtste score sinds 2013, berekende Bank of America Merrill Lynch. Amper 40 procent wist de omzetprognoses te overtreffen, het magerste resultaat in twee jaar. De zakenbank stelt dat de economische motor iets vertraagt, waardoor nieuwe verhogingen van de winstprognoses onwaarschijnlijk zijn. Wellicht zet dat veel beleggers tot voorzichtigheid aan. Merrill Lynch meent dan ook dat je het best voor kwaliteitsnamen gaat en risicovollere bedrijven links laat liggen.

Late winstwaarschuwingen

‘Nog een reden voor de felle koersreacties: Europa heeft veel minder een cultuur van tussentijdse winstwaarschuwingen’, vervolgt Gijsels. ‘In de VS passen de bedrijven sneller hun prognoses aan en maken ze dat via een persbericht bekend aan de markt. In Europa wachten veel ondernemingen tot de dag van hun officieel kwartaalrapport om slechte resultaten op te biechten. Dat leidt tot heftigere bewegingen omdat de markt zich plots aan nieuwe prognoses en waarderingen moet aanpassen.’

Wat opvalt, is dat u bij het bekend raken van slecht nieuws het best zo snel mogelijk uw aandelen dumpt, zeker als u ze toch wil verkopen. Donderdag beperkte de Luikse maker van beeldservers EVS de schade na zijn tegenvallende kwartaalcijfers en orderboek bij de opening tot 9 procent. Tegen het slot was er 17 procent af. Jensen debuteerde dinsdag na de presentatie van zwakke bestellingen 6 procent lager. Bij de slotbel was dat 15 procent. Of neem Telenet: bij de openingsbel na de magere kwartaalcijfers kleurde de koers lichtrood. De twee volgende dagen ging er 11 procent af.

Dat komt omdat bij de opening nog veel kooporders in het orderboek liggen van beleggers die het nieuws mogelijk nog niet gezien hebben. Anderen wachten dan weer vaak op adviezen van de analisten vooraleer ze beslissen wat te doen. Die analyses verschijnen soms pas na de openingsbel.

Kakkerlakken in de keuken

Snel verkopen bespaart u vaak langdurige kopzorgen. Een van de uitspraken van de bekende beleggersgoeroe Warren Buffett is dat er nooit één kakkerlak in een keuken zit. Met andere woorden: als er problemen opduiken, is dat vaak de voorbode van nog meer slecht nieuws. Wie al na de eerste negatieve geluiden bij Van de Velde, Hamon, IBA, Ontex of Nyrstar zijn aandelen had verkocht, heeft zich veel leed bespaard.

Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen op die regel. Als het om slechts een heel lichte vertraging in een structureel groeiverhaal gaat, kunt u soms zaakjes doen. Zo crashte de chipmaker Melexis tot 12 procent na zijn cijfers, terwijl de dip al deels is goedgemaakt.